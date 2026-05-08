Tech News : आता गरमीला करा टाटा बाय बाय ; Usha Agency ने आणले नवे segment Air king आणि MAXX AIR ULTRA

भारतातील ग्राहक टिकाऊ वस्तूंच्या क्षेत्रातील एक अग्रगण्य ब्रँड असलेल्या 'ऊषा इंटरनॅशनल'ने, नवीन एअर कूलर्सच्या लाँचसह आपल्या एअर कूलरचा दर्जा विस्तारीत केला आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 04:54 PM
Usha Agency : भारतातील ग्राहक टिकाऊ वस्तूंच्या क्षेत्रातील एक अग्रगण्य ब्रँड असलेल्या ‘ऊषा इंटरनॅशनल’ने, नवीन एअर कूलर्सच्या लाँचसह आपल्या एअर कूलरचा दर्जा विस्तारीत केला आहे. यामध्ये तीन प्रकारांचा समावेश आहे. एयर किंग 100 लिटर, एयर किंग 120 लिटर (3-साईड हनीकॉम्ब) आणि एयर किंग प्लस 120/150 हे प्रकार, मोठ्या आकाराच्या अंतर्गत आणि सेमी-आउट-डोअर जागांमध्ये दमदार कूलिंग, हवेचा जोरदार प्रवाह आणि दैनंदिन वापरासाठी विश्वासार्ह कामगिरी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने डिझाइन करण्यात आले आहेत.

कंपनीने, ‘मॅक्स एयर अल्ट्रा’ मालिकेची अद्ययावत आवृत्ती 70, 95आणि 120 लिटर क्षमतेच्या पर्यायांमध्ये सादर केली असून, याद्वारे भारतीय घरांसाठीच्या कूलिंग उपायांचा आपला पोर्टफोलिओ अधिक बळकट केला आहे. देशभरात उन्हाळ्यातील तापमान वाढत असताना, ही नवीन श्रेणी कार्यक्षम आणि टिकाऊ कूलिंग कामगिरी प्रदान करते. एअर किंग रेंज आणि नवीन मॅक्स एअर अल्ट्रा मॉडेल्स या दोन्हींमध्ये, सुधारित कूलिंग कार्यक्षमतेसाठी इको-कूल हनीकॉम्ब कूलिंग पॅड, ऑटो-रिसेट करण्यायोग्य थर्मल ओव्हरलोड संरक्षणासह बॉल बेअरिंग फॅन मोटर्स आणि कठीण किंवा अशुद्ध पाण्यातही प्रभावीपणे काम करण्यासाठी डिझाइन केलेले अत्यंत टिकाऊ कन्सील्ड पंप्स आहेत.

उच्च दर्जाच्या आणि मजबूत रचनेने बनवलेले हे कुलर्स, दीर्घकालीन वापरासाठी टिकाऊपणा आणि स्थिरता सुनिश्चित करतात. सोयीसाठी, या श्रेणीमध्ये हवेच्या प्रवाहाचे तीन-स्तरीय नियंत्रण, पाण्याची पातळी दर्शवणारे निर्देशक आणि सहज हालचालीसाठी चाके (कॅस्टर व्हील्स)—तसेच समायोज्य कुलिंग—यांचाही समावेश आहे.

या श्रेणीमध्ये, एयर किंग 100 लिटर हा, 280वॅटच्या वीज वापरासह कार्यक्षम वायुप्रवाह प्रदान कर करतो. यामध्ये, 3200 सीएमएच पर्यंतची वायुप्रवाह क्षमता, 22 मीटरपर्यंत हवा फेकणारा आणि गंज न लागणारा अ‍ॅल्युमिनियमचा एक्झॉस्ट फॅन, जलद कुलिंग व अधिक विस्तृत व्याप्ती सुनिश्चित करणारी ‘4वे’ हवा वळवणारी प्रणाली, तसेच वापरकर्त्यांना कूलिंग पॅडना होणारा पाण्याचा पुरवठा नियंत्रित करण्याची सुविधा देणारी व अधिक आर्द्रता असलेल्या वातावरणात आर्द्रतेचा योग्य समतोल राखणारी समायोज्य जलप्रवाह प्रणाली यांसारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. याव्यतिरिक्त, यात पाणी सहजपणे काढून टाकण्यासाठी ‘ऑटो-ड्रेन’ (स्वयंचलित निचरा) सुविधा आणि टाकी भरताना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी थेट पाणी भरण्याची (डायरेक्ट वॉटर इनलेट) सोय उपलब्ध आहे.

एयर किंग 120 लिटर हे उपकरण, 265वॅट क्षमतेवर कार्यरत असून, गंज-मुक्त प्लास्टिकच्या एक्झॉस्ट फॅन ब्लेडद्वारे ते 3200सीएमएच पर्यंतचा वायुप्रवाह आणि 20मीटरपर्यंतची हवा फेकण्याची क्षमता प्रदान करते. अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमध्ये, दोन्ही बाजूंच्या पॅनल्सवर असलेले दुहेरी पाणी प्रवेशमार्ग, दुमडता येणाऱ्या आडव्या पट्ट्या (लूव्हर्स) आणि हवेच्या प्रवाहावर अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण मिळवण्यासाठीची ४-मार्गी हवा-विस्थापन प्रणाली यांचा समावेश आहे.

एयर किंग प्लस 120/150 हे मॉडेल, 410वॅट क्षमतेसह उच्च-क्षमतेची कुलिंग कामगिरी प्रदान करते; तसेच, एमएस हबसह सुसज्ज असलेल्या अ‍ॅल्युमिनियम एक्झॉस्ट फॅन ब्लेडचा वापर करून, हे मॉडेल 6500 सीएमएच पर्यंतचा वायुप्रवाह आणि 22 मीटरपर्यंतची हवा फेकण्याची क्षमता देते. हवेचा प्रसार सुधारण्यासाठी आणि एकूणच कुलिंगची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, यात उभ्या पट्ट्या असलेला ‘टॉर्नाडो-टाईपचा’ ग्रिल देखील देण्यात आला आहे.

नवीन उत्पादनांना पूरक ठरणारी, अद्ययावत ‘मॅक्स एयर अल्ट्रा’ मालिका, (70लिटर, 95लिटर आणि 120लिटर), 190वॅट क्षमतेवर कार्यरत असते; तसेच यामध्ये अॅल्युमिनियमचे एक्झॉस्ट फॅन ब्लेड असून, ती 3500सीएमएच पर्यंतचा वायुप्रवाह आणि 8 मीटरपर्यंतची हवा फेक प्रदान करते. या मॉडेलमध्ये सहज हालचालीसाठी, पुढील बाजूस लॉक असलेली 360अंशांत फिरणारी चाके देखील समाविष्ट आहेत.

‘ऊषा एयर किंग’ श्रेणी आणि अद्ययावत ‘मॅक्स एयर अल्ट्रा’ मालिका विविध क्षमतेमध्ये उपलब्ध असून, त्यांचे दर अनुक्रमे 22 हजार आणि 17 हजार पासून सुरू होतात. या नवीन उत्पादनांच्या माध्यमातून, ऊषा, ग्राहकाभिमुख, उच्च-कार्यक्षम उपकरणे देण्याच्या आपल्या दूरदृष्टीला अधिक दृढ करत आहे, जी दैनंदिन जीवन सुलभ करतात आणि उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये घरे ताजी, आरामदायक व थंड ठेवतात.

Published On: May 08, 2026 | 04:42 PM

