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सिनेमॅटिक व्हिडीओ बनवणं झालं आणखी मजेदार! Google Photos मध्ये आलं नवं फीचर; कोणत्या यूजर्सना मिळणार ॲक्सेस?

Updated On: Jul 12, 2026 | 11:26 AM IST
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सारांश

Google Photos मध्ये व्हिडिओ एडिटिंग आणखी सोपे करण्यासाठी कंपनीने एआय-आधारित व्हिडिओ रिमिक्स फीचर सादर केले आहे. या फीचरच्या मदतीने काही मिनिटांत साध्या व्हिडिओंना सिनेमॅटिक आणि आकर्षक लुक देता येणार आहे.

सिनेमॅटिक व्हिडीओ बनवणं झालं आणखी मजेदार! Google Photos मध्ये आलं नवं फीचर; कोणत्या यूजर्सना मिळणार ॲक्सेस?

सिनेमॅटिक व्हिडीओ बनवणं झालं आणखी मजेदार! Google Photos मध्ये आलं नवं फीचर; कोणत्या यूजर्सना मिळणार ॲक्सेस?

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विस्तार
  • गुगल फोटोज मध्ये एआय-आधारित व्हिडिओ रिमिक्स फीचर रोलआउट होण्यास सुरुवात झाली आहे.
  • हे फीचर जेमिनी ओम्नी मॉडेलच्या मदतीने 10 सेकंदांच्या व्हिडिओंना सिनेमॅटिक आणि आर्टिस्टिक लुक देते.
  • सध्या हे फीचर भारतासह निवडक देशांतील गुगल एआय प्रो आणि अल्ट्रा युजर्ससाठी उपलब्ध आहे.
गुगल फोटोजने व्हिडिओ रिमिक्स रोलआउट करणे सुरू केले आहे. हे एक नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-पावर्ड एडिटिंग फीचर आहे. हे फीचर शॉर्ट व्हिडिओ क्लिप्सना स्टा/लिश इफेक्ट्स आणि विजुअल एन्हॉन्समेंट्ससोबत बदलण्यासाठी जेमिनी ओम्नी मॉडेलचा वापर करते. हे टूल ट्रेडिशनल एडिटिंग टूल्सऐवजी प्रीसेट टेम्पलेट्सचा वापर करून यूजर्सना सिनेमॅटिक लाइटिंग, आर्टिस्टिक फिल्टर्स आणि बॅकग्राउंड बदलण्याची सुविधा देते. गुगलचं असं म्हणणं आहे की, व्हिडिओ एडिटिंग अधिक सोपी व्हावी यासाठी व्हिडिओ रिमिक्स डिझाईन करण्यात आले आहे. यामुळे युजर्सना केवळ सोप्या काही स्टेप्स फॉलो करून स्टायलिश क्लिप्स बनवण्यासाठी मदत होऊ शकते.

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लेटेस्ट जनरेटिव्ह एआय फीचर

गुगलने शेअर केलेल्या एका ब्लॉग पोस्टनुसार, व्हिडिओ रिमिक्स ॲपमध्ये आलेले सर्वात लेटेस्ट जनरेटिव्ह एआय फीचर आहे. हे फीचर ट्रेडिशनल एडिटिंग टूल्सवर अवलंबून राहण्याऐवजी रेडी-मेड टेम्पलेट्स अप्लाय करून व्हिडिओ एडिट करण्यात मदत करण्यासाठी डिझाईन केले आहे. गुगलने हे फीचर पात्र गुगल एआय प्लस, प्रो आणि अल्ट्रा युजर्ससाठी रोल आऊट करण्यास सुरुवात केली आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

कोणत्या यूजर्सना मिळणार हे फीचर?

हे फीचर अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, इजिप्ट, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, तुर्कीए आणि अमेरिकेत रोल आउट होण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या हे फिचर केवळ पात्र गुगल एआय प्लस, प्रो आणि अल्ट्रा युजर्सना मिळणार आहे.

प्रीसेट टेम्प्लेटच्या मदतीने एडिट करण्याची सुविधा

जेमिनी ओम्नी मॉडेलवर चालणारे व्हिडिओ रिमिक्स यूजर्सना त्यांच्या गुगल फोटोज लायब्ररीमधून कोणताही व्हिडिओ निवडून आणि त्याला प्रीसेट टेम्प्लेटच्या मदतीने एडिट करण्याची सुविधा देते. यामध्ये कमी प्रकाश असलेल्या व्हिडिओसाठी सिनेमॅटिक रिलायटिंग, बॅकग्राऊंड रिप्लेसमेंट आणि वॉटर कलर, रॉ स्केचबुक आणि ऑयल पेंटिंग यासारखे आर्टिस्टिक स्टाइल्स समाविष्ट आहेत. हे फीचर ॲपच्या इमेजसाठी मिळणाऱ्या रिमिक्स फोटो टू व्हिडिओ आणि कोलाजसह उपलब्ध करण्यात आले आहे. गुगलने गेल्यावर्षी इमेज-बेस्ड रिमीक्स फीचर सादर केले होते आणि आता व्हिडिओ रिमिक्स अशाच प्रकारच्या एआय क्षमता व्हिडिओपर्यंत विस्तारित करत आहे.

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लाँच वेळी व्हिडिओ रिमिक्स केवळ दहा सेकंदात पर्यंतच्या व्हिडिओला सपोर्ट करत होते. जर युजर्स एखादी मोठी क्लिप्स निवडतात तर त्यांना एडिटेड वर्जन बनवण्यापूर्वी व्हिडिओचा कोणताही दहा सेकंदांचा भाग निवडावा लागणार आहे. गुगलने म्हटले आहे की, एक रिमिक्स क्लिप जनरेट करण्यासाठी काही मिनिटांचा वेळ लागू शकतो.

Web Title: Google photos rolls out ai powered video remix feature with gemini omni

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Published On: Jul 12, 2026 | 11:26 AM

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