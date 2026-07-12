सिनेमॅटिक व्हिडीओ बनवणं झालं आणखी मजेदार! Google Photos मध्ये आलं नवं फीचर; कोणत्या यूजर्सना मिळणार ॲक्सेस?

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गुगलने शेअर केलेल्या एका ब्लॉग पोस्टनुसार, व्हिडिओ रिमिक्स ॲपमध्ये आलेले सर्वात लेटेस्ट जनरेटिव्ह एआय फीचर आहे. हे फीचर ट्रेडिशनल एडिटिंग टूल्सवर अवलंबून राहण्याऐवजी रेडी-मेड टेम्पलेट्स अप्लाय करून व्हिडिओ एडिट करण्यात मदत करण्यासाठी डिझाईन केले आहे. गुगलने हे फीचर पात्र गुगल एआय प्लस, प्रो आणि अल्ट्रा युजर्ससाठी रोल आऊट करण्यास सुरुवात केली आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
हे फीचर अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, इजिप्ट, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, तुर्कीए आणि अमेरिकेत रोल आउट होण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या हे फिचर केवळ पात्र गुगल एआय प्लस, प्रो आणि अल्ट्रा युजर्सना मिळणार आहे.
जेमिनी ओम्नी मॉडेलवर चालणारे व्हिडिओ रिमिक्स यूजर्सना त्यांच्या गुगल फोटोज लायब्ररीमधून कोणताही व्हिडिओ निवडून आणि त्याला प्रीसेट टेम्प्लेटच्या मदतीने एडिट करण्याची सुविधा देते. यामध्ये कमी प्रकाश असलेल्या व्हिडिओसाठी सिनेमॅटिक रिलायटिंग, बॅकग्राऊंड रिप्लेसमेंट आणि वॉटर कलर, रॉ स्केचबुक आणि ऑयल पेंटिंग यासारखे आर्टिस्टिक स्टाइल्स समाविष्ट आहेत. हे फीचर ॲपच्या इमेजसाठी मिळणाऱ्या रिमिक्स फोटो टू व्हिडिओ आणि कोलाजसह उपलब्ध करण्यात आले आहे. गुगलने गेल्यावर्षी इमेज-बेस्ड रिमीक्स फीचर सादर केले होते आणि आता व्हिडिओ रिमिक्स अशाच प्रकारच्या एआय क्षमता व्हिडिओपर्यंत विस्तारित करत आहे.
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लाँच वेळी व्हिडिओ रिमिक्स केवळ दहा सेकंदात पर्यंतच्या व्हिडिओला सपोर्ट करत होते. जर युजर्स एखादी मोठी क्लिप्स निवडतात तर त्यांना एडिटेड वर्जन बनवण्यापूर्वी व्हिडिओचा कोणताही दहा सेकंदांचा भाग निवडावा लागणार आहे. गुगलने म्हटले आहे की, एक रिमिक्स क्लिप जनरेट करण्यासाठी काही मिनिटांचा वेळ लागू शकतो.