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महिलांनो… ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ मालिकेचा रिमेक आला! Anmol TV वर सारखीच मालिका नव्या ढंगात

Updated On: Jul 12, 2026 | 11:23 AM IST
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सारांश

लोकप्रिय मराठी मालिका 'माझ्या नवऱ्याची बायको' आता हिंदीत 'हमारी राधा' या नावाने प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका अनमोल टीव्ही वाहिनीवर प्रसारित होणार असून मूळ कथेचा गाभा कायम ठेवण्यात आला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ या मालिकेचा रिमेक ‘हमारी राधा’ प्रसारित केले जाणार आहे.
  • दोन्ही मालिकेत अगदी पात्रांच्या नावामध्येही साम्य दिसून येत आहे.
  • अक्षयने याआधी ‘सावर रे’ या मराठी मालिकेतही अभिनय केले होते.
महिलांसाठी मालिका मेजवानी म्हणजे स्वर्गानुभूती! महिलांना Nostalgia फील करून देण्यासाठी एक पाहुणा येणार आहे. ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ ही मालिका पुन्ह्यांदा पण नव्या ढंगात अनुभवता येणार आहे. नवे ढंग कसे? राधिका सुभेदार आणि गुरुनाथ सुभेदार यांच्या संसारावर आधारित मालिका ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ आता हिंदी भाषेत नव्या रिमेकच्या माध्यमातून पाहता येणार आहे. या नव्या मालिकेचे नाव ‘हमारी राधा’ असे आहे. मालिका पाहण्यासाठी तुमच्या TV मध्ये ‘अनमोल टीव्ही’ ही वाहिनी असणे आवश्यक आहे. याच वाहिनेवर ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ या मालिकेचा रिमेक ‘हमारी राधा’ प्रसारित केले जाणार आहे.

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Anmol TV वाहिनेवरची मालिका ‘हमारी राधा’ कौटुंबिक नाट्य असून पतिव्रता असणारी राधा आपल्या कुटुंबाला जोडून ठेवण्यासाठी कसे प्रयत्न करते? त्या गोष्टी दाखवण्यात आल्या आहेत. या सीरियलमध्ये राधिका सुभेदार म्हणजेच राधा दाखवण्यात आली आहे. तसेच गुरुनाथ सुभेदार हे पत्रा गॅरी या नावाने दाखवण्यात आले आहे. मुळात, आधीच्या मालिकेतही गुरुनाथ सुभेदार याला शनाया ‘गॅरी’ म्हणूनच हाक मारायची म्हणून या दोन्ही मालिकेत अगदी पात्रांच्या नावामध्येही साम्य दिसून येत आहे.

राधा हे पात्र अभिनेत्री सिमरन कौर हिने साकारले आहे. तर गॅरी हे पात्र मराठी अभिनेता अक्षय म्हात्रे याने साकारले आहे. शनायाच्या भूमिकेसाठी अभिनेत्री वैदेही नायरला कास्ट केले गेले आहे. ती या मालिकेत सेकंड फिमेल लीड आहे.

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गॅरीच्या भूमिकेत झळकणार मराठी अभिनेता आहे तरी कोण?

Zee Marathi वरील ‘पुन्हा कर्तव्य आहे’ या मालिकेत झळकलेले मुख्य अभिनेता अक्षय म्हात्रे Anmol Tv वरील ‘हमारी राधा’ मालिकेत गॅरीच्या भूमिकेत झळकणार आहे. अक्षयने याआधी ‘सावर रे’ या मराठी मालिकेतही अभिनय केले होते.

Web Title: Mazya navryachi bayko marathi serial remake in hindi serial humari radha

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Published On: Jul 12, 2026 | 11:23 AM

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