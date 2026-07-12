महिलांनो… ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ मालिकेचा रिमेक आला! Anmol TV वर सारखीच मालिका नव्या ढंगात

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Anmol TV वाहिनेवरची मालिका ‘हमारी राधा’ कौटुंबिक नाट्य असून पतिव्रता असणारी राधा आपल्या कुटुंबाला जोडून ठेवण्यासाठी कसे प्रयत्न करते? त्या गोष्टी दाखवण्यात आल्या आहेत. या सीरियलमध्ये राधिका सुभेदार म्हणजेच राधा दाखवण्यात आली आहे. तसेच गुरुनाथ सुभेदार हे पत्रा गॅरी या नावाने दाखवण्यात आले आहे. मुळात, आधीच्या मालिकेतही गुरुनाथ सुभेदार याला शनाया ‘गॅरी’ म्हणूनच हाक मारायची म्हणून या दोन्ही मालिकेत अगदी पात्रांच्या नावामध्येही साम्य दिसून येत आहे.
राधा हे पात्र अभिनेत्री सिमरन कौर हिने साकारले आहे. तर गॅरी हे पात्र मराठी अभिनेता अक्षय म्हात्रे याने साकारले आहे. शनायाच्या भूमिकेसाठी अभिनेत्री वैदेही नायरला कास्ट केले गेले आहे. ती या मालिकेत सेकंड फिमेल लीड आहे.
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गॅरीच्या भूमिकेत झळकणार मराठी अभिनेता आहे तरी कोण?
Zee Marathi वरील ‘पुन्हा कर्तव्य आहे’ या मालिकेत झळकलेले मुख्य अभिनेता अक्षय म्हात्रे Anmol Tv वरील ‘हमारी राधा’ मालिकेत गॅरीच्या भूमिकेत झळकणार आहे. अक्षयने याआधी ‘सावर रे’ या मराठी मालिकेतही अभिनय केले होते.