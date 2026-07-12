आधी बिर्याणी खाल्ली आणि मग १७ वर्षीय प्रेयसीची केली हत्या, १२ वेळा चाकूने वार अन्... प्रश्नपत्रिकेच्या मदतीने प्रियकराला अटक

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शुक्रवारी सकाळी स्थानिकांनी दामूनगर लवडोंगर टेकडी परिसरात एका मुलीचा मृतदेह रक्ताच्या थोराळ्यात पडल्याचे पाहिले. तिच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने अनेक वार केले होते. पोलसांना घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तपाासादरम्यान पोलिसांना मृतदेहाजवळ एक नोटबुक मिळाली ज्यात काॅलेजची प्रश्नपत्रिका ठेवण्यात आली होती. याच पुराव्याच्या आधारावर पोलिसांनी मृत विद्यार्थीनीचे काॅलेज गाठले. तिथे जाऊन पोलिसांना समजले की, विद्यार्थी गुरुवारपासून बेपत्ता होती. यानंतर पोलिस विद्यार्थीनीच्या घरी पोहचले जिथे फोटो दाखवत मृताची ओळख पटवण्यात आली.
पोलिसांनी सांगितले की, तपासादरम्यान हे स्पष्ट झालं की २२ वर्षीय प्रियकर सूरज वाघमारे याचे मृत विद्यार्थीनीसोबत प्रेमसंबंध होते. सूरज एक डिलिव्हरी बाॅय होता. कुटुंबियांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरुणी गुरुवारी काॅलेजला गेली आणि तिथून परत घरी आलीच नाही. तांत्रिक पुरावे, कॉल डिटेल्स आणि मोबाईल लोकेशनच्या आधारे हत्येची कडी प्रियकर सूरजच्या दिशेकडे वळत होती. अशात पोलिसांनी तातडीने सूरजला ताब्यात घेतले आणि त्याची कसून चाैकशी करायला सुरुवात केली. चाैकशीदरम्यान सूरजने आपला गुन्हा कबूल केला आणि सांगितले की, त्याला त्याच्या प्रेयसीच्या मित्रांसोबतच्या वागण्यावर संशय होता. त्याला तिच्याशी लग्न करण्याची इच्छा नव्हती पण सततच्या दबावामुळे त्याने प्रेयसीच्या हत्येचा कट रचला.
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पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सूरजने विद्यार्थीनीला दामू नगरच्या टेकडीवर भेटायला बोलावले. दोघांनी आधी मिळून बिर्याणी खाल्ली आणि नंतर काही तास एकत्र घालवल्यानंतर दुपारी साधारण ३ वाजाताच्या सुमारास त्याने धारदार चाकूने प्रेयसीचा खून केला. यासाठी त्याने एकाहून अनेकवेळा तिच्या गळ्यावर वार केले आणि मग मोबाईल बंद करुन तिथून गुपचूप पळ काढला. यानंतर संध्याकाळी जणू आपल्याला काही माहितीच नाही असा बनाव करत त्याने प्रेयसीच्या कुटुंबियांसमोर अभिनय करायला सुरुवात केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर केले असता तिथे त्याला पोलीस कोठडीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.