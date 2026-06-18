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Tech News: गुगलचा नवीन AI Speaker तुमच्या खोलीला बनवेल मिनी होम थिएटर, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्य

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:45 PM IST
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सारांश

जागतिक बाजारपेठांमध्ये गुगलने एआय-शक्तीवर चालणारा स्मार्ट स्पीकर, 'गुगल होम स्पीकर' लॉन्च केला आहे. यामध्ये मल्टीटास्किंग, जेमिनी लाइव्ह आणि होम ब्रीफ्स यांसारखी विविध वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. चला तर जाणून घेऊया नव्याने लॉन्च केलेल्या स्पीकरची किंमत.

गुगलचा नवीन एआय स्पीकर तुमच्या खोलीला बनवतील मिनी होम थिएटर, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्य

गुगलचा नवीन एआय स्पीकर तुमच्या खोलीला बनवतील मिनी होम थिएटर, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्य

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विस्तार

जगभरात नवीन आलेल्या एआय टेक्नॉलिजीचा मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. गुगलने निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये एआय-शक्तीवर चालणारा स्मार्ट स्पीकर, ‘गुगल होम स्पीकर’ लॉंच केला आहे. या स्पीकरसाठी प्री-ऑर्डरदेखील सुरू झाल्या आहेत. नवीन व्हॉइस असिस्टंट, ‘जेमिनी फॉर होम’ असून जो वापरकर्त्यांना मल्टीटास्किंग, जेमिनी लाइव्ह आणि होम ब्रीफ्स यांसारखी विविध वैशिष्ट्ये देणार आहे. घरात कंटाळा आल्यानंतर अनेकांना गाणी ऐकण्याची सवय असते. मोबाईलवर हेडफोन लावून गाणी ऐकण्यापेक्षा होम थिएटर किंवा मोठ्या स्पीकरवर लावली जातात. नवीन लॉन्च केलेल्या स्पीकरमध्ये 360-डिग्री ऑडिओ, डायनॅमिक लाईट रिंग आणि एआय फीचर्ससुद्धा देण्यात आले आहेत. चला तर जाणून घेऊया किंमत आणि वैशिष्ट्य.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

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गुगल होम स्पीकरची किंमत:

गूगल होम स्पीकरची किंमत $99.99, म्हणजेच अंदाजे ₹8,900 आहे. सध्या हा स्पीकर अमेरिका आणि न्यूझीलंडसह काही निवडक बाजारपेठांमध्ये प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याची पहिली विक्री २५ जूनपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. कंपनी हा स्पीकर बेरी, हेझेल, जेड आणि पोर्सिलेन या चार रंगांमध्ये उपलब्ध करून देणार आहे. कंपनीने हा नवीन गूगल होम स्पीकर खास ‘जेमिनी फॉर होम’साठी डिझाइन केला आहे. लाईट रिंग एका गतिशील चमकेद्वारे दृष्य प्रतिसाद देते, ज्यामुळे जेमिनी ऐकत आहे, विचार करत आहे, प्रतिसाद देत आहे किंवा ‘जेमिनी लाइव्ह मोड’मध्ये काम करत आहे, इत्यादी गोष्टी कळून येतात.

स्पीकर वापरकर्त्यांना एकाच कमांडने अनेक कामे करण्याची सुविधा सुद्धा देण्यात आली आहे. जेमिनी लाइव्ह ॲक्सेस करण्याव्यतिरिक्त, या स्पीकरमध्ये ‘होम ब्रीफ्स’ फीचर सुद्धा आहे. यामुळे तुम्हाला घराबाहेर असताना केलेल्या कामाची माहिती सुद्धा मिळेल. गूगल होम स्पीकरमध्ये ५८ मिमीचा फुल-रेंज ड्रायव्हर आहे, जो ३६०-डिग्री सर्वदिशात्मक ध्वनी आउटपुट देतो. हा स्पीकर गूगल टीव्ही स्ट्रीमरसोबतही सहजतेने काम करतो आणि दोन स्पीकर्सची जोडी करून तुम्ही लिव्हिंग रूमला एका मिनी होम थिएटरमध्ये रूपांतरित करू शकता.

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स्पीकरमध्ये एआय प्रोसेसिंगसाठी समर्पित एनपीयू, क्वाड-कोर कॉर्टेक्स-ए५५ (Cortex-A55) प्रोसेसर सुद्धा देण्यात आला आहे. स्पीकरमध्ये १ जीबी एलपीडीडीआर४ रॅम ४ जीबी ईएमएमसी स्टोरेज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच स्पीकरमध्ये तीन फार-फिल्ड मायक्रोफोन आणि मायक्रोफोन त्वरित बंद करण्यासाठी एक म्यूट स्विच सुद्धा देण्यात आला आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये वाय-फाय ६, ब्लूटूथ ५.४ आणि थ्रेड १.३ बॉर्डर राउटर सपोर्टचा यामध्ये समावेश आहे.

Web Title: Googles new ai speaker will turn your room into a mini home theater find out the price and features

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Published On: Jun 18, 2026 | 03:45 PM

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