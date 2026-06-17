एंट्री होताच वेधलं लक्ष! पावरफुल बॅटरी आणि मोठ्या डिस्प्लेसह नवा Tecno 4G स्मार्टफोन लाँच, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या खास फीचर्स

आकर्षक डिझाईनसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री… 5100mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स करणार कमाल! जाणून घ्या किंमत
ग्राहक हा नवीन स्मार्टफोन इंक ब्लॅक, टाइटेनियम ग्रे, मिडनाइट ब्लू, डायनमिक ऑरेंज आणि क्लाउड व्हाइट कलर ऑप्शनमध्ये खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य – X)
टेक्नोने लाँच केलेल्या या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच एचडी+ डिस्प्ले दिला आहे. या फोनमध्ये मीडियाटेक हेलिओ जी100 अल्टिमेट चिपसेट देण्यात आला आहे. टेक्नोने दावा केला आहे की, AnTuTu मध्ये या चिपसेटला 550,000 गुण मिळाले आहेत. कंपनीने अद्याप या स्मार्टफोनच्या रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटबाबत कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. हा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित HiOS 16 वर चालतो.
टेक्नो स्पार्क 50 प्रो स्मार्टफोनमध्ये दमदार एआय फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये एला एआय एजंट, एआय हेल्थ असिस्टंट, एआय रायटिंग, एआय नॉइज कॅन्सलेशन, एआय इरेजर 2.0 आणि एआय एक्सटेंडर यांचा समावेश आहे. टेक्नोने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेल सोनी एलवायटी-600 प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे. या कॅमेऱ्याच्या सेंसरचा आकार 1/1.953-इंच आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी स्मार्टफोनमध्ये 8-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे. फोनमध्ये डुअल स्टीरियो स्पीकरसह डीटीएस साउंड सपोर्ट दिला आहे.
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टेक्नो स्पार्क 50 प्रो स्मार्टफोनमध्ये 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6,000mAh बॅटरी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, केवळ 30 मिनिटांत स्मार्टफोन 63 टक्के चार्ज होतो. या फोनमध्ये हायपर, स्मार्ट आणि लो टेंपरेचर चार्जिंग मोड दिले आहे. तसेच यामध्ये बायपास चार्जिंग सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. स्मार्टफोन कनेक्टिविटीबद्दल बोलायचं झालं तर, यामध्ये 4.5G सपोर्ट, 4G कॅरियर ॲग्रीगेशन आणि ऑफ-ग्रीड कम्युनिकेशनसाठी फ्रीलिंक 2.0 सारखे पर्याय देण्यात आले आहे. हा स्मार्टफोन IP68 आणि IP69 रेटिंगसह उपलब्ध आहे.