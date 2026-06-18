गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pravin Tarde : मुळशी पॅटर्नचं नाव ऐकताच धावून आला शाहरुख खान! ‘Deool Band 2’ सिनेमासाठी SRK ठरला देवदूत

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

'देऊळ बंद २'च्या यशामागे अभिनेता शाहरुख खान आणि त्याची रेड चिलीज टीम यांचेही महत्त्वाचे योगदान असल्याचे दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी सांगितले. चित्रपटाचा DCP तयार करण्यासाठी आवश्यक निधी नसताना रेड चिलीजने मोठी आर्थिक मदत केली आणि बिलातही सवलत दिली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • एका मुलाखतीत ‘देऊळबंद 2’ सिनेमात बॉलीवूडचा किंग शाहरुख खानचाही मोठा योगदान असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
  • शाहरुखचे तसेच त्याच्या रेड चिलीज टीमचे विशेष आभार मानले.
  • सिनेमा लवकरच १०० कोटींचा टप्पा पार करेल.
फक्त 9 ते दहा कोटींच्या गुंतवणुकीने बनलेला चित्रपट ‘देऊळ बंद 2’ Box Office वर लवकरच 100 कोटींच्या घरात दिसेल. चित्रपटाने 80 कोटींचा आकडा पार केला आहे. अनेक विश्लेषकांच्यामते सिनेमाने अपेक्षेपेक्षा मोठी बाजी मारली आहे. अगदी राजा शिवाजी सिनेमाला मात करत सिनेमा मराठी सिनेविश्वातील Highet Second Week Collection देणारा चित्रपट ठरला आहे. पण अशामध्ये सिनेमाच्या दिगदर्शकाची ( प्रवीण तरडे ) मुलाखत सध्या चर्चेत आली आहे. प्रवीण तरडेने त्याच्या एका मुलाखतीत ‘देऊळबंद 2’ सिनेमात बॉलीवूडचा किंग शाहरुख खानचाही मोठा योगदान असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Krishna Chya Leki : ‘ज्या दिवशी मला समजलं की निवेदिता सराफ..’, रोहित परशुरामने सांगितली ऑडिशनची खास आठवण

‘देऊळबंद 2’ सिनेमासाठी शाहरुख ठरला देवदूत!

एका मुलाखतीत प्रवीण तरडे सांगतो की, “आमच्या चित्रपटासाठी शाहरुख साहेबांनी मोठी मदत केली आहे. जेव्हा आमच्याकडे पैसे नव्हते तेव्हा त्यांच्या रेड चिलीजने तब्बल 42 लाखांचा बिल माफ केला. आम्हाला सिनेमाचा DCP काढायचा होता. आमचा बजेट 12 लाख होता. पण DCP केल्यावर तो खर्च 42 लाखांवर पोहचला, जे देण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नव्हते. त्यावेळी आम्ही रेड चिलीजला विनंती केली. ही बातमी शाहरुख सरांपर्यंत पोहचली. शाहरुख सरांनी सिनेमाबद्दल विचारपूस केली. सकारात्मक प्रतिकिया आल्यानंतर त्यांनी आम्हाला DCP देण्याची परवानगी दिली. इतकेच नव्हे तर 40 ते 50 टक्के बिल माफही केला.”

या मुलाखतीत प्रवीणने शाहरुखचे तसेच त्याच्या रेड चिलीज टीमचे विशेष आभार मानले आहेत. त्यावेळी प्रवीण म्हणाला, “मला शाहरुख यांना ‘देऊळबंद 2’ सिनेमा दाखवायचे आहे. आता माझा सिनेमा जरी 100 कोटींच्या जवळपास पोहचला असला तरी जेव्हा आमच्याकडे काही नव्हतं तेव्हा आमच्यासाठी खंबीरपणे उभे राहणारे आमचे शाहरुख खान सरच होते.”

नचिकेत लेलेला लागली डबल लॉटरी! ‘तुला पाहता’मधून अभिनेता आणि पार्श्वगायक म्हणून करणार पदार्पण

सिनेमा लवकरच 100 कोटी करेल पार

‘देऊळ बंद २’ चित्रपटाची सध्याची तुफान घोडदौड पाहता हा सिनेमा लवकरच १०० कोटींचा टप्पा पार करेल अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रदर्शनाच्या अवघ्या २६ दिवसांत या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर ₹८४.६५ कोटींची बंपर कमाई केली आहे. चित्रपट व्यापार विश्लेषकनुसार, चित्रपटाला मिळणारा प्रेक्षकांचा प्रतिसाद अजूनही उत्तम असून हा सिनेमा लवकरच १०० कोटींचा टप्पा गाठून नवीन विक्रम रचू शकतो.

Web Title: Shahrukh khan helped pravin tarde for the movie deool band 2

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 03:39 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pravin Tarde : मुळशी पॅटर्नचं नाव ऐकताच धावून आला शाहरुख खान! ‘Deool Band 2’ सिनेमासाठी SRK ठरला देवदूत

Pravin Tarde : मुळशी पॅटर्नचं नाव ऐकताच धावून आला शाहरुख खान! ‘Deool Band 2’ सिनेमासाठी SRK ठरला देवदूत

Jun 18, 2026 | 03:39 PM
महाराष्ट्राला जागतिक ‘MICE’ हब बनवण्यासाठी पर्यटन विभागाचा मोठा निर्णय; जर्मनीच्या आघाडीच्या ‘JWC’ कंपनीसोबत ऐतिहासिक करार

महाराष्ट्राला जागतिक ‘MICE’ हब बनवण्यासाठी पर्यटन विभागाचा मोठा निर्णय; जर्मनीच्या आघाडीच्या ‘JWC’ कंपनीसोबत ऐतिहासिक करार

Jun 18, 2026 | 03:33 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
RSA W Vs PAK W Live: लाजच निघाली! पाकिस्तानचे लवकरच ‘पॅकअप’? आफ्रिकेचा 2 विकेट्सने विजय

RSA W Vs PAK W Live: लाजच निघाली! पाकिस्तानचे लवकरच ‘पॅकअप’? आफ्रिकेचा 2 विकेट्सने विजय

Jun 18, 2026 | 03:24 PM
तुम्हीही लॅपटॉप वापरत असाल तर ‘हे’ शॉर्टकट जाणून घ्याच ! काही मिनिटांत होईल तासाभराचे काम

तुम्हीही लॅपटॉप वापरत असाल तर ‘हे’ शॉर्टकट जाणून घ्याच ! काही मिनिटांत होईल तासाभराचे काम

Jun 18, 2026 | 03:19 PM
G7 Summit 2026: AIवर PM मोदींचा ‘MANAV’ मंत्र; ट्रम्पसोबतच्या भेटीत मध्य पूर्व ते व्यापार अशा विविध विषयांवर महत्वपूर्ण चर्चा

G7 Summit 2026: AIवर PM मोदींचा ‘MANAV’ मंत्र; ट्रम्पसोबतच्या भेटीत मध्य पूर्व ते व्यापार अशा विविध विषयांवर महत्वपूर्ण चर्चा

Jun 18, 2026 | 03:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा