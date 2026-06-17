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NEET परीक्षेपूर्वी बंदीच्या निर्णयाविरोधात ‘Telegram’ थेट हायकोर्टात; तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती मंजूर!

Updated On: Jun 17, 2026 | 02:46 PM IST
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सारांश

नीट (NEET) परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर 'टेलिग्राम' ॲपवर तात्पुरती बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात टेलिग्रामने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तातडीच्या सुनावणीची विनंतीही मान्य केली आहे.

NEET परीक्षेपूर्वी बंदीच्या निर्णयाविरोधात 'Telegram' थेट हायकोर्टात (Photo Credit- X)

NEET परीक्षेपूर्वी बंदीच्या निर्णयाविरोधात 'Telegram' थेट हायकोर्टात (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • NEET परीक्षेपूर्वी बंदीच्या निर्णयाविरोधात ‘Telegram’ थेट हायकोर्टात
  • तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती मंजूर!
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Telegram Moves High Court: NEET-UG 2026 ची फेरपरीक्षा होणार असतानाच, सरकारने ‘टेलिग्राम’ (Telegram) ॲपवर घातलेल्या तात्पुरत्या बंदीविरोधात कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. टेलिग्रामने या निर्णयाला आव्हान देत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती, जी उच्च न्यायालयाने मान्य केली. विशेष म्हणजे, ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’च्या (NTA) शिफारशीवरून केंद्र सरकारने मंगळवारी टेलिग्रामवर २४ तासांची बंदी घातली होती.


NTA ही देशभरातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट’ (NEET) सारख्या प्रवेश परीक्षा घेणारी केंद्रीय संस्था आहे. परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि चुकीची माहिती पसरणे रोखण्यासाठी, तसेच गैरप्रकारात (कॉपी करण्यात) गुंतलेली नेटवर्क बंद करण्यासाठी ही तात्पुरती बंदी घालण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. तसेच, ३० जूनपर्यंत ‘मेसेज एडिट’ (संदेशात बदल करण्याचे) करण्याचे फिचर बंद करण्याचे निर्देशही टेलिग्रामला देण्यात आले होते.

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NTA चे दावे

NTA ने असा दावा केला की, या वैशिष्ट्याचा गैरवापर करून ‘पेपर फुटी’चे बनावट पुरावे तयार केले जात होते. यामध्ये मूळ ‘टाइमस्टॅम्प्स’ (वेळेची नोंद) कायम ठेवून संदेशांमध्ये फेरफार करणे किंवा परीक्षा झाल्यानंतर त्यात प्रश्नपत्रिका समाविष्ट करणे यांसारख्या गोष्टी केल्या जात होत्या. NTA च्या मते, प्रश्न फोडणाऱ्या आणि परीक्षा उत्तीर्ण होऊ इच्छिणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांना आधीच सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका पुरवणाऱ्या टोळ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी या उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली होती. परीक्षा पेपर फुटीच्या घटनांनंतर, या निर्बंधांचा उद्देश संघटित कॉपी रॅकेट्स आणि परीक्षेबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा किंवा बनावट संदेशांना रोखणे हा असल्याचे संस्थेने नमूद केले. गुगल (Google) आणि ॲपल (Apple) यांनी हे ॲप त्यांच्या मोबाइल ॲप्लिकेशन स्टोअर्सवरून काढून टाकले आहे.

टेलिग्रामच्या सीईओंची प्रतिक्रिया

टेलिग्रामचे सीईओ पावेल डुरोव्ह यांनी या निर्णयावर कडक टीका केली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, “यामुळे मूळ समस्येचे निराकरण न होता लाखो सामान्य वापरकर्त्यांवर परिणाम होतो. यामुळे १५ कोटींहून अधिक सामान्य भारतीय वापरकर्त्यांना फटका बसतो.” दरम्यान, अनेक विद्यार्थी संघटना आणि पालकांनी या सुरक्षा उपाययोजनांचे स्वागत केले असले, तरी काहींच्या मते याचा परिणाम मर्यादित असेल; कारण व्हीपीएन (VPN) वापरून हे निर्बंध टाळता येऊ शकतात.

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Web Title: Telegram moves high court directly against the ban decision ahead of the neet exam request for an urgent hearing granted

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Published On: Jun 17, 2026 | 02:45 PM

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