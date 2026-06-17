बुधवार, 17 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आकर्षक डिझाईनसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री… 5100mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स करणार कमाल! जाणून घ्या किंमत

Updated On: Jun 17, 2026 | 11:02 AM IST
जाहिरात
सारांश

Sharp Aquos R11 Launched: टेक कंपनी शार्पने जपानमध्ये Sharp Aquos R11 हा नवा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. प्रिमियम प्राईज सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये अनेक कमाल फीचर्स देण्यात आले आहेत. हा स्मार्टफोन 5,100mAh बॅटरीने सुसज्ज आहे.

आकर्षक डिझाईनसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री... 5100mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स करणार कमाल! जाणून घ्या किंमत

आकर्षक डिझाईनसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री... 5100mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स करणार कमाल! जाणून घ्या किंमत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Sharp Aquos R11 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एस जेन 4 चिपसेट, 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज देण्यात आले आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 50.3MP ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आणि 50.3MP सेल्फी कॅमेरा मिळणार आहे.
  • 240Hz अडॅप्टिव्ह रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 5,100mAh बॅटरी आणि IPX9 रेटिंगसारखे प्रीमियम फीचर्स या फोनमध्ये देण्यात आले आहेत.
Sharp Smartphone Launched: टेक कंपनी Sharp ने जपानमध्ये त्यांच्या R सीरीजचा लेटेस्ट स्मार्टफोन Sharp Aquos R11 लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांचा नवा स्मार्टफोन आकर्षक डिझाईन आणि तीन रंगाच्या पर्यायांत लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन एका सिंगल रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या नव्या स्मार्टफोनची किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स जाणून घेऊया.

भारतातील Telegram बंदीनंतर सिईओ Pavel Durov यांनी सोडलं मौन; म्हणाले, पेपरलीक थांबणार….

Sharp Aquos R11 ची किंमत

कंपनीने जपानमध्ये त्यांचा नवीन स्मार्टफोन 12GB + 512GB या सिंगल रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनची किंमत JPY 1,63,899 म्हणजेच सुमारे 96,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन आइवरी, नेवी आणि टेराकोटा कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य – X)

Sharp Aquos R11 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

कंपनीचा नवा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित आहे आणि कंपनीने पुष्टी केली आहे की, या फोनला तीन ओएस अपग्रेड आणि पाच वर्षांचे सिक्योरिटी अपडेट मिळणार आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.5 इंच फुल एचडी+ (1,080×2,340 पिक्सेल) प्रो इग्झो ओएलईडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 1Hz ते 240Hz पर्यंत अडॅप्टिव रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. हा पॅनल 3,600 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस ऑफर करतो.

प्रोसेसर

चांगल्या परफॉर्मंससाठी यामध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 8 एस जेन 4 चिपसेट देण्यात आला आहे, ज्याला 12GB एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512GB यूएफएस 4.1 इंटरनल स्टोरेजसह जोडण्यात आले आहे.

कॅमेरा सेटअप

फोटोग्राफीसाठी Sharp Aquos R11 मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे, ज्याचा प्रायमरी सेंसर f/1.9 अपर्चर आणि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्टसह 50.3 मेगापिक्सेलचा आहे. सेटअपमध्ये 50.3 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि ओआयएस सपोर्टवाला 38.5 मेगापिक्सेलचा टेलीफोटो कॅमेरा देखील देण्यात आला आहे. कॅमेरा सिस्टिममध्ये 14-चॅनलवाला स्पेक्ट्रल सेंसर देखील देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 50.3 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे.

Jio Recharge Plan: एका रिचार्जमध्ये चालणार 4 सिम! 75GB डेटासह मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग… किंमत केवळ इतकी

कनेक्टिविटी पर्याय

कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये वाय-फाय 7, एनएफसी आणि ब्लूटूथ 6.0 सारखे दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या डिव्हाईसला IPX5, IPX8 आणि IPX9 रेटिंग मिळाली आहेआणि धूळीपासून सुरक्षेसाठी IP6X रेटिंग दिली आहे. हा फोन एमआयएल-एसटीडी-810जी आणि एमआयएल-एसटीडी-810एच या मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणाच्या मानकांची पूर्तता करतो. सुरक्षेसाठी या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये फेसियल रिकग्निशन आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर दिला आहे.

बॅटरी

Sharp Aquos R11 मध्ये 5,100mAh बॅटरी दिली आहे, जी 36W चार्जिंगला सपोर्ट करते.

Web Title: Sharp aquos r11 launched with 5100mah battery and other features read price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 17, 2026 | 11:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire Max: गेममध्ये नवा फेडेड व्हिल ईव्हेंट लाईव्ह! डायमंड्स खर्च करा अन् जिंका खास रिवॉर्ड्स; फॉलो करा या स्टेप्स
1

Free Fire Max: गेममध्ये नवा फेडेड व्हिल ईव्हेंट लाईव्ह! डायमंड्स खर्च करा अन् जिंका खास रिवॉर्ड्स; फॉलो करा या स्टेप्स

प्रतिक्षा संपली! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नवा Redmi भारतात लाँच… फीचर्स आणि किंंमत जाणून घ्या
2

प्रतिक्षा संपली! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नवा Redmi भारतात लाँच… फीचर्स आणि किंंमत जाणून घ्या

Jio Recharge Plan: एका रिचार्जमध्ये चालणार 4 सिम! 75GB डेटासह मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग… किंमत केवळ इतकी
3

Jio Recharge Plan: एका रिचार्जमध्ये चालणार 4 सिम! 75GB डेटासह मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग… किंमत केवळ इतकी

Telegram App Banned: री-नीट परीक्षेपूर्वीच सरकारचा मोठा निर्णय! टेलिग्रामवर घातली बंदी… ‘हे’ फीचरही केलं निष्क्रिय
4

Telegram App Banned: री-नीट परीक्षेपूर्वीच सरकारचा मोठा निर्णय! टेलिग्रामवर घातली बंदी… ‘हे’ फीचरही केलं निष्क्रिय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आकर्षक डिझाईनसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री… 5100mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स करणार कमाल! जाणून घ्या किंमत

आकर्षक डिझाईनसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री… 5100mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स करणार कमाल! जाणून घ्या किंमत

Jun 17, 2026 | 11:02 AM
Mumbai News: कपातील चहाचा रंग कृत्रिम! एफडीएच्या कारवाईत ९०० किलो चहा, १७ किलो रंग जप्त; गुन्हा दाखल

Mumbai News: कपातील चहाचा रंग कृत्रिम! एफडीएच्या कारवाईत ९०० किलो चहा, १७ किलो रंग जप्त; गुन्हा दाखल

Jun 17, 2026 | 11:00 AM
B Name Personality: B अक्षरावरून नाव सुरू होणाऱ्या व्यक्ती असतात निसर्गप्रेमी, आयुष्यात फारच कमी मित्र; जाणून घ्या

B Name Personality: B अक्षरावरून नाव सुरू होणाऱ्या व्यक्ती असतात निसर्गप्रेमी, आयुष्यात फारच कमी मित्र; जाणून घ्या

Jun 17, 2026 | 10:48 AM
G7 Summit मध्ये PM Modi यांची मोठी गर्जना; व्यापार अन् तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरावर बोट ठेवत जगाला दिला ‘मानवता प्रथम’चा महामंत्र

G7 Summit मध्ये PM Modi यांची मोठी गर्जना; व्यापार अन् तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरावर बोट ठेवत जगाला दिला ‘मानवता प्रथम’चा महामंत्र

Jun 17, 2026 | 10:44 AM
गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियात उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी; Lloyds Metals कडून कर्टिन विद्यापीठासाठी अर्ज सुरू!

गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियात उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी; Lloyds Metals कडून कर्टिन विद्यापीठासाठी अर्ज सुरू!

Jun 17, 2026 | 10:41 AM
Pranit More: प्रणित मोरे-हिमांशूच्या वाढल्या अडचणी, NCWच्या तक्रारीनंतर नवी FIR दाखल, गुरुग्राम पोलिसांची कारवाई

Pranit More: प्रणित मोरे-हिमांशूच्या वाढल्या अडचणी, NCWच्या तक्रारीनंतर नवी FIR दाखल, गुरुग्राम पोलिसांची कारवाई

Jun 17, 2026 | 10:30 AM
ताजे मासे विकत घेताना अजिबात करू नका ‘या’ चुका, जाणून घ्या चांगले मासे खरेदी करण्यासाठी सोप्या टिप्स

ताजे मासे विकत घेताना अजिबात करू नका ‘या’ चुका, जाणून घ्या चांगले मासे खरेदी करण्यासाठी सोप्या टिप्स

Jun 17, 2026 | 10:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा