Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्याचा कट उधळला! वाघोली पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल…

ड्रग्ज फ्री सिटी करण्यासाठी पोलिसांनी पावले उचलली असताना ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्याचा कारखाना थाटण्याचा मोठा कट उधळण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 11:32 AM
ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्याचा कट उधळला! वाघोली पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल...

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : ड्रग्ज फ्री सिटी करण्यासाठी पोलिसांनी पावले उचलली असताना ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्याचा कारखाना थाटण्याचा मोठा कट उधळण्यात पोलिसांना यश आले आहे. पोलिसांनी याप्रकरणात आठ जणांना बेड्या ठोकण्यात आल्या असून, त्यांच्याकडून तब्बल ४५ लाखांच्या एमडीसह १.१६ कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यामध्ये महागड्या चारचाकी गाड्यांचा समावेश आहे. वाघोली पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.

 

याप्रकरणात अनिस शम्मू सय्यद (वय २८, रा. मांजरी बुद्रुक), हरी उत्तम उफाडे (वय ३५, रा. वाघोली), सुमित अशोक घुले (वय ४१), प्रतिक उर्फ सोन्याबापु होले (वय ३२, लोणीकंद), ऋषीकेश अंकुश उर्फ राम यनभर (वय २९,रा. शिरूर) तसेच रामनिवास रानुराम बिश्नोई (वय २५, रा. मुंढवा), आकाश अशोक ढवळे (वय २६) व विपीनकुमार श्रीरामसागर पंडीत (वय ५४, रा. अंधेरी पुर्व ) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस अॅक्टनुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. परिमंडळ सातचे उपायुक्त सोमय मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड तसेच सहाय्यक निरीक्षक विजय चंदन यांच्या पथकाने कारवाई केली आहे.

गेल्या महिन्यात अनिस व हरी उफाडे यांना एमडी विक्री प्रकरणात अटक केली होती. त्यांच्या तपासातून सुमित घुले, प्रतिक होले व ऋषीकेश यांना देखील लागलीच पकडले होते. नंतर वाघोली पोलिसांनी तपासाची सूत्रे वेगाने फिरवत रॅकेटचे जाळे समोर आणले. मुख्य सूत्रधारापर्यंत धागेदोरे पोहोचवले. या प्रकरणात सुमित घुले हा मुख्य सूत्रधार असल्याचे निष्पन्न झाले. तो आकाश ढवळे याच्यासोबत शहरासह लोणीकंद, कोरेगाव भीमा, शिक्रापूर, रांजणगाव आदी ग्रामीण भागात एमडीची विक्री करत असल्याचे तपासात समोर आले. तपासादरम्यान आरोपी अहमदाबाद येथून ताब्यात घेण्यात आला. त्याच्यासह अन्य आरोपींकडून मोठ्या प्रमाणात एमडी अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. या कारवाईत ४५ लाख रुपयांच्या एमडीसह बीएमडब्ल्यू, स्विफ्ट, ग्लान्झा यांसारख्या महागड्या वाहने असा १ कोटी १६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

हे सुद्धा वाचा : रुपाली चाकणकरांची ६ तास ‘एसआयटी’ चौकशी; अशोक खरात प्रकरणामुळे अडचणीत वाढ

कारखाना सुरू करण्याची तयारी

मुख्य सूत्रधार सुमित घुले हा विपीनकुमार पंडीत याच्या मदतीने ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्यासाठी कारखाना सुरू करण्याच्या तयारीत असल्याचे तपासातून समोर आले. त्यानंतर लागलीच पोलिसांनी विपीनकुमार याला देखील बेड्या ठोकल्या आहेत. सुमित घुले याला रामनिवास बिश्नोई एमडी हा अमली पदार्थ देत असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी बिश्नोई याला देखील अटक केली. विपीनकुमार हा २०१६ मधील ग्रामीण भागातील एनडीपीएसच्या गुन्ह्यातील आरोपी आहे. कारागृहातून जामीनावर बाहेर आला होता. नंतर तो मुबंईत स्थलांतरीत झाला होता. त्याला हडपसरमधून पकडण्यात आले आहे.

Web Title: Wagholi police bust drug racket arrest accused

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 11:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई
1

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार
2

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला
3

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू
4

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

May 18, 2026 | 07:39 AM
International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

May 18, 2026 | 07:30 AM
Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

May 18, 2026 | 07:05 AM
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM