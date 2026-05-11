ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्याचा कट उधळला! वाघोली पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल...

पुणे : ड्रग्ज फ्री सिटी करण्यासाठी पोलिसांनी पावले उचलली असताना ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्याचा कारखाना थाटण्याचा मोठा कट उधळण्यात पोलिसांना यश आले आहे. पोलिसांनी याप्रकरणात आठ जणांना बेड्या ठोकण्यात आल्या असून, त्यांच्याकडून तब्बल ४५ लाखांच्या एमडीसह १.१६ कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यामध्ये महागड्या चारचाकी गाड्यांचा समावेश आहे. वाघोली पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
याप्रकरणात अनिस शम्मू सय्यद (वय २८, रा. मांजरी बुद्रुक), हरी उत्तम उफाडे (वय ३५, रा. वाघोली), सुमित अशोक घुले (वय ४१), प्रतिक उर्फ सोन्याबापु होले (वय ३२, लोणीकंद), ऋषीकेश अंकुश उर्फ राम यनभर (वय २९,रा. शिरूर) तसेच रामनिवास रानुराम बिश्नोई (वय २५, रा. मुंढवा), आकाश अशोक ढवळे (वय २६) व विपीनकुमार श्रीरामसागर पंडीत (वय ५४, रा. अंधेरी पुर्व ) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस अॅक्टनुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. परिमंडळ सातचे उपायुक्त सोमय मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड तसेच सहाय्यक निरीक्षक विजय चंदन यांच्या पथकाने कारवाई केली आहे.
गेल्या महिन्यात अनिस व हरी उफाडे यांना एमडी विक्री प्रकरणात अटक केली होती. त्यांच्या तपासातून सुमित घुले, प्रतिक होले व ऋषीकेश यांना देखील लागलीच पकडले होते. नंतर वाघोली पोलिसांनी तपासाची सूत्रे वेगाने फिरवत रॅकेटचे जाळे समोर आणले. मुख्य सूत्रधारापर्यंत धागेदोरे पोहोचवले. या प्रकरणात सुमित घुले हा मुख्य सूत्रधार असल्याचे निष्पन्न झाले. तो आकाश ढवळे याच्यासोबत शहरासह लोणीकंद, कोरेगाव भीमा, शिक्रापूर, रांजणगाव आदी ग्रामीण भागात एमडीची विक्री करत असल्याचे तपासात समोर आले. तपासादरम्यान आरोपी अहमदाबाद येथून ताब्यात घेण्यात आला. त्याच्यासह अन्य आरोपींकडून मोठ्या प्रमाणात एमडी अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. या कारवाईत ४५ लाख रुपयांच्या एमडीसह बीएमडब्ल्यू, स्विफ्ट, ग्लान्झा यांसारख्या महागड्या वाहने असा १ कोटी १६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
कारखाना सुरू करण्याची तयारी
मुख्य सूत्रधार सुमित घुले हा विपीनकुमार पंडीत याच्या मदतीने ग्रामीण भागात एमडी तयार करण्यासाठी कारखाना सुरू करण्याच्या तयारीत असल्याचे तपासातून समोर आले. त्यानंतर लागलीच पोलिसांनी विपीनकुमार याला देखील बेड्या ठोकल्या आहेत. सुमित घुले याला रामनिवास बिश्नोई एमडी हा अमली पदार्थ देत असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी बिश्नोई याला देखील अटक केली. विपीनकुमार हा २०१६ मधील ग्रामीण भागातील एनडीपीएसच्या गुन्ह्यातील आरोपी आहे. कारागृहातून जामीनावर बाहेर आला होता. नंतर तो मुबंईत स्थलांतरीत झाला होता. त्याला हडपसरमधून पकडण्यात आले आहे.