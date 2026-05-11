शिक्षण विभाग ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर; पुणे विभागातील अनधिकृत शाळांना लागणार कुलूप

Updated On: May 11, 2026 | 11:57 AM
पुणे : राज्यातील अनधिकृत शाळांविरोधातील शिक्षण विभागाच्या कारवाईत पुणे विभागात तब्बल ६३ अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. यापैकी ११ शाळांवर बंदीची कारवाई करण्यात आली असून, सात शाळांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दहा शाळांकडून दंडाची वसुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनधिकृत शाळांना कुलूप लागणार असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली.

 

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून वर्षातून दोनदा अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. राज्यभरात एकूण ४८७ अनधिकृत शाळा आढळल्या असून, त्यामध्ये मुंबई विभागानंतर पुणे विभागाचा क्रमांक लागतो. पुणे विभागातील ६३ अनधिकृत शाळांपैकी ११ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. सात शाळांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात आली असून, दहा शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाकडून जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनधिकृत शाळांची स्थिती

राज्यातील ४८७ अनधिकृत शाळांपैकी ७६ शाळांवर बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. १११ शाळांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ३२५ शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष दंड वसुली केवळ १६ प्रकरणांतच झाल्याचे समोर आले आहे.

अनधिकृत शाळांविरोधातील कारवाई अधिक कठोर करण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय तपासणी वाढविण्यासोबतच पालकांना योग्य माहिती मिळावी यासाठी वर्षातून दोनदा अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात येईल. -सच्चिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त.

पुणे विभागीय मंडळ – आकडेवारी

शाळांची संख्या – ६३

बंद करण्यात आलेल्या शाळा – ११

एफआयआर दाखल केलेल्या शाळा – ७

दंड आकारण्यात आलेल्या शाळा – १०

दंड वसूल करण्यात आलेल्या शाळा -१०

शिक्षण अधिकाऱ्यांना शाळांची तपासणी करण्याच्या तसेच अनधिकृत शाळा बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अनधिकृत शाळा आढळल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे. -डॉ. गणपत मोरे उपसंचालक विभाग पुणे.

Published On: May 11, 2026 | 11:57 AM

May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM
May 18, 2026 | 08:38 PM
May 18, 2026 | 08:31 PM
May 18, 2026 | 08:18 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
