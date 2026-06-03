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7,500mAh बॅटरी आणि MediaTek प्रोसेसर… नव्या Honor स्मार्टफोनचा मार्केटमध्ये जलवा! किंमत पाहून तुम्हीही व्हाल खुश

Updated On: Jun 03, 2026 | 11:25 AM IST
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सारांश

Honor X7e Launched: 22 हजार रुपयांच्या बजेटमध्ये नवीन स्मार्टफोन शोधताय? असा स्मार्टफोन जो प्रिमियम फीचर्सने सुसज्ज असेल. तर हॉनरचा नवीन स्मार्टफोन नक्कीच तुमच्यासाठी खास असणार आहे. या स्मार्टफोनमध्ये बजेट फ्रेंडली किंमतीत अनेक तगडे फीचर्स देण्यात आले आहेत.

7,500mAh बॅटरी आणि MediaTek प्रोसेसर... नव्या Honor स्मार्टफोनचा मार्केटमध्ये जलवा! किंमत पाहून तुम्हीही व्हाल खुश

7,500mAh बॅटरी आणि MediaTek प्रोसेसर... नव्या Honor स्मार्टफोनचा मार्केटमध्ये जलवा! किंमत पाहून तुम्हीही व्हाल खुश

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विस्तार
  • हॉनर एक्स 7 ई स्मार्टफोन सुमारे 22 हजार रुपयांच्या किंमतीत 6GB रॅम आणि 256GB स्टोरेजसह लाँच करण्यात आला आहे.
  • या फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.61-इंच एचडी+ टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले आणि मीडियाटेक हेलिओ जी 81 अल्ट्रा प्रोसेसर देण्यात आला आहे.
  • हॉनर एक्स 7 ई मध्ये 50MP कॅमेरा, 7000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट मिळतो.
Honor Smartphone Launched: टेक कंपनी हॉनरने एंट्री-लेवल स्मार्टफोन लाइनअपअंतर्गत त्यांचा आणखी एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीचा हा नवीन स्मार्टफोन Honor X7e या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. ज्या यूजर्सना प्रिमियम सेगमेंटमधील स्मार्टफोन खरेदी न करता देखील मोठी बॅटरी, तगडे सॉफ्टवेअर आणि रोजच्या आयुष्यात उपयोगी ठरणारे फीचर्स पाहिजे आहेत, अशा यूजर्सना टार्गेट करण्यासाठी कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन डिझाईन केला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनची किंमत 25 हजार रुपयांहून कमी आहे. त्यामुळे यूजर्सना अत्यंत कमी किंमतीत दमदार फीचर्सचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे.

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Honor X7e ची किंमत आणि उपलब्धता

नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या या नव्या स्मार्टफोनची किंमत मलेशियामध्ये MYR 899 म्हणजेच सुमारे 22 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. स्मार्टफोनची ही किंमत 6GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिअंटसाठी आहे. सनराईज ऑरेंज आणि मिडनाईट ब्लॅक या दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये ग्राहक हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य – Honor)

Honor X7e चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

नव्या डिव्हाईसच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, Honor X7e मध्ये 6.61-इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. जो 1604 x 720 पिक्सेलचे एचडी+ रिजाल्यूशन ऑफर करतो. हा स्मार्टफोन 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो आणि यामध्ये डायनामिक डिमिंग सारखे आई कम्फर्ट फीचर्स देखील पाहायला मिळत आहेत.

प्रोसेसर

लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक हेलियो जी81 अल्ट्रा चिपसेट देण्यात आला आहे. डिव्हाईसमध्ये 6GB रॅम आणि 256GB इंटरनल स्टोरेज देण्यात आले आहे. Honor रॅम एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी देखील ऑफर करत आहे. ज्यामुळे गरज पडल्यास यूजर्स एक्स्ट्रा वर्चुअल मेमोरीचा वापर करू शकतात.

कॅमेरा

फोटोग्राफीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे. यासोबतच फोनमध्ये एक ऑक्सिलरी सेंसर देखील मिळणार आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 5-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा दिला आहे.

बॅटरी

या स्मार्टफोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजेच याची बॅटरी आहे. यामध्ये 7,000mAh किंवा 7,500mAh मिळणार आहे. तसेच या डिव्हाईसमध्ये 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे.

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कनेक्टिविटी पर्याय

नव्या फोनमध्ये अँड्रॉईड 16 वर आधारित मॅजिकओएस 10.0 मिळणार आहे. फोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर, फेस अनलॉक आणि धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP64-रेटिंग दिली आहे. डिव्हाईसमध्ये ब्लूटूथ 5.1, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जॅक मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, या डिव्हाईसमध्ये 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट मिळणार नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: HONOR कोणत्या देशाची कंपनी आहे?

    Ans: HONOR ही चीनची स्मार्टफोन आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आहे.

  • Que: HONOR चे स्मार्टफोन चांगले असतात का?

    Ans: होय, HONOR स्मार्टफोन आकर्षक डिझाइन, चांगला कॅमेरा आणि दमदार परफॉर्मन्ससाठी ओळखले जातात.

  • Que: HONOR चे 5G स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत का?

    Ans: होय, HONOR कडे विविध किंमत श्रेणींमध्ये अनेक 5G स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत.

Web Title: Honor x7e launched with 7500mah battery and mediatek processor read about price

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Published On: Jun 03, 2026 | 11:25 AM

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