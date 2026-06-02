स्मार्टफोन ग्राहकांना मोठा झटका! Poco चे तीन स्वस्त 5G डिव्हाईस झाले महाग! तब्बल इतकी वाढली किंमत

Tech Tips: स्मार्टफोनचे जाड कव्हर बॅटरीवर करते परिणाम? एक चूक अन् होऊ शकतं मोठं नुकसान… जाणून घ्या तथ्य
कंपनीने 1 जूनपासून नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या स्मार्टफोनच्या किंमतीत 1 हजार रुपयांची वाढ केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, टेक कंपनीने Poco C85 5G, Poco C81x आणि Poco C81 या तीन डिव्हाईसच्या किंमती 1 हजार रुपयांनी वाढवल्या आहेत. त्यामुळे आता ग्राहकांना हे स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. पोको सी 85 5G, पोको सी 81x आणि पोको सी 81 यापैकी कोणतेही स्मार्टफोन मॉडेल खरेदी करण्यासाठी आता ग्राहकांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. स्मार्टफोन्सच्या नवीन किंमती जाणून घेऊया.
पोकोचा हा स्वस्त स्मार्टफोन भारतात 14,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. मात्र आता कंपनीने या डिव्हाईसची किंमत 500 रुपयांनी वाढवली आहे. त्यामुळे आता हा स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना 15,499 रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. ही किंमत स्मार्टफोनच्या 4GB + 128GB या बेस व्हेरिअंटसाठी आहे. तर 6GB+128GB व्हेरिअंट 16,499 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. त्याची किंमत आता 16,999 रुपये झाली आहे. तर डिव्हाईसचे 8GB + 128GB व्हेरिअंट भारतात 17,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले होते. त्याची किंमत आता 17,999 रुपये झाली आहे.
पोकोच्या या 5G स्मार्टफोनमध्ये 6,000mAh बॅटरी दिली आहे. 5G नेटवर्कला सपोर्ट करणाऱ्या या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 6300 चिपसेट दिला आहे. या फोनमध्ये 6.9 इंच मोठा डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. या स्मार्टफोनच्या मागील बाजूला 50MP चा रिअर आणि 8MP चा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे.
पोकोने लाँच केलेले हे बजेट फ्रेंडली स्मार्टफोन्स खरेदी करण्यासाठी देखील आता ग्राहकांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहे. कंपनीने या स्मार्टफोनच्या किंमतीत 1 हजार रुपयांची वाढ केली आहे. पोको सी 81x भारतात 9,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. या स्मार्टफोनची नवीन किंमत 10,999 रुपये झाली आहे. तर पोको सी 81 भारतात 10,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. 1 हजार रुपयांची वाढ झाल्यानंतर या डिव्हाईसची किंमत 11,999 रुपये झाली आहे.
Ans: POCO हा स्मार्टफोन ब्रँड मूळतः Xiaomi ने सुरू केला असून त्याची स्थापना चीनमध्ये झाली.
Ans: होय, POCO स्मार्टफोन कमी किमतीत दमदार परफॉर्मन्स आणि आधुनिक फीचर्स देण्यासाठी ओळखले जातात.
Ans: होय, अनेक POCO स्मार्टफोनमध्ये शक्तिशाली प्रोसेसर आणि उच्च रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिले जातात, त्यामुळे ते गेमिंगसाठी लोकप्रिय आहेत.