Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Samsung Galaxy S26 Ultra Privacy Display May Be Hurting Image Quality Users Are Complaining Know In Details Tech News Marathi

नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा… प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?

सॅमसंग गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्रामध्ये 6.9 इंच AMOLED 2X डिस्प्ले दिला आहे. जेव्हा प्रायव्हसी डिस्प्ले फीचर बंद होते, तेव्हा फोनचा डिस्प्ले सर्व उपलब्ध पिक्सेलचा वापर करतो.

Updated On: Mar 06, 2026 | 01:20 PM
नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा... प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?

नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा... प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?

Follow Us:
Follow Us:
  • Galaxy S26 Ultra चा प्रायव्हसी डिस्प्ले फोटोजेनिक लोकांसाठी ठरेल त्रासदायक
  • Samsung चा नवा प्रायव्हसी डिस्प्ले वादात! Galaxy S26 Ultra मध्ये दिसली मोठी समस्या
  • Galaxy S26 Ultra खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सत्य
काही दिवसांपूर्वीच एक मोठा टेक ईव्हेंट आयोजित करण्यात आला होता. या ईव्हेंटमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सीरीज भारतासह ग्लोबल मार्केटमध्ये लाँच करण्यात आली. या सिरीजमध्ये कंपनीने सॅमसंग गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा हा प्रिमियम मॉडेल लाँच केला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या प्रिमियम डिव्हाईसमध्ये पहिल्यांदा प्रायव्हसी डिस्प्लेचा वापर करण्यात आला. सॅमसंगने आयोजित केलेल्या गॅलेक्सी ईव्हेंटदरम्यान प्रायव्हसी डिस्प्ले फीचर प्रामुख्याने हायलाईट करण्यात आले होते. अद्याप फोनची विक्री सुरु झाली नाही. परंतु चाचणीदरम्यान काही यूजर्सनी त्यांच्या प्रायव्हसी डिस्प्लेमधील एक मोठी त्रुटी अधोरेखित केली आहे.

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर… Realme Narzo Power 5G ने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

प्रायव्हसी डिस्प्लेच्या क्वालिटीमध्ये तडजोड

अँड्रॉईड ऑथोरिटी रिपोर्टनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ब्लूस्कीवर रोलँड क्वांड्टने सॅमसंगच्या प्रायव्हसी डिस्प्ले फीचरचे फोटो शेअर केले आहेत. सोशल मीडियावर सांगण्यात आलं आहे की, फीचर ऑन केल्यानंतर आणि बंद केल्यानंतर काय फरक पडतो? त्यांनी सांगितलं आहे की, जेव्हा प्रायव्हसी डिस्प्ले फीचर बंद होते, तेव्हा फोनचा डिस्प्ले सर्व उपलब्ध पिक्सेलचा वापर करतो. तर प्रायव्हसी डिस्प्ले ऑन झाल्यानंतर फोटो एवढा ब्राईट दिसत नाही. याचा अर्थ असा आहे की, डिस्प्लेचे सर्व पिक्सेल वापरले जात नाहीत. शेअर करण्यात आलेल्या दोन्ही फोटोंची तुलना केली तर समजते की, प्रायव्हसी फीचर ऑन झाल्यानंतर डिस्प्लेची इमेज क्वालिटी खराब होते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

सॅमसंग गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्रामध्ये दोन वेगळ्या पद्धतींच्या पिक्सेलचा वापर करण्यात आला आहे. यामधील काही नॅरो पिक्सेल आहे, जे केवळ समोरून पाहायला मिळते. तर, नॉर्मल व्यूइंग अँगल वाले वाईड पिक्सेल दोन्ही बाजूने पाहायला मिळते. ज्यामुळे प्रायव्हसी डिस्प्लेच्या बाजूने स्क्रीनकडे पाहताना काहीही दिसत नाही. म्हणूनच प्रायव्हसी डिस्प्ले फीचर चालू असताना डिस्प्लेची इमेज क्वालिटी कमी दिसते. दुसऱ्या यूजरने सॅमसंग गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्रा आणि गॅलेक्सी एस 25 अल्ट्राच्या इमेज क्वालिटीची तुलना केली आणि डिस्प्ले क्वालिटीच्या बारकाव्यांवर प्रकाश टाकला.

सॅमसंग गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्राचे फीचर्स

सॅमसंग गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्रामध्ये 6.9 इंच AMOLED 2X डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. हा फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरल 5 प्रोसेसरवर काम करते, ज्यासोबत 16GB रॅम आणि 1TB स्टोरेजने डिव्हाईस सुसज्ज आहे. प्रायव्हसी डिस्प्लेवाला हा फोन 5000mAh बॅटरीने सुसज्ज आहे, जो 60W फास्ट चार्जिंग आणि 25W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतो.

Free Fire Max: गेममध्ये पुन्हा झाली नव्या होळी इव्हेंटची एंट्री, प्लेयर्सना Free मिळणार गुलाल गार्ड ग्लू वॉल स्किन

गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्राच्या मागील बाजूला क्वाड कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. हा फोन 200MP चा मुख्य, 50MP चा टेलीफोटो, 50MP चा पेरीस्कोप आणि 10MP चा अल्ट्रा वाइड कॅमेऱ्याने सुसज्ज आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या डिव्हाईसमध्ये 12MP कॅमेरा आहे. हा फोन अँड्रॉइड 8 वर आधारित OneUI 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर काम करतो. भारतात हा 1,39,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच करण्यात आला आहे.

Web Title: Samsung galaxy s26 ultra privacy display may be hurting image quality users are complaining know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 01:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर… Realme Narzo Power 5G ने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या
1

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर… Realme Narzo Power 5G ने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या

Nothing चा भारतात धमाका! नव्या स्मार्टफोन्सनी जिंकली यूजर्सची मनं; डिझाईन आणि फीचर्स पाहून तुम्हीही म्हणाल, व्वा.. क्या बात है!
2

Nothing चा भारतात धमाका! नव्या स्मार्टफोन्सनी जिंकली यूजर्सची मनं; डिझाईन आणि फीचर्स पाहून तुम्हीही म्हणाल, व्वा.. क्या बात है!

Free Fire Max: गेममध्ये पुन्हा झाली नव्या होळी इव्हेंटची एंट्री, प्लेयर्सना Free मिळणार गुलाल गार्ड ग्लू वॉल स्किन
3

Free Fire Max: गेममध्ये पुन्हा झाली नव्या होळी इव्हेंटची एंट्री, प्लेयर्सना Free मिळणार गुलाल गार्ड ग्लू वॉल स्किन

Amazon Electronic Premier League 2026: स्वस्तात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेण्याची सुवर्णसंधी! स्मार्टफोनवर मिळणार भारी डिस्काउंट
4

Amazon Electronic Premier League 2026: स्वस्तात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेण्याची सुवर्णसंधी! स्मार्टफोनवर मिळणार भारी डिस्काउंट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा… प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?

नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा… प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?

Mar 06, 2026 | 01:20 PM
Maharashtra Politics : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा विधीमंडळातील ठराव मागे; नेमकं कारण काय?

Maharashtra Politics : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा विधीमंडळातील ठराव मागे; नेमकं कारण काय?

Mar 06, 2026 | 01:15 PM
जरांगे पाटलांना मोठं यश! लाखो कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप; मराठा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हेही मागे

जरांगे पाटलांना मोठं यश! लाखो कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप; मराठा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हेही मागे

Mar 06, 2026 | 01:13 PM
Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीला चंद्रदर्शनानंतर का सोडतात उपवास? काय आहे यामागे शास्त्र

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीला चंद्रदर्शनानंतर का सोडतात उपवास? काय आहे यामागे शास्त्र

Mar 06, 2026 | 01:00 PM
T20 World Cup 2026 स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या नामांकनांची झाली घोषणा! 8 खेळाडू शर्यतीत; यादीत फक्त 1 भारतीय

T20 World Cup 2026 स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या नामांकनांची झाली घोषणा! 8 खेळाडू शर्यतीत; यादीत फक्त 1 भारतीय

Mar 06, 2026 | 12:57 PM
देशात वाढतोय ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका! 1990 पासून मृत्यूंमध्ये 74% वाढ; तज्ज्ञांची गंभीर चिंता

देशात वाढतोय ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका! 1990 पासून मृत्यूंमध्ये 74% वाढ; तज्ज्ञांची गंभीर चिंता

Mar 06, 2026 | 12:56 PM
सावधान! डोकेदुखी आणि अस्वस्थता जाणवतेय?’कॅफिन ओव्हरडोज’ तर नाही ना? चहा-कॉफी प्रेमींनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका!

सावधान! डोकेदुखी आणि अस्वस्थता जाणवतेय?’कॅफिन ओव्हरडोज’ तर नाही ना? चहा-कॉफी प्रेमींनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका!

Mar 06, 2026 | 12:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM