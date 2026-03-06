नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा... प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल प्रोसेसर… Realme Narzo Power 5G ने उडवली सर्वांची झोप, फीचर्स आणि किंमत जाणून घ्या
अँड्रॉईड ऑथोरिटी रिपोर्टनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ब्लूस्कीवर रोलँड क्वांड्टने सॅमसंगच्या प्रायव्हसी डिस्प्ले फीचरचे फोटो शेअर केले आहेत. सोशल मीडियावर सांगण्यात आलं आहे की, फीचर ऑन केल्यानंतर आणि बंद केल्यानंतर काय फरक पडतो? त्यांनी सांगितलं आहे की, जेव्हा प्रायव्हसी डिस्प्ले फीचर बंद होते, तेव्हा फोनचा डिस्प्ले सर्व उपलब्ध पिक्सेलचा वापर करतो. तर प्रायव्हसी डिस्प्ले ऑन झाल्यानंतर फोटो एवढा ब्राईट दिसत नाही. याचा अर्थ असा आहे की, डिस्प्लेचे सर्व पिक्सेल वापरले जात नाहीत. शेअर करण्यात आलेल्या दोन्ही फोटोंची तुलना केली तर समजते की, प्रायव्हसी फीचर ऑन झाल्यानंतर डिस्प्लेची इमेज क्वालिटी खराब होते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
सॅमसंग गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्रामध्ये दोन वेगळ्या पद्धतींच्या पिक्सेलचा वापर करण्यात आला आहे. यामधील काही नॅरो पिक्सेल आहे, जे केवळ समोरून पाहायला मिळते. तर, नॉर्मल व्यूइंग अँगल वाले वाईड पिक्सेल दोन्ही बाजूने पाहायला मिळते. ज्यामुळे प्रायव्हसी डिस्प्लेच्या बाजूने स्क्रीनकडे पाहताना काहीही दिसत नाही. म्हणूनच प्रायव्हसी डिस्प्ले फीचर चालू असताना डिस्प्लेची इमेज क्वालिटी कमी दिसते. दुसऱ्या यूजरने सॅमसंग गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्रा आणि गॅलेक्सी एस 25 अल्ट्राच्या इमेज क्वालिटीची तुलना केली आणि डिस्प्ले क्वालिटीच्या बारकाव्यांवर प्रकाश टाकला.
सॅमसंग गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्रामध्ये 6.9 इंच AMOLED 2X डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. हा फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरल 5 प्रोसेसरवर काम करते, ज्यासोबत 16GB रॅम आणि 1TB स्टोरेजने डिव्हाईस सुसज्ज आहे. प्रायव्हसी डिस्प्लेवाला हा फोन 5000mAh बॅटरीने सुसज्ज आहे, जो 60W फास्ट चार्जिंग आणि 25W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतो.
गॅलेक्सी एस 26 अल्ट्राच्या मागील बाजूला क्वाड कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. हा फोन 200MP चा मुख्य, 50MP चा टेलीफोटो, 50MP चा पेरीस्कोप आणि 10MP चा अल्ट्रा वाइड कॅमेऱ्याने सुसज्ज आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या डिव्हाईसमध्ये 12MP कॅमेरा आहे. हा फोन अँड्रॉइड 8 वर आधारित OneUI 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर काम करतो. भारतात हा 1,39,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच करण्यात आला आहे.