अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन

प्रसिद्ध युट्यूबर अनुराग डोभाल काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. तसेच अनुराग डोभालचा अपघात झाला आणि त्याचे चाहते त्याच्याबद्दल चिंता व्यक्त करू लागले. आता अनुरागच्या तब्येतीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 10:59 AM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • अनुराग डोभाल पत्नी रितिका चौहानने घेतली भेट
  • अपघाताबद्दल सोडले मौन
  • चाहत्यांना केले हात जोडून आवाहन
 

प्रसिद्ध युट्यूबर अनुराग डोभाल सध्या चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याने एक व्हिडिओ शेअर केला होता ज्यामध्ये त्याने कुटुंबाकडून त्याचे शोषण होत असल्याचा दावा केला होता. त्याने असेही म्हटले होते की त्याच्या मृत्यूसाठी त्याचे पालक आणि भाऊ जबाबदार असतील. अनुराग डोभालने इन्स्टाग्रामवर लाईव्ह सत्रादरम्यान आत्महत्येचा प्रयत्नही केला होता. अपघातानंतर युट्यूबरला ताबडतोब रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, जिथे त्याची प्रकृती आता स्थिर आहे. त्याच्या अपघातानंतर, त्याची पत्नी रितिका चौहान रुग्णालयात त्याला भेटायला गेली. तिने इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली, त्याच्या अपघाताबद्दल मौन तोडले आणि त्याच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट दिले आहे.

अखेर त्रिशा कृष्णनने विजय सोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर सोडलं मौन; लग्नाला सोबत जाण्याचं सांगितलं कारण

अनुराग डोभालची पत्नी रितिका चौहानने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केले की युट्यूबर आता बरा होत आहे. त्याला दुखापत झाली आहे, परंतु तो हळूहळू बरा होत आहे. अनुराग डोभालची पत्नी रितिका चौहानने इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये लिहिले की, “अनुराग बरा होत आहे. त्याला काही दुखापती झाल्या आहेत, परंतु तो हळूहळू बरा होत आहे. हे दिवस आमच्यासाठी कठीण आहेत आणि आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही कोणत्याही अफवा किंवा चुकीची माहिती पसरवू नका. या क्षणी आम्हाला सर्वात जास्त गरज आहे ती म्हणजे तुमच्या प्रार्थना, पाठिंबा आणि त्याच्यासाठी सकारात्मक विचार. आमच्यासोबत उभे राहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.”

The 50: रिद्धिमा पंडितने वंशराज सिंग विरोधात केली कायदेशीर कारवाई, ऑनलाईन ट्रोलिंगचा आरोप

हे लक्षात घ्यावे की अनुराग डोभाल यांच्या पत्नी रितिका चौहान व्यतिरिक्त, त्याचा मॅनेजर रोहित पांडे यानेही इन्स्टाग्रामवर एक अपडेट शेअर केले आहे. रोहित पांडेने त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये लिहिले आहे की, “जवळचे मित्र, त्यांची वहिनी आणि त्यांचे कुटुंब रुग्णालयात अनुरागसोबत आहेत. त्याच्यावर अजूनही उपचार सुरू आहेत. कृपया अफवा किंवा चुकीची माहिती पसरवू नका. कोणाचाही द्वेष करू नका किंवा त्यांच्यावर निशाणा साधू नका. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. आम्ही सर्वांच्या प्रार्थना आणि लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा देत आहोत.”

Published On: Mar 09, 2026 | 10:59 AM

