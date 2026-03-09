Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Womens Entry Into The Credit Market Womens Financial Confidence Has Led To Increased Participation In Loans

Women Finance Loan: क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची एंट्री; महिलांचा आर्थिक आत्मविश्वासाने वाढला कर्जात सहभाग

भारताच्या क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांचा सहभाग झपाट्याने वाढत आहे. अलिकडच्या वर्षांत, कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये महिला सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या गटांपैकी एक बनल्या आहेत. महिलांच्या आर्थिक आत्मविश्वासाला गती मिळाली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:02 AM
Women Finance Loan: क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची एंट्री; महिलांचा आर्थिक आत्मविश्वासाने वाढला कर्जात सहभाग (फोटो-सोशल मीडिया)

Women Finance Loan: क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची एंट्री; महिलांचा आर्थिक आत्मविश्वासाने वाढला कर्जात सहभाग

  • भारतात कर्ज घेण्यात महिलांची आघाडी
  • कर्ज परतफेडीतही महिला पुढे
  • वाहन आणि वैयक्तिक कर्जात महिलांचा सहभाग
 

Women Finance Loan: भारताच्या क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांचा सहभाग झपाट्याने वाढत आहे. अलिकडच्या वर्षांत, कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये महिला सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या गटांपैकी एक बनल्या आहेत. क्रेडिट ब्युरो सीआरआयएफ हाय मार्कच्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत महिलांनी पुरुषांपेक्षा कर्ज घेण्याची गती अधिक आहे. अहवालानुसार, डिसेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान, महिला कर्जदारांची संख्या सरासरी वार्षिक १४.२% दराने वाढून अंदाजे ८९ दशलक्ष झाली. दरम्यान, याच कालावधीत पुरुष कर्जदारांची संख्या सरासरी ८.२% दराने वाढली. हे स्पष्टपणे दर्शवते की भारताच्या औपचारिक कर्ज प्रणालीमध्ये महिलांचा सहभाग सातत्याने मजबूत होत आहे.

हे देखील वाचा: Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी

महिलांच्या कर्ज पोर्टफोलिओमध्येही जलद वाढ झाली आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये, महिलांच्या एकूण थकित कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये वार्षिक २३.४% वाढ झाली, जी पुरुषांसाठी १६.७% होती. शिवाय, महिलांच्या सक्रिय कर्ज खात्यांमध्येही १४.८% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली, जी पुरुषांपेक्षा दुप्पट आहे. कर्ज परतफेड करण्यात महिला अग्रेसर असल्याचे दिसते.  अहवालात असे दिसून आले आहे की, महिला कर्ज परतफेड करण्यात देखील चांगली कामगिरी करत आहेत. ३१ ते १८० दिवसांपर्यंतच्या थकबाकी मोजणारा जोखीम असलेला पोर्टफोलिओ महिलांसाठी २.८% होता, जो पुरुषांसाठी ३.३% होता. यावरून असे दिसून येते की, महिला त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अधिक शिस्तबद्ध आहेत. सध्या, एकूण किरकोळ कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये महिलांचा वाटा अंदाजे २७.६% पर्यंत पोहोचला आहे. ही वाढ सुरक्षित आणि व्यवसायाशी संबंधित कर्जामध्ये दिसून येत आहे.

हे देखील वाचा: भारत बनला ‘अब्जाधीशांचा कारखाना’! दर आठवड्याला एक नवा अब्जाधीश, Hurun रिपोर्टचा दावा

वाहन आणि वैयक्तिक कर्जामध्ये वाढता वाटा: वाहन आणि दुचाकी कर्जामध्ये महिलांचा वाटा अंदाजे १८-१९% आहे. आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत, वाहन कर्जाचे मूल्य दरवर्षी १०.१% वाढले, ज्यामध्ये महिलांचे सरासरी तिकीट आकार पुरुषांपेक्षा जास्त होते. वैयक्तिक कर्जामध्ये महिलांचा वाटा १५.९% पर्यंत वाढला, ज्यामध्ये लहान तिकिट कर्जाचा वाटा लक्षणीय आहे. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, ३० वर्षांखालील महिलांचा वैयक्तिक कर्जामध्ये २४.३% वाटा आहे, जो समान वयोगटातील पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 11:02 AM

Mar 09, 2026 | 11:02 AM
अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन

अनुराग डोभालची भेट घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहचली पत्नी रितिका चौहान; अपघाताबद्दल सोडले मौन, हात जोडून केले आवाहन

Mar 09, 2026 | 10:59 AM
World War 3: आकाशात अग्निकहर! इराणच्या ड्रोन आर्मीला युएईने एका झटक्यात केलं उध्वस्त; पाहा ‘तो’ 40 सेकंदांचा थरारक VIDEO

World War 3: आकाशात अग्निकहर! इराणच्या ड्रोन आर्मीला युएईने एका झटक्यात केलं उध्वस्त; पाहा ‘तो’ 40 सेकंदांचा थरारक VIDEO

Mar 09, 2026 | 10:53 AM
विद्वान राजकारणी अन् प्रभावी वक्ते शशी थरुर यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या 09 मार्चचा इतिहास

विद्वान राजकारणी अन् प्रभावी वक्ते शशी थरुर यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या 09 मार्चचा इतिहास

Mar 09, 2026 | 10:47 AM
Maharashtra Heat Wave:विदर्भात उष्णतेची लाट; मुंबई-ठाण्यासह कोकणाला ‘येलो अलर्ट, ‘ पुढील २ दिवस महत्त्वाचे

Maharashtra Heat Wave:विदर्भात उष्णतेची लाट; मुंबई-ठाण्यासह कोकणाला ‘येलो अलर्ट, ‘ पुढील २ दिवस महत्त्वाचे

Mar 09, 2026 | 10:44 AM
फ्रिजमध्ये चुकूनही ठेवू नका ‘ही’ फळे, ताजी टवटवीत राहण्याऐवजी लवकर होऊन जातील खराब

फ्रिजमध्ये चुकूनही ठेवू नका ‘ही’ फळे, ताजी टवटवीत राहण्याऐवजी लवकर होऊन जातील खराब

Mar 09, 2026 | 10:44 AM
धक्कादायक! इराणमध्ये पडतोय ‘काळा विषारी पाऊस’? एका थेंबानेही शरीर होऊ शकते जळून खाक, थरारक VIDEO VIRAL

धक्कादायक! इराणमध्ये पडतोय ‘काळा विषारी पाऊस’? एका थेंबानेही शरीर होऊ शकते जळून खाक, थरारक VIDEO VIRAL

Mar 09, 2026 | 10:42 AM

