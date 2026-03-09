Women Finance Loan: क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची एंट्री; महिलांचा आर्थिक आत्मविश्वासाने वाढला कर्जात सहभाग

Women Finance Loan: भारताच्या क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांचा सहभाग झपाट्याने वाढत आहे. अलिकडच्या वर्षांत, कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये महिला सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या गटांपैकी एक बनल्या आहेत. क्रेडिट ब्युरो सीआरआयएफ हाय मार्कच्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत महिलांनी पुरुषांपेक्षा कर्ज घेण्याची गती अधिक आहे. अहवालानुसार, डिसेंबर २०२० ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान, महिला कर्जदारांची संख्या सरासरी वार्षिक १४.२% दराने वाढून अंदाजे ८९ दशलक्ष झाली. दरम्यान, याच कालावधीत पुरुष कर्जदारांची संख्या सरासरी ८.२% दराने वाढली. हे स्पष्टपणे दर्शवते की भारताच्या औपचारिक कर्ज प्रणालीमध्ये महिलांचा सहभाग सातत्याने मजबूत होत आहे.
हे देखील वाचा: Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी
महिलांच्या कर्ज पोर्टफोलिओमध्येही जलद वाढ झाली आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये, महिलांच्या एकूण थकित कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये वार्षिक २३.४% वाढ झाली, जी पुरुषांसाठी १६.७% होती. शिवाय, महिलांच्या सक्रिय कर्ज खात्यांमध्येही १४.८% वार्षिक वाढ नोंदवली गेली, जी पुरुषांपेक्षा दुप्पट आहे. कर्ज परतफेड करण्यात महिला अग्रेसर असल्याचे दिसते. अहवालात असे दिसून आले आहे की, महिला कर्ज परतफेड करण्यात देखील चांगली कामगिरी करत आहेत. ३१ ते १८० दिवसांपर्यंतच्या थकबाकी मोजणारा जोखीम असलेला पोर्टफोलिओ महिलांसाठी २.८% होता, जो पुरुषांसाठी ३.३% होता. यावरून असे दिसून येते की, महिला त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अधिक शिस्तबद्ध आहेत. सध्या, एकूण किरकोळ कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये महिलांचा वाटा अंदाजे २७.६% पर्यंत पोहोचला आहे. ही वाढ सुरक्षित आणि व्यवसायाशी संबंधित कर्जामध्ये दिसून येत आहे.
हे देखील वाचा: भारत बनला ‘अब्जाधीशांचा कारखाना’! दर आठवड्याला एक नवा अब्जाधीश, Hurun रिपोर्टचा दावा
वाहन आणि वैयक्तिक कर्जामध्ये वाढता वाटा: वाहन आणि दुचाकी कर्जामध्ये महिलांचा वाटा अंदाजे १८-१९% आहे. आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत, वाहन कर्जाचे मूल्य दरवर्षी १०.१% वाढले, ज्यामध्ये महिलांचे सरासरी तिकीट आकार पुरुषांपेक्षा जास्त होते. वैयक्तिक कर्जामध्ये महिलांचा वाटा १५.९% पर्यंत वाढला, ज्यामध्ये लहान तिकिट कर्जाचा वाटा लक्षणीय आहे. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, ३० वर्षांखालील महिलांचा वैयक्तिक कर्जामध्ये २४.३% वाटा आहे, जो समान वयोगटातील पुरुषांपेक्षा जास्त आहे.