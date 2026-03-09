Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Heat Wave Heat Wave In Vidarbha Yellow Alert For Konkan Including Mumbai Thane Next 2 Days Important

Maharashtra Heat Wave:विदर्भात उष्णतेची लाट; मुंबई-ठाण्यासह कोकणाला ‘येलो अलर्ट, ‘ पुढील २ दिवस महत्त्वाचे

विदर्भ क्षेत्रात उष्णतेची लाट सर्वाधिक तीव्र झाली आहे. नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांत तापमान ४१ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. सोमवारी तापमान ३८ ते ४१ अशांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 10:46 AM
Maharashtra Heat Wave, IMD Weather Forecast, Hot and Humid Weather

Maharashtra Heat Wave: विदर्भात उष्णतेची लाट; मुंबई-ठाण्यासह कोकणाला 'येलो अलर्ट, ' पुढील २ दिवस महत्त्वाचे

Follow Us:
Follow Us:
  • मार्चच्या सुरुवातीलाच मे महिन्यासारखी भीषण उष्णता
  • राज्यात खऱ्या अर्थाने कडाक्याच्या उन्हाळ्याला सुरुवात
  • नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबारमध्ये कमाल तापमान ३६ ते ३९ अंशांवर
Maharashtra Heat Wave: महाराष्ट्रात मार्चच्या सुरुवातीलाच मे महिन्यासारखी भीषण उष्णता जाणवू लागली आहे. हवामान विभागाने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांसाठी येत्या दोन दिवसांसाठी ‘येलो अलर्ट जारी केला आहे. राज्यभरात तापमान सामान्यपेक्षा ४ ते ८ अंश सेल्सिअसने जास्त नोंदवले जात असून, नागरिकांना कडाक्याच्या उन्हाचा सामना करावा लागत आहे.

कोकण-मुंबईत दमट हवामान:

मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवर उष्ण आणि दमट हवामान आहे. कोकणात दमट हवामान राहण्याची शक्यता असून दिवसभर तापमानात चढ-उतार पाहायला मिळतील. राज्यात खऱ्या अर्थाने कडाक्याच्या उन्हाळ्याला सुरुवात झाली आहे. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट देण्यात आला आहे.

Baramati Politics: संसदेतील बारामतीचा नवा ‘पवार’ पॅटर्न; आजोबा अन् नातू एकाचवेळी राज्यसभेवर

उत्तर महाराष्ट्रात सूर्य तळपला

नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबारमध्ये तापमान सातत्याने वाढत आहे, या जिल्हह्यांत कमाल तापमान ३६ ते ३९ अंश सेल्सिअस दरम्यान नोंदवले गेले आहे. पुढील आठवडचातही तापमान वाढण्याची शक्यता कायम आहे.

मराठवाड्यात मार्चमध्येच कडाका

मराठवाड्याच्या अनेक भागांत मार्चमध्येच तापमान ४० अंशांच्या आसपास पोहोचले आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी आणि धाराशिव जिल्ह्यांत कमाल तापमान ३७ ते ४० अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे.

विदर्भात सर्वाधिक उष्णता

विदर्भ क्षेत्रात उष्णतेची लाट सर्वाधिक तीव्र झाली आहे. नागपूरसह अनेक जिल्ह्यांत तापमान ४१ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. सोमवारी तापमान ३८ ते ४१ अशांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांत उष्णतेच्या लाटेचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. (Weather Forecast)

पावसाची शक्यता नाही

हवामान विभागानुसार, राज्याध्या कोणत्याही भागात पावसाची शक्यता नाही. येत्या काही दिवसांत कमाल तापमानात आणखी २ ते ३ अंशांची वाढ होऊ शकते, भीषण उष्णता पाहता नागरिकांना दुपारी घराबाहेर पडणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, तसेच जास्तीत जास्त पाणी विम्याचे आणि शरीर हज्यड्रेट ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

उष्णतेपासून बचावासाठी आरोग्य सल्ला (Health Advisory)

१. हायड्रेशन: दिवसातून किमान ३-४ लिटर पाणी प्या. लिंबू सरबत किंवा ताकाचा वापर वाढवा.
२. वेळ: दुपारी १२ ते ४ या वेळेत शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळा.
३. पोशाख: हलक्या रंगाचे आणि सुती कपडे वापरा. बाहेर पडताना डोके झाकून ठेवा.
४. विशेष काळजी: लहान मुले, वृद्ध आणि दीर्घकाळ आजारी असलेल्या व्यक्तींनी उन्हात जाणे टाळावे.

हवामान तज्ज्ञांचे मत: अरबी समुद्रावरून येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांमुळे कोकणात आर्द्रता वाढली आहे, तर उत्तर भारतातून येणाऱ्या उष्ण वाऱ्यांमुळे विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात तापमानाचा कडाका वाढला आहे. १२ मार्चनंतर काही भागांत अंशतः ढगाळ हवामान राहण्याची शक्यता आहे.

 

Web Title: Maharashtra heat wave heat wave in vidarbha yellow alert for konkan including mumbai thane next 2 days important

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 10:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उन्हाळ्यातील उकाड्यावर रामबाण उपाय! थंडगार द्राक्षाचे सरबत घरीच बनवा आणि शरीरात टिकून राहील गारवा
1

उन्हाळ्यातील उकाड्यावर रामबाण उपाय! थंडगार द्राक्षाचे सरबत घरीच बनवा आणि शरीरात टिकून राहील गारवा

दिवसाची सुरुवात करा थंडगार पेयाने! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा गुलाबी मोहब्बत का शरबत, नोट करा रेसिपी
2

दिवसाची सुरुवात करा थंडगार पेयाने! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा गुलाबी मोहब्बत का शरबत, नोट करा रेसिपी

‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा
3

‘स्ट्रोक’साठी सर्वसमावेशक आराखडा! समिट आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये तज्ज्ञांची चर्चा

मार्चच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा चटका, चारा अन् पाण्याची समस्या; नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम
4

मार्चच्या सुरुवातीलाच उन्हाचा चटका, चारा अन् पाण्याची समस्या; नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कचरा वजन काट्यात घोटाळा! सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंगची मागणी, स्थायी समितीमध्ये मुद्दा उपस्थित

कचरा वजन काट्यात घोटाळा! सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंगची मागणी, स्थायी समितीमध्ये मुद्दा उपस्थित

Mar 09, 2026 | 11:18 AM
उडे जब जब जुल्फे तेरी…! उझबेकिस्तानच्या चिमुरड्यांचा बॉलीवूड गाण्यावर भन्नाट डान्स, VIDEO पाहून व्हाल घायाळ

उडे जब जब जुल्फे तेरी…! उझबेकिस्तानच्या चिमुरड्यांचा बॉलीवूड गाण्यावर भन्नाट डान्स, VIDEO पाहून व्हाल घायाळ

Mar 09, 2026 | 11:16 AM
Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

Mar 09, 2026 | 11:15 AM
IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली

IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली

Mar 09, 2026 | 11:09 AM
Block केल्याशिवाय फाल्तू कॉल्सपासून मिळवा सुटका, समोरच्याला वाटेल ‘नेटवर्क’ प्रॉब्लेम; जाणून घ्या Settings

Block केल्याशिवाय फाल्तू कॉल्सपासून मिळवा सुटका, समोरच्याला वाटेल ‘नेटवर्क’ प्रॉब्लेम; जाणून घ्या Settings

Mar 09, 2026 | 11:06 AM
Thane Crime: रक्ताने माखलेली कार सापडल्याने खळबळ; तपासात उघडकीस आला उबेर चालक हत्येचा धक्कादायक प्रकार

Thane Crime: रक्ताने माखलेली कार सापडल्याने खळबळ; तपासात उघडकीस आला उबेर चालक हत्येचा धक्कादायक प्रकार

Mar 09, 2026 | 11:05 AM
Women Finance Loan: क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची एंट्री; महिलांचा आर्थिक आत्मविश्वासाने वाढला कर्जात सहभाग

Women Finance Loan: क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची एंट्री; महिलांचा आर्थिक आत्मविश्वासाने वाढला कर्जात सहभाग

Mar 09, 2026 | 11:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM