ओव्हरथिंकिंग थांबवा, नाहीतर मेटाबॉलिजम होईल स्लो; मनातले विचार थांबवण्यासाठी तज्ञांनी सांगितले 4 पर्याय

ओव्हरथिंकिंग म्हणजे फक्त जास्त विचार नाही, तर ती शरीराच्या मेटाबॉलिजमवर परिणाम करणारी सवय आहे. यामुळे स्ट्रेस हार्मोन वाढून झोप, साखर आणि रक्तदाबावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

Updated On: Apr 28, 2026 | 10:24 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • सतत विचारांमुळे Cortisol वाढतो आणि मेटाबॉलिजम बिघडतो.
  • झोपेची गुणवत्ता, रक्तातील साखर आणि BP वर वाईट परिणाम होतो.
  • साध्या टेक्निक्सने ओव्हरथिंकिंग नियंत्रित करता येते.
अनेकांना वाटते की ‘ओव्हरथिंकिंग’ म्हणजे फक्त जास्त विचार करणे पण विज्ञानाच्या भाषेत सांगायचे तर, ही तुमच्या शरीरातील चयापचय प्रक्रिया म्हणजेच मेटाबॉलिजम विस्कळीत करणारी एक घातक सवय आहे. जेव्हा आपला मेंदू सतत अलर्ट मोड’वर असतो, तेव्हा शरीरात Cortisol या स्ट्रेस हार्मोनची पातळी वाढते. याचा थेट परिणाम झोपेची गुणवत्ता, रक्तातील साखर आणि रक्तदाबावर होतो. ही सवय बदलण्यासाठी केवळ ‘टिप्स’ पुरेशा नाहीत, तर मेंदूला नवीन शिस्त शिकवणे गरजेचे आहे. ओव्हरथिंकिंग कमी करण्यासाठी तुम्ही चार उपायांची मदत घेऊ शकता जे तुमच्या मनातील वायफळ विचार कमी करण्यास प्रभावी ठरतील.

थॉट क्लोजर (विचारांची पूर्णता)

अपूर्ण कामाची टांगती तलवार मेंदूला झोपू देत नाही. झोपण्यापूर्वी दोन मिनिटे कागदावर उद्याचे सर्वांत महत्त्वाचे काम आणि त्याची पहिली पायरी लिहून काढा. यामुळे ‘मी हे विसरणार नाही’ असा सिग्नल मेंदूला मिळतो आणि विचारांची गर्दी थांबते.

थिंकिंग टाइम ठरवा

दिवसभर विचार दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास ते अधिक वाढतात. त्याऐवजी, दिवसातील १० मिनिटे (उदा. संध्याकाळी ७ वाजता) फक्त विचारांसाठी राखून ठेवा. इतर वेळी विचार आल्यास स्वतःला सांगा, ‘यावर मी ठराविक वेळीच विचार करेन’.

बॉडी फर्स्ट रिसेट

मनापेक्षा शरीरावर नियंत्रण मिळवणे सोपे असते. जेव्हा विचार अनावर होतील, तेव्हा ५ मिनिटे दीर्घ श्वास घ्या आणि सोडताना तो अतिशय संथ गतीने सोडा. यामुळे हृदयाचे ठोके स्थिरावतात आणि मेंदूला ‘सर्व काही सुरक्षित आहे’ असा संदेश जातो.

प्रेझेंट मोमेंट टेक्निक

ओव्हरथिंकिंग म्हणजे भविष्याची अनाठायी चिंता. वर्तमानकाळात येण्यासाठी तुमच्या आजूबाजूच्या ५ गोष्टी पहा, ४ गोष्टींना स्पर्श करा आणि ३ आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे भरकटलेला मेंदू पुन्हा स्थिर होतो.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: Apr 28, 2026 | 10:22 AM

