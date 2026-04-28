ओव्हरथिंकिंग थांबवा, नाहीतर मेटाबॉलिजम होईल स्लो; मनातले विचार थांबवण्यासाठी तज्ञांनी सांगितले 4 पर्याय

थॉट क्लोजर (विचारांची पूर्णता)
अपूर्ण कामाची टांगती तलवार मेंदूला झोपू देत नाही. झोपण्यापूर्वी दोन मिनिटे कागदावर उद्याचे सर्वांत महत्त्वाचे काम आणि त्याची पहिली पायरी लिहून काढा. यामुळे ‘मी हे विसरणार नाही’ असा सिग्नल मेंदूला मिळतो आणि विचारांची गर्दी थांबते.
थिंकिंग टाइम ठरवा
दिवसभर विचार दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास ते अधिक वाढतात. त्याऐवजी, दिवसातील १० मिनिटे (उदा. संध्याकाळी ७ वाजता) फक्त विचारांसाठी राखून ठेवा. इतर वेळी विचार आल्यास स्वतःला सांगा, ‘यावर मी ठराविक वेळीच विचार करेन’.
बॉडी फर्स्ट रिसेट
मनापेक्षा शरीरावर नियंत्रण मिळवणे सोपे असते. जेव्हा विचार अनावर होतील, तेव्हा ५ मिनिटे दीर्घ श्वास घ्या आणि सोडताना तो अतिशय संथ गतीने सोडा. यामुळे हृदयाचे ठोके स्थिरावतात आणि मेंदूला ‘सर्व काही सुरक्षित आहे’ असा संदेश जातो.
प्रेझेंट मोमेंट टेक्निक
ओव्हरथिंकिंग म्हणजे भविष्याची अनाठायी चिंता. वर्तमानकाळात येण्यासाठी तुमच्या आजूबाजूच्या ५ गोष्टी पहा, ४ गोष्टींना स्पर्श करा आणि ३ आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे भरकटलेला मेंदू पुन्हा स्थिर होतो.
