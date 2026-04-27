चुकीच्या नंबरवर रिचार्ज झाला? घाबरू नका, Reliance Jio चं नवं फीचर देईल तुमचे पैसे परत

चुकीच्या नंबरवर रिचार्ज झाला? चिंता करण्याची गरज नाही. काही सोप्या ट्रिक्स फॉलो करून तुम्ही रिचार्ज कॅन्सल करू शकता आणि पैसे देखील परत मिळवू शकता. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

Updated On: Apr 27, 2026 | 12:56 PM
  • रिलायन्स जिओने MyJio अ‍ॅपवर चुकीच्या नंबरवर केलेला रिचार्ज 3 तासांच्या आत कॅन्सल करून पैसे परत मिळवण्याची सुविधा दिली आहे.
  • हा रिफंड फीचर फक्त MyJio वरून केलेल्या रिचार्जसाठी लागू असून इतर पेमेंट अ‍ॅप्सवर उपलब्ध नाही.
  • यूजर्स ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्रीमध्ये जाऊन ‘Cancel Plan’ पर्याय वापरून सहजपणे रिचार्ज रद्द करून रिफंड मिळवू शकतात.
तुमच्यासोबत कधी असं झालं आहे का की, तुम्ही तुमच्या फोनमध्ये रिचार्ज करण्यासाठी गेलात आणि एखाद्या चुकीच्या नंबरवर रिचार्ज झाला? अशा परिस्थितीत आपल्याला वाटतं की आपले पैसे वाया गेले आणि आपलं नुकसान झालं. कारण ज्या फोनमध्ये रिचार्ज करायचा आहे, त्याऐवजी दुसऱ्याच नंबरवर रिचार्ज केला. पण आता चिंता करण्याची गरज नाही. कारण जर आता तुमच्याकडून अशी चुकं झाली तरी तुमचे पैसे वाया जाणार नाहीत.

कारण भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो त्यांच्या यूजर्ससाठी एक खास फीचर घेऊन आली आहे. या फीचरअंतर्गत चुकीच्या नंबरवर रिचार्ज झाल्यास यूजर्सना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत. याला तुम्ही एखादा हॅक किंवा ट्रिक बोलू शकता. ज्याच्या मदतीने चुकीच्या नंबरवर रिचार्ज झाल्यास एका मर्यादित वेळेपर्यंत तुम्हाला तुमचे पैसे रिफंड मिळणार आहेत. यामुळे तुम्हाला कोणत्याही नुकसानाला सामोरे जावे लागणार नाही आणि तुमचे पैसे देखील वाया जाणार नाहीत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

जिओ यूजर्सना मिळणार हे फीचर

जिओच्या या फिचरचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्ही चुकून ज्या व्यक्तिच्या नंबरवर रिचार्ज केला आहे, त्या व्यक्तीला नं सांगता तुम्हाला तुमचा रिफंड मिळणार आहे. यासाठी कंपनीने एक अट ठेवली आहे. कंपनीची अट अशी आहे की, हा रिचार्ज MyJio वरून केला पाहिजे. जर तुम्ही पेटीएम, फोनपे किंवा गूगल पे सारख्या इतर कोणत्याही ॲपद्वारे चुकीचा रिचार्ज केल्यास, तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळवण्याची सुविधा मिळत नाही. त्यामुळे जिओ यूजर्स नेहमी लक्षात ठेवा की, MyJio वरून रिचार्ज केल्यास तुम्हाला नक्कीच फायदा होऊ शकतो.

चुकीचा रिचार्ज केल्यास पैसे परत कसे मिळवायचे

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमधील MyJio अ‍ॅरप ओपन करा आणि यामधील ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीवर क्लिक करा.
  • आता त्या ट्रांजेक्शन हिस्ट्रीवर क्लिक करा, जिथे चुकीच्या नंबरवर रिचार्ज झाला आहे.
  • या विभागात तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्रीमध्ये 3 तासांपर्यंत प्लॅन रद्द करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
  • आता कॅन्सल प्लॅन ऑप्शनवर क्लिक करा आणि तुम्हाला प्लॅन रद्द करण्याचे कारण आणि रिंफड सोर्स विचारला जाईल.
  • विचारलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं द्या आणि रिचार्ज रद्द करा. यानंतर काही वेळातच तुम्ही सांगितलेल्या सोर्समध्ये पैसे रिफंड केले जातील.
या हॅक किंवा ट्रिकच्या मदतीने तुम्ही चुकून चुकीच्या नंबरवर रिचार्ज केल्यास, पैसे परत मिळवू शकता. मात्र, हे लक्षात ठेवा की तुम्हाला हे पैसे फक्त रिचार्ज केल्याच्या 3 तासांच्या आतच परत मिळू शकतात.

Published On: Apr 27, 2026 | 12:56 PM

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

"मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय," NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा 'व्हेंटिलेटर'वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

