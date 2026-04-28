US Iran Peace Talks : ट्रम्प संतापले! अणु कारारावरुन अमेरिका इराणमध्ये मोठा राडा, आता थेट युद्ध होणार?

Iran Pakistan Relations : पाकिस्तानचा मोठा अपमान! इराणी खासदाराने PM शाहबाज आणि फील्ड मार्शल मुनीरला फटकारले, प्रकरण काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराण(Iran) ने नुकतेच ट्रम्प यांना नवा शांतता प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र या प्रस्तावात इराणने अणु कार्यक्रमावर चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. या प्रस्तावात इराणने केवळ दोन प्रमुख अटी ठेवल्या आहे. यामध्ये
या वादात पाकिस्तान (Pakistan) मध्यस्थीची भूमिका बजावत होता. परंतु ट्रम्प यांनी इराणशी थेट चर्चा करण्याची संकेत दिले आहे. त्यांनी इराणला थेट कॉल करण्याचा किंवा अमेरिकेत येऊन चर्चेचा प्रस्ताव मांडला आहे. कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या माध्यमातून चर्चेचे गरज नसल्याचे म्हटले आहे.
दुसरीकडे इराणनेही, पाकिस्तानला झिडकारले आहे. इराणच्या संसदेचे जेष्ठ खासदार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे प्रवक्ते इब्राहिम रेजाई यांनी पाकिस्तानला मध्यस्थीसाठी अपात्र ठरले आहे.
या घडामोडी अशा वेळी घडल्या आहेत, जेव्हा इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आहेत. याच वेळी अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचाही दौरा रद्द करण्यात आला आहे. सध्या अमेरिकेच्या मते, इराणच्या अंतर्गत वादामुळे ही चर्चा पुढे जाण्यात अडथळे येत आहे. इराणचे राजकारणी आणि कट्टरपंथी इस्लामिक मधील मतभेदांमुळे पुन्हा युद्ध भडकू शकते.
दोन्ही देशांतील तणावामुळे पुन्हा एकदा स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) बंद राहण्याची शक्यता आहे. इराणचा हा नवा प्रस्ताव स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग खुला करण्यासाठीच होता. मात्र ट्रम्प यांनी हा प्रस्तान नाकारल्याने जगभरात पुन्हा महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी इराणने पाठवलेला नवा शांतता प्रस्ताव फेटाळला आहे. या प्रस्तावात इराणने अणु चर्चेला नकार दिला आहे.
Ans: इराणच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नव्या प्रस्तावात दोन अटी आहे. पहिली अटी युद्ध संपेपर्यंत अणु करारावर चर्चा होणार नाही आणि दुसरी अट पर्शियन गल्फमधील जहाज वाहतुकीचे वाद सोडवावेत.
Ans: अमेरिका इराणमधील मतभेदांमुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंदच राहिल. परिणामी जागतिक बाजारपेठेत उर्जा आणि इंधन पुरवठ्यात तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. यामुळे महागाई वाढू शकते.