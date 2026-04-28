US Iran Peace Talks : ट्रम्प संतापले! अणु कारारावरुन अमेरिका इराणमध्ये मोठा राडा, आता थेट युद्ध होणार?

US Iran Ceasefire Talks : अमेरिका इराण युद्ध पुन्हा सुरु होऊ शकते. इराणच्या नव्या प्रस्तावाला ट्रम्प यांनी पुन्हा केराची टोपली दाखवली आहे. अणु करारावरुन दोन्ही देशांमध्ये वाद पेटला आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 10:28 AM
  • इराणचा नवा प्रस्ताव ट्रम्प यांनी फेटाळला
  • अणु करारावरुन पुन्हा वाद पेटला
  • युद्ध पुन्हा सुरु होणार?
Donald Trump Rejects Iran’s Ceasefire Plan : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिका इराण पुन्हा एकदा युद्धाच्या सावटाखाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये अणु करारावरुन वाद पेटला आहे. नुकतेच इराणने अमेरिकेला एक शांततेचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी तो प्रस्ताव पूर्णत: फेटाळून लावला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमका काय आहे वाद?

मिळालेल्या माहितीनुसार, इराण(Iran) ने नुकतेच ट्रम्प यांना नवा शांतता प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र या प्रस्तावात इराणने अणु कार्यक्रमावर चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. या प्रस्तावात इराणने केवळ दोन प्रमुख अटी ठेवल्या आहे. यामध्ये

  • जोपर्यंत युद्ध थांबता नाही, तोपर्यंत अणु करारावर कोणतीही चर्चा होणार नाही.
  • आखाती देशांमधील जहाजा वाहतुकीचे वाद आधी सोडवावेत.

अमेरिकेचा स्पष्ट नकार

मात्र, इराणच्या या प्रस्ताव अमेरिकेने पूर्णपणे फेटाळला आहे.  ट्रम्प यांनी संतापून शांतता प्रस्तावाची चर्चा अणु करारावरुनच सुरु व्हायला हवी अस म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सल्लागारांशी या करारवर दीर्घकाळ चर्चा केली होती. यानंतर हा प्रस्ताव त्यांनी नाकरला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पाकिस्तानचे मध्यस्थीचे प्रयत्न फेल

या वादात पाकिस्तान (Pakistan) मध्यस्थीची भूमिका बजावत होता. परंतु ट्रम्प यांनी इराणशी थेट चर्चा करण्याची संकेत दिले आहे. त्यांनी इराणला थेट कॉल करण्याचा किंवा अमेरिकेत येऊन चर्चेचा प्रस्ताव मांडला आहे. कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या माध्यमातून चर्चेचे गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

दुसरीकडे इराणनेही, पाकिस्तानला झिडकारले आहे. इराणच्या संसदेचे जेष्ठ खासदार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे प्रवक्ते इब्राहिम रेजाई यांनी पाकिस्तानला मध्यस्थीसाठी अपात्र ठरले आहे.

अब्बास अराघची यांचा पाकिस्तानचा दौरा

या घडामोडी अशा वेळी घडल्या आहेत, जेव्हा इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आहेत. याच वेळी अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचाही दौरा रद्द करण्यात आला आहे. सध्या अमेरिकेच्या मते, इराणच्या अंतर्गत वादामुळे ही चर्चा पुढे जाण्यात अडथळे येत आहे. इराणचे राजकारणी आणि कट्टरपंथी इस्लामिक मधील मतभेदांमुळे पुन्हा युद्ध भडकू शकते.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग बंदच राहणार?

दोन्ही देशांतील तणावामुळे पुन्हा एकदा स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) बंद राहण्याची शक्यता आहे. इराणचा हा नवा प्रस्ताव स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग खुला करण्यासाठीच होता. मात्र ट्रम्प यांनी हा प्रस्तान नाकारल्याने जगभरात पुन्हा महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणचा नवा शांतता प्रस्ताव का फेटाळला?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणने पाठवलेला नवा शांतता प्रस्ताव फेटाळला आहे. या प्रस्तावात इराणने अणु चर्चेला नकार दिला आहे.

  • Que: इराणने नव्या प्रस्तावात कोणत्या अटी ठेवल्या आहेत?

    Ans: इराणच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नव्या प्रस्तावात दोन अटी आहे. पहिली अटी युद्ध संपेपर्यंत अणु करारावर चर्चा होणार नाही आणि दुसरी अट पर्शियन गल्फमधील जहाज वाहतुकीचे वाद सोडवावेत.

  • Que: या तणावाचा जागतिक उर्जा आणि इंधन पुरवठ्यावर काय परिणाम होईल?

    Ans: अमेरिका इराणमधील मतभेदांमुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ बंदच राहिल. परिणामी जागतिक बाजारपेठेत उर्जा आणि इंधन पुरवठ्यात तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. यामुळे महागाई वाढू शकते.

Published On: Apr 28, 2026 | 10:07 AM

