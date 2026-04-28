Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mumbai Crime Mumbai Shaken Fire Set On Street For Birthday Video Car Dealer Taken Into Police Custody

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! वाढदिवसाच्या व्हिडिओसाठी रस्त्यावर लावली आग; कार डीलर पोलिसांच्या ताब्यात

मुंबईतील गोरेगावात वाढदिवसाच्या रीलसाठी एका तरुणाने रस्त्यावर पेट्रोल टाकून आग लावण्याचा धोकादायक स्टंट केला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत आरोपी फहाद शेखला अटक केली.

Updated On: Apr 28, 2026 | 10:39 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • रीलसाठी रस्त्यावर पेट्रोल टाकून आग लावली
  • व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांची कारवाई
  • आरोपी फहाद शेख अटकेत, नागरिकांमध्ये संताप
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वाढदिवसाच्या रीलसाठी एका तरुणाने भर रस्त्यात धोकादायक स्टंट केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. भर रस्त्यावर पेट्रोल ओतून आग लावल्याची घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. पोलिसांनी स्टंट करणाऱ्या व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. सनटेक सिटी 4th Avenue बाहेरील रस्त्यावर हा प्रकार घडला आहे.

 

काय घडल नेमक?

वाढदिवसाच्या रीलसाठी कार डीलर फहाद शेखनं रस्त्यावर पेट्रोल टाकून धोकादायक स्टंट केला आहे. याचा व्हिडीओ देखील व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओची दखल घेऊन गोरेगाव पोलिसांनी धोकादायक स्टंट करणाऱ्या व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करुन अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचा नाव फहद खलील समशुद्दीन शेख, वय 33 वर्षे, धंदा : कार डीलरचा आहे. एमएमआरडीए रस्त्याचे चार ठिकाणी नुकसान झाल्याची माहिती मिळत आहे. जवळ उभी वाहने पेट घेण्याचा मोठा धोका टळला. या घटनेने रहिवाशांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी मुंबई पोलिसांकडे करण्यात आली होती.

Kolhapur Crime: कोल्हापुरात संतापजनक घटना! तरुणींचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेलिंग; मुख्य आरोपी अटकेत

अंधेरीत थरारक हत्याकांड! ८० वर्षीय बहिणीची हत्या करून मृतदेह नाल्यात फेकला; कारण काय?

मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अंधेरीतील एका नाल्यात साफसफाई सुरु असतांना कुजलेल्या अवस्थेत एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. पोलिसांनी या हत्याकांडाचा पर्दाफाश केला आहे. भावानेच आपल्या ८० वर्षीय वृद्ध बहिणीची हत्या करून तिचा मृतदेह नाल्यात फेकल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी महिलेच्या भावाला आणि वहिनीला अटक केली आहे. या नात्याला काळिमा फासणाऱ्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

काही दिवसांपूर्वी अंधेरी पूर्व येथील एका नाल्यात साफसफाईचे काम सुरु असताना कामगारांना कुजलेल्या अवस्थेत एक मृतदेह आढळला होता. मृतदेह इतका कुजला होता की त्याची ओळख पटवणे देखील कठीण झाले होते. पोलिसांनी तात्काळ मृतदेह ताब्यात घेऊन कूपर रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला. तर दुसरीकडे पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली.

कशी पटली ओळख ?

पोलिसांनी महिलेची ओळख पटवण्याची गेल्या काही महिन्यांतील ‘बेपत्ता’ तक्रारी तपासल्या. मृतदेहाच्या अंगावरील कपड्यांच्या वर्णनावरून पोलिसांना जानेवारी महिन्यात सहार पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एका तक्रारीचा सुगावा लागला. महिलेचे नाव जेमे सिक्यूअरा असल्याचे निष्पन्न झाले. तिच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार तिचा भाऊ जोसेफ थॉमस कोल्हीयो (६३) याने तक्रार दिली होती.

Mira Bhayander Crime : वाढत्या गुन्हेगारीला जबाबदार कोण ? नया नगरमध्ये दोन सुरक्षा रक्षकांवर चाकू हल्ला

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मुंबईतील गोरेगाव पश्चिम, राम मंदिर रोड परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीने काय केले?

    Ans: वाढदिवसाच्या रीलसाठी रस्त्यावर पेट्रोल टाकून आग लावण्याचा स्टंट केला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: व्हिडिओची दखल घेऊन आरोपी फहाद शेखला अटक करण्यात आली.

Web Title: Mumbai crime mumbai shaken fire set on street for birthday video car dealer taken into police custody

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 10:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला
1

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम
2

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
3

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
4

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM