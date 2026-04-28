Mumbai Crime: मुंबई हादरली! वाढदिवसाच्या व्हिडिओसाठी रस्त्यावर लावली आग; कार डीलर पोलिसांच्या ताब्यात

Mumbai – A reckless stunt performed for a birthday social media reel has triggered public anger in Goregaon West, with locals expressing serious safety concerns after a car dealer allegedly poured petrol on a public road and set it ablaze. The incident occurred on the MMRDA road… pic.twitter.com/rTzi8UAboy — NextMinute News (@nextminutenews7) April 27, 2026
काय घडल नेमक?
वाढदिवसाच्या रीलसाठी कार डीलर फहाद शेखनं रस्त्यावर पेट्रोल टाकून धोकादायक स्टंट केला आहे. याचा व्हिडीओ देखील व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओची दखल घेऊन गोरेगाव पोलिसांनी धोकादायक स्टंट करणाऱ्या व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करुन अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचा नाव फहद खलील समशुद्दीन शेख, वय 33 वर्षे, धंदा : कार डीलरचा आहे. एमएमआरडीए रस्त्याचे चार ठिकाणी नुकसान झाल्याची माहिती मिळत आहे. जवळ उभी वाहने पेट घेण्याचा मोठा धोका टळला. या घटनेने रहिवाशांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी मुंबई पोलिसांकडे करण्यात आली होती.
Kolhapur Crime: कोल्हापुरात संतापजनक घटना! तरुणींचे अश्लील व्हिडिओ बनवून ब्लॅकमेलिंग; मुख्य आरोपी अटकेत
अंधेरीत थरारक हत्याकांड! ८० वर्षीय बहिणीची हत्या करून मृतदेह नाल्यात फेकला; कारण काय?
मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अंधेरीतील एका नाल्यात साफसफाई सुरु असतांना कुजलेल्या अवस्थेत एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. पोलिसांनी या हत्याकांडाचा पर्दाफाश केला आहे. भावानेच आपल्या ८० वर्षीय वृद्ध बहिणीची हत्या करून तिचा मृतदेह नाल्यात फेकल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी महिलेच्या भावाला आणि वहिनीला अटक केली आहे. या नात्याला काळिमा फासणाऱ्या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
काय नेमकं प्रकरण?
काही दिवसांपूर्वी अंधेरी पूर्व येथील एका नाल्यात साफसफाईचे काम सुरु असताना कामगारांना कुजलेल्या अवस्थेत एक मृतदेह आढळला होता. मृतदेह इतका कुजला होता की त्याची ओळख पटवणे देखील कठीण झाले होते. पोलिसांनी तात्काळ मृतदेह ताब्यात घेऊन कूपर रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला. तर दुसरीकडे पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली.
कशी पटली ओळख ?
पोलिसांनी महिलेची ओळख पटवण्याची गेल्या काही महिन्यांतील ‘बेपत्ता’ तक्रारी तपासल्या. मृतदेहाच्या अंगावरील कपड्यांच्या वर्णनावरून पोलिसांना जानेवारी महिन्यात सहार पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एका तक्रारीचा सुगावा लागला. महिलेचे नाव जेमे सिक्यूअरा असल्याचे निष्पन्न झाले. तिच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार तिचा भाऊ जोसेफ थॉमस कोल्हीयो (६३) याने तक्रार दिली होती.
Mira Bhayander Crime : वाढत्या गुन्हेगारीला जबाबदार कोण ? नया नगरमध्ये दोन सुरक्षा रक्षकांवर चाकू हल्ला
Ans: मुंबईतील गोरेगाव पश्चिम, राम मंदिर रोड परिसरात ही घटना घडली.
Ans: वाढदिवसाच्या रीलसाठी रस्त्यावर पेट्रोल टाकून आग लावण्याचा स्टंट केला.
Ans: व्हिडिओची दखल घेऊन आरोपी फहाद शेखला अटक करण्यात आली.