Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

स्कॅमर्सचा गेम ओव्हर! आत्ताच ON करा फोनमधील या 2 सेटिंग्स; OTP, लिंक, कॉल स्कॅमपासून राहाल सुरक्षित

तुम्ही काही सोप्या पद्धतीने हॅकर्सपासून तुमचा फोन सुरक्षित ठेऊ शकता. यासाठी तुम्हाली फोनच्या सेटिंगमध्ये काही बदल करावे लागणार आहेत. हे बदल अगदी सोपे आहेत. चला तर मग याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 03, 2026 | 07:45 PM
स्कॅमर्सचा गेम ओव्हर! आत्ताच ON करा फोनमधील या 2 सेटिंग्स; OTP, लिंक, कॉल स्कॅमपासून राहाल सुरक्षित

स्कॅमर्सचा गेम ओव्हर! आत्ताच ON करा फोनमधील या 2 सेटिंग्स; OTP, लिंक, कॉल स्कॅमपासून राहाल सुरक्षित

Follow Us:
Follow Us:
  • स्कॅमर वेगळेवेगळे पद्धतींचा वापर करतात
  • भारतात सुमारे 6000 लोक रोज सायबर फ्रॉडचे शिकार बनतात
  • सायबर गुन्हेगार अँड्रॉइड युजर्सना अगदी सहज शिकार बनवू शकतात
गेल्या वर्षी सायबर फ्रॉडच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. स्कॅमर वेगळेवेगळे पद्धतींचा वापर करून लोकांची फसवणूक करत होते आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळत होते. अशा देखील काही घटना घडल्या ज्यामध्ये लोकांचे बँक अकाउंट ऑनलाइन पद्धतीने रिकामे करण्यात आले आणि हॅक देखील करण्यात आले होते. ओटीपी स्कॅम, डिजिटल फ्रॉड आणि ऑनलाइन शॉपिंग स्कॅमच्या मदतीने लोकांची फसवणूक केली जात होती. मात्र आता या सर्व घटनांना आळा घालता यावा यासाठी तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनमधील एक सेटिंग ऑन करू शकता.

पैसे जिंकायची सुवर्णसंधी! UIDAI देत आहे तब्बल 2 लाखांचा बक्षीस, जाणून घ्या नियम आणि प्रक्रिया

सायबर क्राईम पोर्टलने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात सुमारे 6000 लोक रोज सायबर फ्रॉडचे शिकार बनतात. याबाबत जागरूकता पसरवण्यासाठी सरकारद्वारे विविध प्रकारचे कॅम्पेन देखील आयोजित केले जातात. अनेकदा तर लोकांना समजत देखील नाही की आपण सायबर फ्रॉडचे शिकार झालो आहोत आणि त्यांच्या खात्यातून पैसे सायबर गुन्हेगारांच्या खात्यात ट्रान्सफर होतात. अनेकदा तर लोक स्मार्टफोनद्वारे होणाऱ्या घोस्ट हॅकिंगची शिकार देखील बनतात. मात्र 2026 मध्ये तुम्हाला ऑनलाईन फ्रॉडपासून सुरक्षित राहायचे असेल आणि सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकायचे नसेल तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये एक सोपी सेटिंग ऑन करू शकता. या सेटिंगच्या मदतीने सायबर गुन्हेगार नक्कीच तुमच्या पासून चार हात लांब राहतील. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

सायबर गुन्हेगार अँड्रॉइड युजर्सना अगदी सहज शिकार बनवू शकतात. सायबर गुन्हेगार युजरना मेसेज, व्हाट्सअप किंवा इतर पद्धतीने लिंक पाठवतात आणि या लिंकवर क्लिक करताच फोनमध्ये मालवेअर इन्स्टॉल केला जातो. यानंतर तुमच्या स्मार्टफोनचा एक्सेस हॅकर्सकडे जातो आणि तुमचा स्मार्टफोन नियंत्रित केला जातो. याशिवाय मालवेअरद्वारे हॅकर्स स्मार्टफोनमधील वैयक्तिक माहिती देखील चोरतात आणि याचा दुरुपयोग देखील केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत जर तुम्हाला तुमच्या फोनची सुरक्षा करायची असेल आणि तुमचा डेटा सुरक्षित राहावं असेल जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनमधील दोन सेटिंग ऑन करू शकता. यामुळे तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये हॅकर्स कोणताही ॲप इंस्टॉल करू शकणार नाहीत. या पद्धतीने हॅकर्स तुमचा फोन एक्सेस करू शकणार नाहीत. तसेच तुमची ऑनलाईन स्कॅमपासून सुरक्षा देखील होईल.

सर्वात आधी अँड्रॉईड यूजर्सना थर्ड पार्टी अ‍ॅप इन्स्टॉल होण्यापासून थांबवणे गरजेचे आहे. यासाठी यूजर्सना त्यांच्या फोनच्या सेटिंगमध्ये जावे लागेल. यानंतर सर्च ऑप्शनमध्ये Install Unknown Apps सर्च करावे लागणार आहे. सर्च केल्यानंतर तुम्हाला ऑप्शनमध्ये दिसणाऱ्या Install Unknown Apps वर टॅप करून लिस्टमध्ये दिसणाऱ्या अनोळखी ॲप्सला इन्स्टॉल करण्याची परवानगी देणारी सेटिंग बंद करावी लागणार आहे. अनेक फोनमध्ये ही सेटिंग बाय डिफॉल्ट नॉट अलाउड सेट असते. मात्र काही कारणांमुळे फोनमध्ये जर ही सेटिंग ऑन असेल तर हॅकर्स तुमचा फोन हॅक करू शकतात. तसेच तुमच्या फोनमध्ये मालवेअर देखील इन्स्टॉल करू शकतात.

नेटवर्क नाही तरीही करू शकता कॉल! BSNL ची Wi-Fi Calling सर्विस देशभरात सुरू, लाखो यूजर्सना दिलासा

ही प्रोसेस फॉलो केल्यानंतर पुन्हा एकदा फोनच्या सेटिंगमध्ये जा आणि गुगल प्ले प्रोटेक्ट सर्च करा. आता तुम्हाला समोर दिसणाऱ्या पर्यायावर क्लिक करा आणि सेटिंग इनेबल करा. ही सेटिंग चालू केली असेल तर गुगल प्ले स्टोअरमधून ॲप इन्स्टॉल करताना तुम्हाला समजते की ॲप सिक्योअर आहे की नाही. ही सेटिंग ऑन केल्यानंतर तुमच्या फोनमध्ये केवळ तेच ॲप इन्स्टॉल होतील जे गुगल प्लेवर लिस्ट केले असतील. हे तुमच्या फोनवर इन्स्टॉल केलेले अ‍ॅप्स मालवेअर देखील स्कॅन करेल. अशा प्रकारे, तुम्ही तुमचा फोन हॅकर्सपासून वाचवू शकता.

Web Title: How to stay safe from scam and fraud know some useful tips tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

OTT पाहणं आता महागणार! JioHotstar ने वाढवल्या सब्सक्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती, दरमहिना मोजावे लागणार इतके पैसे
1

OTT पाहणं आता महागणार! JioHotstar ने वाढवल्या सब्सक्रिप्शन प्लॅन्सच्या किंमती, दरमहिना मोजावे लागणार इतके पैसे

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक
2

Free Fire Max: नव्या अपडेटसह गेममध्ये झाली 3 जबरदस्त बंडल्सची एंट्री! तुमच्या कॅरेक्टरला असा द्या डॅशिंग लूक

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर
3

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर
4

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM