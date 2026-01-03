Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Bsnl Launched Wifi Calling Service In Whole Country Users Will Get Benefits Tech News Marathi

नेटवर्क नाही तरीही करू शकता कॉल! BSNL ची Wi-Fi Calling सर्विस देशभरात सुरू, लाखो यूजर्सना दिलासा

BSNL VoWiFi Service: सरकारी टेलिकॉम कंपनीने त्यांच्या ग्राहकांना नवीन वर्षाचं खास सरप्राईज दिलं आहे. कंपनीने संपूर्ण देशात Voice over WiFi (VoWiFi) सेवा सुरु केली आहे. ज्यामुळे आता कॉलिंग आणखी सोपं झालं आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:05 AM
नेटवर्क नाही तरीही करू शकता कॉल! BSNL ची Wi-Fi Calling सर्विस देशभरात सुरू, लाखो यूजर्सना दिलासा

नेटवर्क नाही तरीही करू शकता कॉल! BSNL ची Wi-Fi Calling सर्विस देशभरात सुरू, लाखो यूजर्सना दिलासा

Follow Us:
Follow Us:
  • अखेर BSNL ने संपूर्ण देशात सुरु केली Wi-Fi Calling
  • BSNL यूजर्ससाठी गुड न्यूज!
  • आता वायफाय वरून थेट कॉलिंग, नेटवर्कची गरजच नाही
BSNL WiFi Calling: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने त्यांच्या ग्राहकांना एक खास सरप्राईज दिलं आहे. कंपनीने देशभरातील सर्व टेलीकॉम सर्कलमध्ये वायफाय कॉलिंग म्हणजेच Voice over WiFi (VoWiFi) सेवा अखेर लाँच केली आहे. त्यामुळे आता कंपनीच्या यूजर्सना कॉल ड्रॉप होण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागणार नाही. यूजर्स थेट वायफायद्वारे कॉल करू शकणार आहेत आणि रिसिव्ह करू शकणार आहेत. कंपनीने सुरु केलेली ही नवीन सर्विस यूजर्ससाठी प्रचंड फायद्याची ठरणार आहे.

2026 मध्ये यूजर्सना बसणार महागाईचा फटका! Apple, Samsung सह सर्व स्मार्टफोनच्या किंमती वाढणार? ही असू शकतात कारणं

कमी नेटवर्क असलेल्या भागांत देखील होणार कॉलिंग

वायाफाय कॉलिंगचा सर्वात मोठा फायदा अशा क्षेत्रांमध्ये मिळणार आहे, जिथे मोबाईल नेटवर्कची समस्या येत आहे. विशेषत: ग्रामीण आणि दुर्गाम भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना या सर्विसचा बराच फायदा होणार आहे. या क्षेत्रातील लोकं नेटवर्क नसलं तरी देखील अगदी सहज कॉल करू शकणार आहे आणि रिसिव्ह करू शकणार आहेत. तुमच्या घरात किंवा ऑफीसमध्ये BSNL भारत फाइबर किंवा इतर ब्रॉडबँड कनेक्शन उपलब्ध असेल तर तुम्हाला कॉलिंगची चिंता करण्याची गरज नाही.

थेट मोबाईल डायलरवरून करू शकता कॉल

या सेवेचा वापर करण्यासाठी तुम्हाला कोणताही थर्ड-पार्टी अ‍ॅप डाउनलोड करण्याची गरज नाही. वायफाय कॉलिंग थेट फोनच्या डिफॉल्ट डायलरद्वारे काम करते. म्हणजेच तुम्ही तुमच्या नंबरवरून कॉल करू शकणार आहात. विशेष म्हणजे कॉल दरम्यान, वाय-फाय आणि मोबाइल नेटवर्कमध्ये स्वयंचलित स्विचिंग होते जेणेकरून संभाषण दरम्यान डिस्कनेक्ट होत नाही.

कोणताही अतिरिक्त खर्च करण्याची गरज नाही

BSNL ने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, वायाफाय कॉलिंग सर्विसचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही. Wi-Fi द्वारे करण्यात आलेले कॉलचे बिल सामान्य व्हॉइस कॉलसारखेच आकारले जाईल.

कोणत्या यूजर्सना मिळणार कंपनीची नवीन सुविधा

वायाफाय कॉलिंग नव्या आणि आधुनिक स्मार्टफोन्सना सपोर्ट करते. त्यामुळे यूजर्सना केवळ त्यांच्या स्मार्टफोनच्या सेटिंगमध्ये जाऊन वायफाय कॉलिंग ऑप्शन चालू करावा लागणार आहे. कोणत्याही उपकरणाबाबत काही शंका असल्यास, BSNL ने ग्राहकांना त्यांच्या जवळच्या सेवा केंद्र किंवा हेल्पलाइनशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला आहे.

Annual Recharge Plan: वारंवार रिचार्ज करण्याची झंझट संपणार! हे आहेत टेलिकॉम कंपन्यांचे वर्षभराचे प्लॅन्स, किंमत आणि फायदे वाचा

BSNL नेटवर्क अपग्रेड

देशभरात वायफाय कॉलिंगची सुरुवात BSNL ने त्यांचे नेटवर्क अपग्रेड करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकलं आहे. याच्या मदतीने यूजर्सना आणखी चांगली कनेक्टिविटी ऑफर केली जावी, असा कंपनीचा उद्देश आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहेच, शिवाय मोबाईल नेटवर्कवरील दबावही कमी होईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Wi-Fi Calling म्हणजे काय?

    Ans: Wi-Fi नेटवर्क वापरून कॉल करण्याची सुविधा.

  • Que: BSNL ने Wi-Fi Calling कधी सुरू केली?

    Ans: 2025 मध्ये देशभरात टप्प्याटप्प्याने BSNL ने Wi-Fi Calling सुरू केली.

  • Que: नेटवर्क नसतानाही कॉल होईल का?

    Ans: होय, फक्त Wi-Fi उपलब्ध असावा.

Web Title: Bsnl launched wifi calling service in whole country users will get benefits tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 09:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
1

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक
3

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी
4

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM