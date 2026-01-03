४२ व्या वर्षी चौथ्यांदा लग्नबंधनात अडकणार ‘ही’ अभिनेत्री? पतीसमोरच व्यक्त केली लग्नाची इच्छा

चित्रपट आणि टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमध्ये असे अनेक सेलिब्रिटी आहेत ज्यांनी एक किंवा दोनदा लग्न केले आहे. बॉलिवूडमधील देबिना बोनर्जी गुरमीत चौधरी हे दोघं खूप काळापासून एका सुंदर नात्यात आहेत. जरी या जोडप्याने तीन वेळा लग्न केले आहे आणि त्यांना दोन सुंदर मुली आहेत.
देबिना बोनर्जी आणि गुरमीत चौधरी जे पुन्हा लग्न करण्याचा विचार करत आहेत. अलीकडेच, हे जोडपे एल्विश यादवच्या पॉडकास्टवर दिसले, जिथे त्यांनी त्यांच्या लग्नाबद्दलच्या मनोरंजक गोष्टी शेअर केल्या. एल्विशशी बोलताना, या जोडप्याने पुन्हा लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांचे यापूर्वी तीन वेळा लग्न झाले आहे.
देबिनाने गुरमीत चौधरीसोबतच्या तिच्या चौथ्या लग्नाबद्दल सांगितले. पॉडकास्ट दरम्यान, देबिनाने गुरमीत चौधरीसोबतच्या तिच्या लग्नाबद्दल एक मजेदार खुलासा केला. एल्विशने गुरमीत आणि देबिनाला विचारले, “तुम्ही तीन वेळा लग्न केले आहे, तर तुमच्या मुलांपैकी कोणी लग्न पाहिले आहे का?” ते दोघेही हसले. मग गुरमीत म्हणाला, “तसे, ही एक चांगली कल्पना आहे. आम्ही आधीच तीन वेळा लग्न केले आहे. जेव्हा आपण चौथे लग्न करू, तेव्हा मुले देखील ते पाहतील.” तेव्हा देबिनाने उत्तर दिले, “हो, चला व्हाइट वेडिंग करूया.”
हे ऐकून एल्विश यादव म्हणाला, ‘तुमचे लग्न कुंभमेळ्यासारखे आहे. लग्न दर १२ वर्षांनी होते.’ देबिना म्हणाली, ‘नाही, तसं नाहीये. आमचे लग्न असं आहे, पूर्वी आम्ही अभिमानाने म्हणायचो की आम्ही खूप लहान असताना मंदिरात जाऊन लग्न केलं. मी साऊथमध्ये एक चित्रपट करत होते, त्यामुळे फोनवर अशा प्रकारे प्रेम होतं, बाळा मला तुझी आठवण येते, मला तुझी खूप आवड आहे. म्हणून मी म्हणालो गुरु, चल लग्न करूया. गुरु म्हणाले, हो, हो चला करूया. ज्या दिवशी त्याला कळलं की मी मुंबईत येत आहे, त्या दिवशी किंवा त्याच्या एक दिवस आधी त्याने लग्नाची तयारी केली होती.’
