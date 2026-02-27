Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Samsung Launched Android 16 Based One Ui 8 5 Update Which Smartphone Models Will Get New Upgrades Tech News Marathi

अबब! Samsung ने आणला अँड्रॉईड 16 बेस्ड One UI 8.5 अपडेट, कोणत्या स्मार्टफोन मॉडेल्सना मिळणार नवीन अपग्रेड्स? जाणून घ्या

सॅमसंगने त्यांच्या जुन्या जेनरेशनच्या फ्लॅगशिपसाठी One UI 8.5 अपडेट ऑफिशियली कधी रिलीज केले जाणार, याची तारीख अद्याप जाहिर केली नाही.

Updated On: Feb 27, 2026 | 03:25 PM
अबब! Samsung ने आणला अँड्रॉईड 16 बेस्ड One UI 8.5 अपडेट, कोणत्या स्मार्टफोन मॉडेल्सना मिळणार नवीन अपग्रेड्स? जाणून घ्या

अबब! Samsung ने आणला अँड्रॉईड 16 बेस्ड One UI 8.5 अपडेट, कोणत्या स्मार्टफोन मॉडेल्सना मिळणार नवीन अपग्रेड्स? जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • नवीन अपडेटमध्ये अनेक खास अपग्रेड्स
  • अँड्रॉईड 16-आधारित अपडेट कधी मिळेल?
  • गॅलेक्सी S24 सीरीजसाठी अपडेट मार्च महिन्याच्या अखेरीस किंवा एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला
टेक कंपनी सॅमसंगने आयोजित करण्यात आलेल्या ईव्हेंटमध्ये एक नवीन स्मार्टफोन सिरीज लाँच केली आहे. ही नवीन स्मार्टफोन सिरीज गॅलेक्सी S26 या नावाने लाँच करण्यात आली आहे. या सिरीजसोबतच कंपनीने नवीन ईअरबड्स देखील लाँच केले आहेत. एवढंच नाही तर कंपनीने अँड्रॉईड 16-बेस्ड One UI 8.5 अपडेट देखील या आयोजित ईव्हेंटमध्ये सादर केले आहे.

Jio vs Airtel vs VI: डेटासह मिळणार मोफत OTT सबस्क्रीप्शन… कोणती टेलिकॉम कंपनी यूजर्सना देते जास्त फायदे? जाणून घ्या

सादर करण्यात आलेल्या नवीन अपडेटमध्ये अनेक खास अपग्रेड्स देण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये नाऊ नज, अधिक चांगले सर्कल टू सर्च, अपग्रेडेड बिक्सबी, जेमिनी आणि परप्लेक्सिटीसाठी सपोर्ट दिले आहे. इतकंच नाही तर नव्या अपग्रेडमध्ये AI-पावर्ड क्रिएटिविटी टूल्स आणि सिक्योरिटीमध्ये एन्हांसमेंट समाविष्ट आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा, गॅलेक्सी S26 प्लस आणि गॅलेक्सी S26 हे वन UI 8.5 प्रीलोडेडसह येतात. तर, आता प्रश्न असा आहे की गॅलेक्सी S25 सिरीज, गॅलेक्सी S24 मालिका, गॅलेक्सी Z फोल्ड आणि गॅलेक्सी Z फ्लिप 7 ला अँड्रॉईड 16-आधारित अपडेट कधी मिळेल. याबाबत यूजर्सच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

गॅलेक्सी S25 सिरीज, गॅलेक्सी S24 सिरीज आणि दुसऱ्या मॉडल्ससाठी One UI 8.5 रिलीज टाइमलाइन जाणून घ्या

सॅमसंगने त्यांच्या जुन्या जेनरेशनच्या फ्लॅगशिपसाठी One UI 8.5 अपडेट ऑफिशियली कधी रिलीज केले जाणार, याची तारीख अद्याप जाहिर केली नाही. मात्र लीक्सवर विश्वास ठेवला तर, गॅलेक्सी S25 सिरीजसाठी मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला One UI 8.5 अपडेट रिलीज केले जाणार आहे. हे अपडेट सध्या चाचणी टप्प्यात आहे. लवकरच यूजर्ससाठी उपलब्ध असणार आहे.

लीक्सवरून अशी माहिती मिळत आहे की, गॅलेक्सी S24 सीरीजसाठी अपडेट मार्च महिन्याच्या अखेरीस किंवा एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला रिलीज केले जाऊ शकते. मात्र अद्याप याबाबत अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. गॅलेक्सी Z फोल्ड 7 आणि गॅलेक्सी Z फ्लिप 7 बद्दल बोलायचं झालं तर, रिपोर्ट्स ‘प्रायोरिटी रोलआउट’ सूचित करत आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, डिव्हाईसला मार्च महिन्यात अपडेट मिळू शकते. गॅलेक्सी S23 सीरीज आणि गॅलेक्सी S22 सीरीजसाठी हळूहळू One UI 8.5 अपडेट रिलीज केले जाणार आहे. अपडेट कधी रिलीज केले जाणार, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृतपणे माहिती देण्यात आली नाही. एप्रिल ते जून दरम्यान अपडेट मिळू शकते. त्यानंतर, गॅलेक्सी ए, एम आणि एफ सिरीजना हळूहळू अपडेट मिळण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या डिव्हाईसना मिळणार One UI 8.5 अपडेट?

सुरुवातीला रिलीज करण्यात आलेल्या रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर One UI 8.5 कोणत्या डिव्हाईससाठी रिलीज केले जाणार याची यादी समोर आली आहे.

सॅमसंगच्या या गॅलेक्सी S सीरीजना मिळणार नवीन अपडेट

गॅलेक्सी S25 सीरीज: S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge.

गॅलेक्सी S24 सीरीज: S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE.

गॅलेक्सी S23 सीरीज: S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE.

गॅलेक्सी S22 सीरीज: S22, S22+, S22 Ultra.

Holi 2026: यंदाची होळी बनवा आणखी खास! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा रंगीत AI फोटो, हे आहेत व्हायरल प्रॉम्प्ट्स

फोल्डेबल: गॅलेक्सी Z Fold/Flip 7, 6, 5 आणि 4 मॉडेलला सपोर्ट मिळण्याची शक्यता आहे.

गॅलेक्सी A, M, F सिरीज: 2023-2026 मॉडेल्सच्या मोठ्या संग्रहात, ज्यामध्ये A56/A36, M56/M36 आणि F56/F36 यांचा समावेश आहे, अपडेट मिळण्याची अपेक्षा आहे.

टॅब्लेट: गॅलेक्सी टॅब S11/S10/S9/S8 सीरीज.

सॅमसंगने अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही. ही माहिती लीक्सवर आधारित आहे.

Web Title: Samsung launched android 16 based one ui 8 5 update which smartphone models will get new upgrades tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 03:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

JIO Recharge Plan: 6.6TB डेटा, नेटफ्लिक्स प्रीमियम आणि बरेच फायदे… नव्या रिचार्ज प्लॅनची सर्वत्र चर्चा, इतकी आहे किंमत
1

JIO Recharge Plan: 6.6TB डेटा, नेटफ्लिक्स प्रीमियम आणि बरेच फायदे… नव्या रिचार्ज प्लॅनची सर्वत्र चर्चा, इतकी आहे किंमत

WhatsApp Down: लॉगिन फेल, कामं अडकली… मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये तांत्रिक बिघाड? X वर तक्रारींचा पाऊस
2

WhatsApp Down: लॉगिन फेल, कामं अडकली… मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये तांत्रिक बिघाड? X वर तक्रारींचा पाऊस

Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक
3

Galaxy Buds4 vs Galaxy Buds4 Pro: कोणता Samsung ईयरबड तुमच्यासाठी ठरणार बेस्ट ऑप्शन? वाचा डिव्हाईसच्या फीचर्समधील फरक

Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?
4

Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच, AI अनुभवासह कॅमेरा आणि दमदार फिचर्स, किंमत किती?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सात फेरे नाहीत की मंत्र नाही! सेलिब्रिटी कपल रश्मिका-विजयच्या लग्नातील ‘या’ जुन्या पारंपरिक विधी चर्चेत

सात फेरे नाहीत की मंत्र नाही! सेलिब्रिटी कपल रश्मिका-विजयच्या लग्नातील ‘या’ जुन्या पारंपरिक विधी चर्चेत

Feb 27, 2026 | 03:22 PM
Madhyapradesh Crime: धक्कादायक! ऑनलाईन गेमिंगने घरादाराचा घात; पत्नी-मुलीसह घेतले विष

Madhyapradesh Crime: धक्कादायक! ऑनलाईन गेमिंगने घरादाराचा घात; पत्नी-मुलीसह घेतले विष

Feb 27, 2026 | 03:20 PM
अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू

अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू

Feb 27, 2026 | 03:18 PM
होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य

होळी पौर्णिमेला ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये रंगणार थरारक पर्व; स्वामींच्या हस्तक्षेपाने उघड होणार सत्य

Feb 27, 2026 | 03:17 PM
Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

Salim Khan ११व्या दिवशीही आयसीयूमध्ये; Ranveer Singh आणि Alvira लीलावती रुग्णालयात दाखल

Feb 27, 2026 | 03:15 PM
PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

Feb 27, 2026 | 03:13 PM
अबब! Samsung ने आणला अँड्रॉईड 16 बेस्ड One UI 8.5 अपडेट, कोणत्या स्मार्टफोन मॉडेल्सना मिळणार नवीन अपग्रेड्स? जाणून घ्या

अबब! Samsung ने आणला अँड्रॉईड 16 बेस्ड One UI 8.5 अपडेट, कोणत्या स्मार्टफोन मॉडेल्सना मिळणार नवीन अपग्रेड्स? जाणून घ्या

Feb 27, 2026 | 03:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM