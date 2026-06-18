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तुम्हीही लॅपटॉप वापरत असाल तर ‘हे’ शॉर्टकट जाणून घ्याच ! काही मिनिटांत होईल तासाभराचे काम

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:19 PM IST
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सारांश

जर एकापेक्षा जास्त टॅब बंद असतील, तर तुम्ही त्यांना एकामागून एक उघडण्यासाठी हा शॉर्टकट वारंवार दाबू शकता. जे एकाच वेळी अनेक टॅबवर काम करतात त्यांच्यासाठी हे फीचर खूप उपयुक्त आहे.

तुम्हीही लॅपटॉप वापरत असाल तर 'हे' शॉर्टकट जाणून घ्याच ! काही मिनिटांत होईल तासाभराचे काम

तुम्हीही लॅपटॉप वापरत असाल तर 'हे' शॉर्टकट जाणून घ्याच ! काही मिनिटांत होईल तासाभराचे काम

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विस्तार

नवी दिल्ली : सध्या लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरचा वापर फक्त ऑफिसपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अभ्यास, ऑनलाईन मीटिंग, कंटेंट तयार करणे, डेटा एन्ट्री आणि इतर अनेक दैनंदिन कामे आता कॉम्प्युटरवर केली जातात. अशा परिस्थितीत, कामाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि वेळ वाचवण्यासाठी की-बोर्ड शॉर्टकट खूप उपयुक्त ठरतात. लोक अनेकदा छोट्या कामांसाठी वारंवार माउस वापरतात, ज्यामुळे खूप वेळ लागतो. मात्र, काही सोप्या विंडो शॉर्टकटच्या मदतीने, अनेक कामे फक्त काही सेकंदात पूर्ण करता येतात.

इंटरनेट ब्राउझ करताना, अनेकदा एखादा महत्त्वाचा टॅब चुकून बंद होतो. यामुळे ती वेबसाईट पुन्हा शोधायला वेळ लागू शकतो. Ctrl+Shift+T दाबल्याने नुकताच बंद केलेला टॅब लगेच पुन्हा उघडतो. जर एकापेक्षा जास्त टॅब बंद असतील, तर तुम्ही त्यांना एकामागून एक उघडण्यासाठी हा शॉर्टकट वारंवार दाबू शकता. जे एकाच वेळी अनेक टॅबवर काम करतात त्यांच्यासाठी हे फीचर खूप उपयुक्त आहे.

अनेकदा, काम करत असताना, स्क्रीनवर एकाच वेळी अनेक ॲप्लिकेशन्स, फोल्डर्स आणि ब्राउझर टॅब्स उघडे असतात. अशा परिस्थितीत, डेस्कटॉपवर जाण्यासाठी प्रत्येक विंडो स्वतंत्रपणे मिनिमाइज करावी लागते. त्याऐवजी, Windows key + V दाबल्याने उघडी विंडो त्वरित मिनिमाइज होते आणि वापरकर्ता थेट डेस्कटॉपवर जातो. तोच शॉर्टकट पुन्हा दाबल्याने सर्व विंडोज त्यांच्या मूळ स्थितीत परत येतात.

क्लिपबोर्ड हिस्ट्री

सामान्यतः, मजकूर किंवा इमेज कॉपी करण्यासाठी Ctrl+C आणि पेस्ट करण्यासाठी Ctrl+V वापरले जाते. मात्र, सामान्य क्लिपबोर्ड एका वेळी फक्त एकच कॉपी केलेली वस्तू साठवतो. Windows key + V दाबल्याने क्लिपबोर्ड हिस्ट्री उघडते. यामध्ये पूर्वी कॉपी केलेला मजकूर आणि इमेज दिसतात, ज्यांचा गरजेनुसार पुन्हा वापर करता येतो. यामुळे तीच माहिती वारंवार कॉपी करण्याचा त्रासही कमी होतो.

स्प्लिट स्क्रीन फीचर

ऑफिस आणि अभ्यासाच्या ठिकाणी, आपल्याला अनेकदा एका विंडोमध्ये माहिती पाहावी लागते आणि नंतर दुसऱ्या विंडोमध्ये काम करावे लागते. विंडोजमध्ये वारंवार स्विच केल्याने कामाच्या गतीला अडथळा येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, Windows key + लेफ्ट ॲरो किंवा राईट ॲरो दाबल्याने उघडलेली विंडो स्क्रीनच्या एका अर्ध्या भागात बसते. त्यानंतर उरलेल्या भागात दुसरी विंडो उघडता येते. अशा प्रकारे, दोन्ही विंडोज एकाच वेळी दिसतात, ज्यामुळे मल्टीटास्किंग सोपे होते.

स्निपिंग टूल फायद्याचं

जर तुम्हाला संपूर्ण स्क्रीनऐवजी एखाद्या विशिष्ट भागाचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल, तर Windows key + Shift + S हा शॉर्टकट खूप उपयुक्त आहे. हा शॉर्टकट दाबल्याने विंडोजचे अंगभूत स्निपिंग टूल सक्रिय होते. त्यानंतर वापरकर्ता स्क्रीनचा हवा असलेला भाग निवडून स्क्रीनशॉट घेऊ शकतो. हा स्क्रीनशॉट थेट क्लिपबोर्डवर सेव्ह केला जातो, जो नंतर Ctrl + V वापरून डॉक्युमेंट, ईमेल किंवा चॅटमध्ये पेस्ट केला जाऊ शकतो.

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Published On: Jun 18, 2026 | 03:19 PM

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