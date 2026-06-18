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Shivsena Opration Tiger : 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? ‘…म्हणून शिवसेना सोडली’, समोर आलं धक्कादायक कारण

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:05 PM IST
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सारांश

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. शिवसेना (ठाकरे गट)च्या ६ खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र या 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंनी साथ का सोडली? याचं धक्कादायक कारण समोर आलं आहे.

6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? '...म्हणून शिवसेना सोडली', समोर आलं धक्कादायक कारण

6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? '...म्हणून शिवसेना सोडली', समोर आलं धक्कादायक कारण

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विस्तार
  • 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली?
  • समोर आलं धक्कादायक कारण
  • राजकीय भवितव्याची चिंता
Shivsena Opration Tiger News Marathi : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ऑपरेशन टायगरमधील (Opration Tiger) चर्चेत असणारे 6 खासदार गैरहजर राहिल्याने एकनाथ शिंदेंचं ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याचं शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे आता शिवसेना ठाकरे गटाकडून लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून अनुपस्थित राहिलेल्या 6 खासदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जाणार आहे.मात्र या 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंनी साथ का सोडली? याचं धक्कादायक कारण समोर आलं आहे.

6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंनी साथ का सोडली?

पक्ष सोडण्यापूर्वी बंडखोर खासदारांनी मंजूर केलेल्या ठरावात, भविष्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) काँग्रेसमध्ये विलीन होऊ शकते अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. या ठरावात म्हटले होते की, पक्ष बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्व विचारधारेपासून भरकटला आहे आणि काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या उद्देशाने शिवसेनेची स्थापना कधीच झाली नव्हती.

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या ठरावात असाही उल्लेख होता की, संजय राऊत यांनी तृणमूल काँग्रेसला काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याचा सल्ला दिला होता. हा संदर्भ देत, बंडखोर खासदारांनी अशी भीती व्यक्त केली की, भविष्यात शिवसेना (ठाकरे गट) देखील काँग्रेसमध्ये विलीन होऊ शकते. यामुळे पक्ष नेतृत्वावरील त्यांचा विश्वास कमी झाला आणि त्यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, एक महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, बंडखोर खासदारांनी स्वतःला एक वेगळा किंवा स्वतंत्र गट म्हणून घोषित केलेले नाही. त्यांनी मंजूर केलेल्या ठरावानुसार, त्यांनी थेट एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, प्रसारमाध्यमे त्यांना ‘स्वतंत्र गट’ म्हणत असली तरी, बंडखोर खासदारांचा दावा आहे की ते शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत आधीच सामील झाले आहेत.

खासदारांना ‘वाय प्लस’ सुरक्षा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘ऑपरेशन टायगर’च्या (Operation Tiger) हालचालींमुळे काही बंडखोर खासदारांना सुरक्षेची गरज वाटू लागली असून, ठाकरे गटाचे खासदार संजय जाधव यांच्यासह काही खासदारांना ‘वाय प्लस’ (Y-Plus) सुरक्षा देण्याचे आदेश गृह विभागाने दिले आहेत. वाढत्या राजकीय तणावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ऑपरेशन टायगरचा भाग म्हणून, उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असलेल्या खासदारांच्या घराबाहेर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. सूत्रांनुसार, या राजकीय घडामोडीचा राज्यव्यापी परिणाम होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, स्थानिक पोलिसांनी संबंधित खासदारांच्या निवासस्थानाबाहेर अतिरिक्त पोलीस दल तैनात केले आहे.

शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांनीही काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत अनुपस्थित खासदारांना इशारा दिला. यानंतर, खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलीस प्रशासनाने संबंधित खासदारांची सुरक्षा वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबईचे खासदार संजय दीना पाटील यांच्या घराबाहेरही मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, संपर्कात नसलेल्या खासदारांचा एक वेगळा गट स्थापन करण्याची चर्चा सुरू आहे. सूत्रांनुसार, खासदार संजय जाधव या गटाचे प्रमुख असू शकतात. तथापि, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

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Web Title: Shivsena opration tiger why 6 mps left uddhav thackeray shiv sena ubt 8 major reasons

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Published On: Jun 18, 2026 | 03:05 PM

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