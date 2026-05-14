IPL 2026: ... तर सामना रद्द होणार? निसर्ग हिरावणार पंजाबचे स्वप्न; धर्मशाळामध्ये मुसळधार पाऊस, पहा Video

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्जचा सामना रद्द होण्याचा अंदाज
स्टेडियम परिसरात जोरदार पावसाचा व्हिडिओ व्हायरल
पंजाब किंग्जसाठी अत्यंत महत्वाचा सामना
Tata IPL 2026 MI Vs PBKS Viral Video: आज हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाळा क्रिकेट स्टेडियमवर पंजाब किंग्ज आणि मुंबई इंडियन्सचा सामना होणार आहे. पंजाब किंग्जच्या संघासाठी आजचा सामना महत्वचा असणार आहे. मात्र आजचा सामना रद्द होतो की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण स्टेडियम परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे.
हिमाचल प्रदेश हे पर्वतीय राज्य असल्याने त्या ठिकाणी वातावरण सातत्याने बदलत असते. जोरदार पावसामुळे दोन्ही संघांची चिंता वाढली आहे. पंजाबसाठी आजचा सामना महत्वाचा आहे मात्र पाऊस त्यांच्या स्वप्नावर पाणी फिरवतो की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. सामना रद्द झाल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक पॉईंट दिला जाईल. असे झाल्यास पंजाबच्या अडचणी वाढणार आहेत.
आजचा पीच रिपोर्ट
आयपीएलचा 58 वा सामना धर्मशाळा येथे होत आहे. येथील खेळपट्टी फलंदाजांसाठी चांगली समजली जाते. चेंडू थेट आणि सहजरीत्या बॅटवर येत असल्याने फलंदाजांना येथे चौकार-षटकारांची आतिषबाजी करणे सोपे जाते.येथे मोठे शॉट्स खेळणे अधिक सोपे जाते. खेळपट्टीला चांगली गती व उसळी प्राप्त होते. सुरुवातीला गोलंदाजांना तर काही ओव्हर्सनंतर फलंदाजांचे राज्य या ठिकाणी पहाय मिळेल. त्यामुळे आजच्या सामन्यात टॉस जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
पावसाचा व्हिडिओ व्हायरल
धर्मशाळा क्रिकेट स्टेडियममध्ये जोरदार पावसाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे आजचा सामना रद्द होणार की कमी ओव्हर्सचा होणार हे पहावे लागणार आहे. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 from Dharamshala 🌧️ pic.twitter.com/5EfZ87x6Ha — Mumbai Indians (@mipaltan) May 13, 2026
मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्ज यांची चिंता वाढली आहे.
पंजाब किंग्स : श्रेयस अय्यर (कर्णधार),प्रियांश आर्य , हरनूर सिंग, प्रभसिमरन सिंग, मिचेल ओवेन, नेहल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसन ,मुशीर खान. शशांक सिंग, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे,अर्शदीप सिंग, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बराड़, विजयकुमार विशाक, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शियस, पाइला अविनाश, विष्णू विनोद, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद.
मुंबई इंडियन्स: हार्दिक पंड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेल्टन, विल जॅक, कॉर्बिन बॉश, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकूर, क्विंटन डीकॉक, दानिश मालेवार, ए. एम. गझनफर, मयंक रावत, रघु शर्मा, मोहम्मद सलाउद्दीन इझहार.