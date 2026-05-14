कोंढव्यात 16 तास वीजपुरवठा खंडित; ऊन अन् विजेच्या अतिवापरामुळे केबलमध्ये बिघाड

पुण्यात वाढत्या उष्णतेसोबतच विजेच्या मागणीत झालेल्या वाढीचा परिणाम आता वीज यंत्रणेवर दिसू लागला आहे. गेल्या दोन दिवसांत पुणे परिमंडळात सात ठिकाणी केबल फॉल्ट झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

Updated On: May 14, 2026 | 04:50 PM
संग्रहित फोटो

पुणे : पुण्यात वाढत्या उष्णतेसोबतच विजेच्या मागणीत झालेल्या वाढीचा परिणाम आता वीज यंत्रणेवर दिसू लागला आहे. अतिउष्णता आणि ओव्हरलोडमुळे केबल्स गरम होऊन वितळत असल्याने गेल्या दोन दिवसांत पुणे परिमंडळात सात ठिकाणी केबल फॉल्ट झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे अनेक भागांतील नागरिकांना तासन्तास वीजखंडित परिस्थितीचा सामना करावा लागला. कोंढवा परिसरात केबल फॉल्ट शोधण्यात आणि दुरुस्तीस विलंब झाल्याने नागरिकांना तब्बल १६ तास अंधारात राहावे लागले. तर कोथरूड, बाणेर, पिंपरी, भोसरी आणि कोंढवा या भागांतही वीजपुरवठा खंडित झाल्याच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या.

 

उन्हाळ्यात एप्रिल आणि मे महिन्यांत विजेची मागणी नेहमीच वाढते. सध्या पुणे परिमंडळातील वीज मागणी चार ते साडेचार हजार मेगावॅटवर पोहोचली असून, मासिक वीजवापर १७०० दशलक्ष युनिटच्या पुढे गेला आहे. वाढत्या लोडमुळे अॅल्युमिनियम आणि कॉपरच्या केबल्समध्ये उष्णता निर्माण होते. त्यामुळे केबलवरील रबर आणि प्लास्टिकचे संरक्षणात्मक आवरण तापून कमकुवत होते व केबल बर्स्ट किंवा जॉईंट तुटण्याच्या घटना घडतात, अशी माहिती महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

कोथरूडमधील मयूर कॉलनी आणि कर्वे पुतळा परिसरात सोमवारी दुपारी आणि रात्री अशा दोन वेळा वीजपुरवठा खंडित झाला. रात्री उशिरापर्यंत दुरुस्तीचे काम सुरू होते. भोसरीमध्ये वीजवाहिन्यांमध्ये पक्षी अडकल्याने बिघाड झाला, तर पिंपरी आणि बाणेर येथे उष्णतेमुळे केबल्स वितळल्याने फॉल्ट निर्माण झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महावितरणकडून नागरिकांना विजेसंदर्भातील तक्रारींसाठी १९१२, १८००२३३३४३५ आणि १८००२१२३४३५ या टोल फ्री क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच महावितरणच्या मोबाईल अॅपवरूनही तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

सिंहगड रस्ता परिसरात सहा तास वीज खंडित

राज्यात उष्णतेची लाट तीव्र झाली असून, पुण्यात तापमान ४२ अंशांच्या घरात पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत नागरिक उकाड्याने हैराण झालेले असतानाच महावितरणने दुरुस्तीच्या कामासाठी गुरुवारी (दि. १४) सिंहगड रस्ता परिसरातील अनेक भागांमध्ये तब्बल सहा तास वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला. सकाळी ७ ते दुपारी १ या वेळेत हा वीजपुरवठा खंडित राहिला. महावितरणच्या माहितीनुसार नांदेड सिटी टाऊनशिप, वारजे टॉवर वर्क्स, राठी बेहरे परिसर, भुजबळ टाऊनशिप, इंद्रायणी कॉलनी, हॅपी कॉलनी, आनंदनगर, आरएमडी कॉलेज व स्कूल परिसर, श्रीराम सोसायटी, वसुधा इश्वरा तसेच उत्तमनगर, दांगट पाटील नगर, शिंदे पार्क, कोंढवे धावडे, रामनगर, गणपती माथा, शिवणे आणि खडकवासला परिसरातील वीजपुरवठा बंद राहिला.

