पुरंदरला मल्टीस्पेशालिटी शासकीय हॉस्पिटलची उभारणी करावी; आमदार विजय शिवतारे यांची मागणी

सासवड : सासवड ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात रूपांतर करण्यास मान्यता मिळूनही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. मतदारसंघात ट्रॉमा सेंटर उभारणी संदर्भात तातडीने निर्णय व्हावा, फुरसुंगी येथे १०० खाटांचे महिलांसाठी स्वतंत्र रुग्णालय उभारण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली असून, यावर सकारात्मक निर्णय व्हावा, तसेच पुणे शहर झपाट्याने विस्तारत असून आपल्या मतदारसंघालगत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे ससूनच्या धर्तीवर पुरंदर येथे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाहीचा उल्लेख केला होता; मात्र अद्याप ठोस प्रगती झालेली नाही. तरी याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांनी अधिवेशनात केली आहे.
विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून, यामध्ये पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे यांनी २०२५ -२६ च्या पुरवणी मागण्याबाबत बोलताना पुरंदर हवेली मतदार संघातील विविध प्रश्नांबाबत शासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. याबाबत बोलताना आमदार शिवतारे म्हणाले की, २०१७ – १८ साली मंत्री असताना सासवड येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर करण्याची मान्यता मिळाली होती. तसेच ट्रोमा सेंटरची मान्यता मिळाली होती. मात्र त्यानंतर पुढे आजतागायत काहीच झाले नाही.
मधली पाच वर्षे विरोधकांची गेली, त्यानंतर संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. त्यामध्ये सासवड ग्रामीण रुग्णालय, त्रोमा सेंटर आणि फुरसुंगी येथे महिलांसाठी १०० बेडचे रुग्णालय करणे याबाबत चर्चा करून महत्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले परंतु पुढे काहीच निर्णय झाले नाहीत. त्यामुळे या विषयाबाबत शासनाने तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी आमदार शिवतारे यांनी केली आहे.
पुणे शहर झपाट्याने विस्तारत असून, आपल्या मतदारसंघालगत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. ससून रुग्णालयात पाच ते सहा जिल्ह्यातून रुग्ण येत आहेत. ब्रिटीशकालीन पुणे शहरात त्यावेळी तीन लाख लोकसंख्या होती त्यावेळी एवढे मोठे हॉस्पिटल बांधले गेले. त्याच धर्तीवर पुढील दोन तीन पिढ्यांना उपयोगी पडेल असे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारावे, असे शिवतारे म्हणाले.
पुरंदर तालुक्यातील बेलसर आणि निळूंज येथे शासकीय जागा उपलब्ध असून, दोन्ही ठिकाणी १०० एकर वरती शासकीय हॉस्पिटल व्हावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर कार्यवाही व्हावी असा रिमार्क केला होता मात्र आजपर्यंत त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. तरी या प्रश्नांबाबत शासनाने उत्तरे देवून मान्यता द्यावी, अशी मागणी आमदार विजय शिवतारे केली आहे.
