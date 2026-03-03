T20 World Cup 2026 मधून बाहेर पडल्यानंतर वेस्ट इंडिज संघही भारतात अडकला, बोर्डाने जारी केले निवेदन

१ मार्चच्या रात्री वेस्ट इंडिज संघाने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाचा शेवटचा सामना खेळला. कॅरिबियन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचू शकला नाही. परिणामी, खेळाडू मायदेशी परतणार होते, परंतु ते भारतात अडकले आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे हे घडले आहे. म्हणूनच टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडलेला वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघ भारतात अडकला आहे.
क्रिकेट वेस्ट इंडिज (CWI) ने म्हटले आहे की ते खेळाडूंचे सुरक्षित परतणे सुनिश्चित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी जवळून काम करत आहे. आखाती प्रदेशातील हवाई सेवा सध्या निलंबित आहेत आणि जगातील सर्वात व्यस्त विमानतळांपैकी एक असलेल्या दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नुकसान झाल्याची नोंद झाली आहे. “सीडब्ल्यूआय हे कळवू इच्छिते की आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडल्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय हवाई निर्बंधांमुळे वेस्ट इंडिजचा वरिष्ठ पुरुष संघ भारत सोडून जाऊ शकला नाही,” असे क्रिकेट वेस्ट इंडिजने एका निवेदनात म्हटले आहे.
IND vs ENG सामन्याआधी कोच गौतम गंभीरने केला मोठा खुलासा! विश्वचषकासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का नव्हते संजूचे स्थान
कोलकाता येथे झालेल्या ‘करो या मर’ या सुपर 8 सामन्यात वेस्ट इंडिज संघ भारताकडून पराभूत झाला आणि त्यामुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला. “सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आमच्या चाहत्यांनी, कुटुंबियांनी आणि भागधारकांनी दाखवलेल्या समजुती आणि काळजीबद्दल CWI कृतज्ञ आहे,” असे CWI ने एका निवेदनात म्हटले आहे. वेस्ट इंडिज व्यतिरिक्त, झिम्बाब्वेचे खेळाडू देखील याच कारणामुळे भारतात अडकले आहेत. झिम्बाब्वे क्रिकेटने सोमवारी पुष्टी केली की संघ दिल्लीतच आहे. नवीन प्रवास व्यवस्थांवर काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Statement on delayed departure of West Indies Team from India. Read More🔽 https://t.co/58DY86PJ9U — Windies Cricket (@windiescricket) March 2, 2026
“संघ दुबईमार्गे मायदेशी परतणार होता, परंतु मध्य पूर्वेतील बदलत्या परिस्थितीमुळे प्रमुख वाहतूक मार्ग विस्कळीत झाले आहेत, ज्यामुळे प्रवास वेळापत्रकावर परिणाम झाला आहे,” असे झिम्बाब्वे क्रिकेटने X वर दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. पर्यायी प्रवास व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी आयसीसी आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांसोबत काम करत आहे.
झिम्बाब्वे क्रिकेटच्या मते, “संघाचे सुरक्षित आणि वेळेवर पुनरागमन सुनिश्चित करण्यासाठी झिम्बाब्वे क्रिकेट आयसीसी आणि संघ व्यवस्थापनाशी सतत संपर्कात आहे.” झिम्बाब्वेने रविवारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा शेवटचा सुपर एट सामना पाच विकेट्सने गमावला. सुपर एटमध्ये झिम्बाब्वे अपराजित राहिला.