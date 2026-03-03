ब्रम्होसपेक्षाही भयंकर इराणचे ‘हे’ ब्रम्हास्त्र, इस्त्रायलचा होऊ शकतो नायनाट; 20000 Kmph आहे वेग

मध्य पूर्वेतील वाढत्या प्रादेशिक तणावादरम्यान, अमेरिकेने त्यांच्या अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या विमानवाहू जहाज, यूएसएस अब्राहम लिंकनच्या नेतृत्वाखाली एक वाहक स्ट्राइक ग्रुप तैनात केला आहे. ही तैनाती अशा वेळी आली आहे जेव्हा या प्रदेशात लष्करी हालचाली आणि चालू शक्ती प्रदर्शन वाढत आहेत. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या अखत्यारीत असलेल्या या स्ट्राइक ग्रुपमध्ये प्रगत हवाई संरक्षण प्रणालींनी सुसज्ज अनेक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशकांचा समावेश आहे. हे विमानवाहू जहाज अत्याधुनिक लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टरसह विस्तृत हवाई आणि सागरी हल्ल्याची क्षमता प्रदान करते. अणुऊर्जेवर चालणारे, ते इंधन न भरता दीर्घकाळ समुद्रात राहू शकते, ज्यामुळे अमेरिकन नौदलाला एक धोरणात्मक फायदा मिळतो. विश्लेषकांचे मत आहे की ही तैनाती या प्रदेशात अमेरिकेची उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी आणि संभाव्य धोक्यांना संदेश देण्यासाठी आहे.
खोर्रमशहर विरूद्ध ब्रह्मोस
|
खोर्रमशहर-4 मिसाईल
|ब्रह्मोस क्रूज मिसाईल
|
स्पीड: अधिकतम 20000 KMPH
|
स्पीड: साधारण 3600 KMPH
|
रेंज: 2000 किलोमीटर
|
रेंज: 290 पासून ते 500 किलोमीटर
|
4th जनरेशन बॅलिस्टिक मिसाइल
|
1500 किलोमीटर रेंजपर्यंत क्षमता वाढविण्याची प्लानिंग
|1500 किलो वॉरहेडसह अटॅक
|
200 से 300 किलो वॉरहेड नेण्यासाठी सक्षम
इराणने खोर्रमशहर-४ क्षेपणास्त्र तैनात केले
अमेरिकेच्या नौदलाच्या उभारणीला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने त्याच्या प्रगत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर ठळकपणे प्रकाश टाकला आहे. तेहरानने विशेषतः त्याच्या मध्यम पल्ल्याच्या खोरमशहर-४ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रावर, ज्याला खैबर म्हणूनही ओळखले जाते, प्रकाश टाकला आहे. इराणी राज्य माध्यमांनुसार, हे क्षेपणास्त्र भूमिगत सेफहाऊसमध्ये तैनात करण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्याची सुरक्षा आणि जलद प्रक्षेपण क्षमता सुनिश्चित होते.
Iran Israel War: कुठे आहे इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची Dead Body? ना फोटो ना बातमी! शेवटी नक्की कोणी पाहिले
टॉर्नेडो स्पीड, २०००-किलोमीटर रेंज
खोर्रमशहर-४ क्षेपणास्त्राची रेंज अंदाजे २००० किलोमीटर असल्याचे वृत्त आहे. ते १,५०० किलोग्रॅम वजनाचे जड वॉरहेड वाहून नेण्यास सक्षम आहे, जे लक्ष्य क्षेत्रात पोहोचल्यावर व्यापक विनाश घडवू शकते. अंतिम टप्प्यात, वॉरहेड मुख्य रॉकेटपासून वेगळे होते आणि अचूकतेने लक्ष्यावर प्रहार करते. तांत्रिकदृष्ट्या, हे क्षेपणास्त्र हायपरसोनिक वेग गाठू शकते. पृथ्वीच्या वातावरणाबाहेर, ते मॅक १६ (अंदाजे २०,००० किलोमीटर प्रति तास) पर्यंत वेगाने पोहोचते, तर पुन्हा प्रवेश करताना अंदाजे मॅक ८ (अंदाजे १०,००० किलोमीटर प्रति तास) वेग राखते. हा उच्च वेग शत्रूच्या हवाई संरक्षण प्रणालींच्या प्रतिक्रिया वेळेला मर्यादित करतो.
आश्चर्यकारक प्रक्षेपण क्षमता
या क्षेपणास्त्रात हायपरगोलिक द्रव इंधनाद्वारे चालणारे प्रगत इंजिन वापरले आहे. हे इंधन क्षेपणास्त्राच्या टाक्यांमध्ये दीर्घकाळ साठवले जाऊ शकते, ज्यामुळे प्रक्षेपण तयारीचा वेळ १५ मिनिटांपेक्षा कमी होतो. हे वैशिष्ट्य ते जलद तैनातीसाठी योग्य बनवते. सुमारे १३ मीटर लांब आणि १.५ मीटर व्यासाचे, या क्षेपणास्त्राची रचना तुलनेने कॉम्पॅक्ट आहे. त्याचा आकार आधुनिक इंधन टाकीच्या संरचनेद्वारे नियंत्रित केला जातो आणि त्यामुळे ग्रिड फिनची आवश्यकता नाहीशी होते, ज्यामुळे रडार शोधण्याची क्षमता कमी झाली असती.
PaK-Afghan War : मध्यपूर्वेत आग लागली असताना दक्षिण आशियातही युद्ध सुरुच; तालिबानचा थेट पाक सीमेत घुसून वार
अत्यंत धोकादायक
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या क्षेपणास्त्रात प्रगत वाहक स्ट्राइक गटांच्या संरक्षण प्रणालींना आव्हान देण्यासाठी उड्डाणादरम्यान दिशा बदलण्याची क्षमता देखील आहे. पुनर्प्रवेश दरम्यान, त्याची मार्गदर्शन प्रणाली तात्पुरती निष्क्रिय होते, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालींद्वारे ते रोखणे कठीण होते. प्रादेशिक परिस्थिती पाहता, अमेरिकेच्या नौदल शक्ती आणि इराणी क्षेपणास्त्र क्षमतेच्या या एकाच वेळी प्रदर्शनामुळे मध्य पूर्वेतील धोरणात्मक संतुलन आणि संभाव्य संघर्षाबद्दल नवीन वादविवाद सुरू झाला आहे. सध्या, दोन्ही बाजूंकडून थेट संघर्षाची चिन्हे दिसत नाहीत, परंतु लष्करी उभारणीमुळे येत्या काळात प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थिती अधिक संवेदनशील बनू शकते.