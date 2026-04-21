‘सैय्यारा’ फेम अभिनेत्री अनीत पड्डा वर कोसळला दुःखाचा डोंगर, जवळच्या व्यक्तीचे निधन; भावूक होत म्हणाली…

‘सैयरा’ फेम अनित पड्डा तीव्र दुःखात आहे. अभिनेत्रीच्या आजोबांचे निधन झाले आहे. अनित पड्डाने तिच्या चाहत्यांना ही माहिती देण्यासाठी इंस्टाग्रामवर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये अभिनेत्रीने तिच्या आजोबांसोबतच्या आठवणीही शेअर केल्या आहेत. अनित पड्डाची ही भावनिक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ही पोस्ट शेअर करताना अभिनेत्रीने कमेंट्स सेक्शन बंद ठेवले आहे.
अनित पड्डाने तिच्या आजोबांचा हात धरलेला एक फोटो शेअर केला आहे. तिने या फोटोला एका खास संदेशासह कॅप्शन दिले आहे. अभिनेत्रीने लिहिले आहे, “माझ्या आयुष्यातील एकमेव प्रेम. तुम्ही आम्हाला सोडून जात होता, पण ‘माखन’ला कधीच विसरला नाहीत. आठवणींना कवटाळता आले नाही, पण प्रेमाला कवटाळून धरले. मी दोन्ही गोष्टी जपून ठेवीन. आपण एकत्र घालवलेले सर्व क्षण मी जपून ठेवीन.
अभिनेत्रीने पुढे लिहिले, “मी तुमचा दयाळूपणा आणि तुमचा प्रकाश प्रत्येक अंधाऱ्या खोलीत घेऊन जाईन. मी तुमच्या गोष्टी लक्षात ठेवीन आणि त्या जगाला सांगेन. मी तुमचे प्रेम जपून ठेवीन; तुम्ही मला सर्वात शुद्ध, सर्वात निरपेक्ष प्रेम शिकवले. मी तुम्हाला जपून ठेवीन. आज मी आकाशातला सर्वात तेजस्वी तारा पाहिला आणि मला कळले की तुम्ही कुठे गेला आहात. माझे तुमच्यावर प्रेम आहे, माझे तुमच्यावर प्रेम आहे, माझे तुमच्यावर प्रेम आहे, आजोबा.”
अनित पड्डाचे चाहते या दुःखाच्या काळात तिच्या पाठीशी उभे आहेत. करण जोहरनेही अनित पड्डाच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली असून, सर्वजण तिला भावनिक आधार देत आहेत.
अनित पड्डाने गेल्या वर्षीच्या ‘सैयारा’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये आपली छाप पाडली होती. ही अभिनेत्री मोहित सुरीसोबतच्या तिच्या आगामी चित्रपटातही दिसणार असून, त्यात अहान पांडे सहकलाकार आहे.