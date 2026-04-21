‘ह्यूमन कॉम्प्युटर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शंकुतला देवी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 21 एप्रिलचा इतिहास

शंकुतलादेवी यांना लहानपणापासूनच अंकांची विलक्षण आवड आणि नैसर्गिक गणिती क्षमता होती. कोणत्याही प्रकारची गुंतागुंतीची गणिते त्या काही सेकंदांत तोंडी सोडवत असत

Updated On: Apr 21, 2026 | 10:54 AM
भारतातील सुप्रसिद्ध गणितज्ञ आणि “ह्यूमन कॉम्प्युटर” म्हणून जगभर ओळखल्या जाणाऱ्या शंकुतलादेवी यांची पुण्यतिथी आहे. त्यांचा जन्म ४ नोव्हेंबर १९२९ रोजी झाला. लहानपणापासूनच त्यांना अंकांची विलक्षण आवड आणि नैसर्गिक गणिती क्षमता होती. कोणत्याही प्रकारची गुंतागुंतीची गणिते त्या काही सेकंदांत तोंडी सोडवत असत. त्यांनी जगभरात विविध कार्यक्रमांमध्ये आपल्या गणिती कौशल्याचे प्रदर्शन केले. १९८० मध्ये त्यांनी अतिशय मोठ्या दोन संख्यांचा गुणाकार केवळ काही सेकंदांत करून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये आपले नाव नोंदवले. त्यांच्या या अद्भुत क्षमतेमुळे त्यांना “ह्यूमन कॉम्प्युटर” ही उपाधी मिळाली.

शकुंतलादेवींनी गणितावर तसेच इतर विषयांवर अनेक पुस्तके लिहिली. गणित सुलभ आणि रंजक पद्धतीने मांडण्याचे त्यांचे कार्य विशेष उल्लेखनीय आहे. २१ एप्रिल २०१३ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या कार्यामुळे भारताचे नाव जागतिक पातळीवर उज्ज्वल झाले. (Dinvishesh)

 

21 एप्रिल रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 753 : ईसा पूर्व: रोमची स्थापना रोम्युलसने केली.
  • 1944 : फ्रान्समध्ये स्त्रियांना मताधिकार मिळाला.
  • 1960: ब्राझीलची राजधानी रिओ दि जानेरोचे उद्घाटन झाले.
  • 1972: अपोलो 16 अमेरिकन अंतराळवीर जॉन यंग आणि चार्ल्स ड्यूक चंद्रावर उतरले.
  • 1997: भारताचे 12वे पंतप्रधान म्हणून डॉ. इंद्रकुमार गुजराल यांनी पदभार स्वीकारला
  • 2000: सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की आश्रित विधवांना देखील पालकांच्या मालमत्तेचा हक्क आहे.
  • 2019 : श्रीलंकेतील चर्च, हॉटेल आणि इतर ठिकाणी आठ बॉम्बस्फोट; 250 हून अधिक लोक मारले गेले.
21 एप्रिल रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1864 : ‘मॅक्स वेबर’ – जर्मन अर्थशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 जून 1920)
  • 1922 : ‘अ‍ॅलिएस्टर मॅकलिन’ – स्कॉटिश साहसकथा लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 फेब्रुवारी 1987)
  • 1926 : ‘एलिझाबेथ (दुसरी)’ – इंग्लंडची राणी यांचा जन्म.
  • 1934 : ‘डॉ. गुंथर सोन्थायमर’ – महाराष्ट्र लोकधर्म मराठी संस्कृतीचे जर्मन अभ्यासक यांचा जन्म.
  • 1945 : ‘श्रीनिवासराघवन वेंकटराघवन’ – भारतीय क्रिकेटपटू आणि अंपायर यांचा जन्म.
  • 1950 : ‘शिवाजी साटम’ – हिंदी आणि मराठी चित्रपट अभिनेते यांचा जन्म.
21 एप्रिल रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1509 : ‘हेन्‍री (सातवा)’ – इंग्लंडचा राजा यांचे निधन. (जन्म: 28 जानेवारी 1457)
  • 1910 : ‘मार्क ट्वेन’ – अमेरिकन विनोदकार आणि कादंबरीकार यांचे निधन. (जन्म: 30 नोव्हेंबर 1835)
  • 1938 : ‘सर मुहम्मद इक्बाल’ – पाकिस्तानी कवी आणि तत्त्वज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 9 नोव्हेंबर 1877)
  • 1946 : ‘जॉन मायनार्ड केन्स’ – ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 5 जून 1883)
  • 1952 : ‘सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स’ – इंग्लिश राजकारणी यांचे निधन. (जन्म: 24 एप्रिल 1889)
  • 2013 : ‘शकुंतलादेवी’ – गणितज्ञ, ज्योतिर्विद आणि अतिवेगाने आकडेमोड करणारी भारतीय महिला यांचे निधन.

Published On: Apr 21, 2026 | 10:54 AM

