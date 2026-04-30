Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Is It Safe To Operate An Electric Induction Cooktop On An Inverter Know The Expert Advice Tech News In Marathi

वीज गेल्यावर इन्व्हर्टरवर इलेक्ट्रिक इंडक्शन चालवणं सुरक्षित आहे का? अनेकांना माहिती नाही हे सत्य

Tech Tips : लाईट गेली आणि इन्हर्टरवर इंडक्शनचा वापर करण्याचा विचार करताय? मग आजची ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. जाणून घ्या इन्हर्टरवर इंडक्शनचा वापर सुरक्षित आहे की नाही.

Updated On: Apr 30, 2026 | 10:25 AM
वीज गेल्यावर इन्व्हर्टरवर इलेक्ट्रिक इंडक्शन चालवणं सुरक्षित आहे का? अनेकांना माहिती नाही हे सत्य

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • इंडक्शन स्टोव्ह हे जास्त वीज वापरणारे उपकरण असल्याने त्यासाठी योग्य क्षमता आवश्यक असते.
  • सर्वसाधारण इन्व्हर्टरवर जड उपकरणांचा वापर केल्यास तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
  • उपकरण वापरण्यापूर्वी त्याची क्षमता आणि मर्यादा समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
एलपीजीच्या कमतरेनंतर आता अनेकांनी आपल्या घरी इंडक्शन गॅस बसवली आहे. विजेवर चालणाऱ्या या इलेक्ट्रीक इंडक्शनसाठी गॅसची गरज भासत नाही, ज्यामुळे सिलेंडर संपला तरी कोणत्याही चिंतेशिवाय यावर सहज जेवण बनवता येते. याबाबतीत जाणवणारी एकमेव समस्या म्हणजे वीजपुरवठा खंडित होणे. अचानक जर लाईट गेली तर आपल्याला याचा वापर करता येत नाही. पण याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्नही निर्माण होतात की जर घरी इनव्हेटर असेल तर त्यावर या गॅसचा वापर करता येईल की नाही? लाईट गेल्यावर इनव्हेटरच्या मदतीने आपण घरात काही इलेक्ट्राक साधणांचा वापर करु शकतो, अशात यावर इंडक्शन देखील वापरता येते की नाही ते आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.

Tech Tips: नवा RO प्यूरीफायर खरेदी करण्याचा विचार करताय? या गोष्टींकडे चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, नाहीतर कराल पश्चाताप

हाय पाॅवर डिव्हाईस

हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे की, इंडक्शन हे एक हाय पाॅवर उपकरण आहे. यात साधारणपणे १,२०० वॅट ते २,५०० वॅट वीजेची गरज लागते. पण घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सामान्य इन्व्हर्टरची क्षमता तुलनेने फारच कमी असते. यावर आपण घरातील लाईट्स, पंखा यासारख्या कमी पाॅवरच्या उपकरणांचा वापर करु शकतो पण हाय पाॅवरसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या इंडक्शन स्टोव्हचा मात्र यावर वापर करता येत नाही. असे केल्यास इनव्हरर्टरवर भार येऊ शकतो.

तज्ज्ञांचा सल्ला

याची माहिती सांगताना तज्ञ म्हणतात की, जर तुमच्याकडे 2kVA किंवा त्याहून अधिक क्षमतेचा इन्व्हर्टर आणि शक्तीशाली बॅटरी सेटअप असेल तर तुम्ही मर्यादित काळासाठी यावर पॉवर मोडमध्ये इंडक्शनचा वापर करु शकता पण याचा जर तुम्ही दिर्घकाळा वापर केला तर तुमच्या इनव्हर्टरची बॅटरी लवकर संपू शकते. याचा परिणाम इन्व्हर्टरच्या बॅटरी लाईफवर होऊ शकतो. शिवाय यामुळे इन्व्हर्टर ट्रिप देखील करु शकतो. हे तेव्हा घडते जेव्हा इन्व्हर्टर जास्त गरम होतो आणि त्याच्यावर जास्त लोड येतो. असे केल्याने तुमच्या इनव्हेर्टरचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता असते. एकंदरीत, योग्य क्षमतेशिवाय इन्व्हर्टरवर इंडक्शन स्टोव्ह चालवणे धोकादायक ठरू शकते.

AirPods Hidden Use: फक्त गाणीच नाही! अ‍ॅपल एअरपॉड्स करू शकतात ही कामं, वाचूम तुम्हीही व्हाल हैराण

इन्व्हर्टरची क्षमता ओळखा

इंडक्शन स्टोव्ह इन्व्हर्टरवर काही वेळ चालवता येऊ शकतो. पण यासाठी तुमच्या इन्व्हर्टरवरची क्षमता अधिक असायला हवी. जर तुमच्याकडे सामान्य पाॅवरचा इन्व्हर्टर असेल तर त्यावर इंडक्शनचा वापर करणे चुकीचे ठरु शकते. यामुळे इंडक्शन फार काळ तर तुम्हाला चालवता येणार नाहीच शिवाय तुमच्या इन्व्हर्टरच्या लाईफवरही याचा परिणाम होईल आणि तो लवकर खराब होईल.

 

Web Title: Is it safe to operate an electric induction cooktop on an inverter know the expert advice tech news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 10:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स
1

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर
2

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट
3

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
4

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM