  • Gold Price Jump After Us Fed Reserve Meeting On 30th April Know The New Gold Rate In Your City

अरे देवा! फेड रिझर्व्हच्या एका निर्णयाने पुन्हा उसळले सोन्याचे भाव, किंमत वाचून डोक्याला लावाल हात

फेडरल रिझर्व्हने सलग तिसऱ्यांदा व्याजदर ३.५% ते ३.७५% वर अपरिवर्तित ठेवले आहेत. यानंतर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ दिसून येत आहे. पुन्हा एकदा सोनं महागलं आहे

Updated On: Apr 30, 2026 | 10:16 AM
सोन्याचे दर पुन्हा वाढले (फोटो सौजन्य - iStock)

  • पुन्हा सोनं महागलं 
  • फेड रिझर्व्हचा मोठा निर्णय 
  • सोन्याच्या दरावर का झाला परिणाम 
अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम जगभरात होत आहे. अमेरिका इराणवर ‘दीर्घकालीन’ नाकेबंदीची तयारी करत आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून घसरत असलेल्या सोन्याच्या दरात वाढ दिसून येत आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने सलग तिसऱ्यांदा व्याजदर स्थिर ठेवल्यानंतर ही वाढ झाली आहे. दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यात तणाव कायम असून, दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चेच्या दोन फेऱ्या अयशस्वी ठरल्या आहेत. दरम्यान, गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या दरात वाढ दिसून येत आहे.

गुरुवारी सकाळी, कॉमेक्सवरील सर्व धातू तेजीत व्यवहार करत होते. सोन्याचा भाव प्रति औंस २६.५० डॉलरने वाढून ४,५८८ डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे, चांदीचा भाव १.२७ डॉलरने वाढून ७२.८४५ डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला आहे. आदल्या दिवशी, बुधवारी, देशांतर्गत बाजारात सोने आणि चांदी या दोन्हींच्या किमती घसरल्या होत्या. ही घसरण एमसीएक्सवरही दिसून आली.

आजचे सोने आणि चांदीचे दर?

बुधवारी संध्याकाळी https://ibjarates.com/ ने जाहीर केलेल्या दरानुसार, सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या आहेत. या कालावधीत, २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१४७,९७३ पर्यंत घसरला. चांदीच्या दरातही घट झाली असून, ती प्रति किलो ₹२३६,३०० वर बंद झाली. याशिवाय, २३-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१४७,३८० पर्यंत घसरला आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१३५,५४३ वर पोहोचला. बुधवारी बंद झालेल्या ट्रेडिंग सत्रादरम्यान एमसीएक्सवर सोने आणि चांदी या दोन्हींच्या दरातही घसरण झाली.

तुमच्या शहरातील दर काय आहेत?

  • मुंबई – १,५०,०० रुपये प्रति १० ग्रॅम 
  • आग्रा – १,५१,५३० रुपये प्रति १० ग्रॅम
  • अहमदाबाद -१,५१,४३० रुपये प्रति १० ग्रॅम
  • अमृतसर – १,५१,५३० रुपये प्रति १० ग्रॅम
  • अयोध्या- १,५१,५३० रुपये प्रति १० ग्रॅम
  • भुवनेश्वर- १,५१,३७० रुपये प्रति १० ग्रॅम
  • भोपाळ- १,५१,४३० रुपये प्रति १० ग्रॅम
  • चंदीगड -१,५१,५३० रुपये प्रति १० ग्रॅम
  • इंदूर – १,५१,४३० रुपये प्रति १० ग्रॅम
  • लखनौ -१,५१,५३० रुपये प्रति १० ग्रॅम
२०२६ साली सोन्याचे नेमके काय झाले? 

या वर्षाच्या सुरुवातीला, जानेवारीमध्ये सोन्याच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या. तथापि, फेब्रुवारीमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून त्याच्या किमतीत घट होत आहे. यापूर्वी सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत होती. २०२६ मध्ये आतापर्यंत सोने प्रति १० ग्रॅम १८,००० रुपयांनी महाग झाले आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव सुमारे १.३३ लाख रुपये होता, जो आता वाढून १.५१ लाख रुपये झाला आहे. त्याचप्रमाणे, चांदीचा भावही प्रति किलो २.३० लाख रुपयांवरून २.४० लाख रुपयांपर्यंत वाढला आहे. २९ जानेवारी २०२६ रोजी सोने आणि चांदी या दोन्हींनी त्यांच्या सर्वोच्च विक्रमी पातळीला स्पर्श केला.

Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या 'MCM' स्कॉलरशिपचे नियम

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान बेहाल; रॉयल्स विरुद्ध 'ही' खेळी करत मोडला डिविलियर्सचा रेकॉर्ड

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे '300' ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

