अरे देवा! फेड रिझर्व्हच्या एका निर्णयाने पुन्हा उसळले सोन्याचे भाव, किंमत वाचून डोक्याला लावाल हात

गुरुवारी सकाळी, कॉमेक्सवरील सर्व धातू तेजीत व्यवहार करत होते. सोन्याचा भाव प्रति औंस २६.५० डॉलरने वाढून ४,५८८ डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे, चांदीचा भाव १.२७ डॉलरने वाढून ७२.८४५ डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला आहे. आदल्या दिवशी, बुधवारी, देशांतर्गत बाजारात सोने आणि चांदी या दोन्हींच्या किमती घसरल्या होत्या. ही घसरण एमसीएक्सवरही दिसून आली.
आजचे सोने आणि चांदीचे दर?
बुधवारी संध्याकाळी https://ibjarates.com/ ने जाहीर केलेल्या दरानुसार, सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या आहेत. या कालावधीत, २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१४७,९७३ पर्यंत घसरला. चांदीच्या दरातही घट झाली असून, ती प्रति किलो ₹२३६,३०० वर बंद झाली. याशिवाय, २३-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१४७,३८० पर्यंत घसरला आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम ₹१३५,५४३ वर पोहोचला. बुधवारी बंद झालेल्या ट्रेडिंग सत्रादरम्यान एमसीएक्सवर सोने आणि चांदी या दोन्हींच्या दरातही घसरण झाली.
२०२६ साली सोन्याचे नेमके काय झाले?
या वर्षाच्या सुरुवातीला, जानेवारीमध्ये सोन्याच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या. तथापि, फेब्रुवारीमध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून त्याच्या किमतीत घट होत आहे. यापूर्वी सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत होती. २०२६ मध्ये आतापर्यंत सोने प्रति १० ग्रॅम १८,००० रुपयांनी महाग झाले आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये १० ग्रॅम सोन्याचा भाव सुमारे १.३३ लाख रुपये होता, जो आता वाढून १.५१ लाख रुपये झाला आहे. त्याचप्रमाणे, चांदीचा भावही प्रति किलो २.३० लाख रुपयांवरून २.४० लाख रुपयांपर्यंत वाढला आहे. २९ जानेवारी २०२६ रोजी सोने आणि चांदी या दोन्हींनी त्यांच्या सर्वोच्च विक्रमी पातळीला स्पर्श केला.