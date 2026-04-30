वयाच्या ९१ व्या वर्षी ‘ही-मॅन’ ॲक्शन फिगरचे निर्माते रॉजर स्वीट यांनी घेतला अखेरचा श्वास, ‘या’ गंभीर आजाराने होते त्रस्त

स्मृतिभ्रंश म्हणजे काय?
स्मृतिभ्रंश झाल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:
ॲक्शन फिगर डिझायनर रॉजर स्वीट यांचे वयाच्या ९१ व्या वर्षी निधन.
‘ही-मॅन’ आणि ‘मास्टर्स ऑफ द युनिव्हर्स’ कार्टून मालिकेत व आगामी चित्रपटात रूपांतरित झालेले ॲक्शन फिगर डिझायनर रॉजर स्वीट यांचे वयाच्या ९१ व्या वर्षी निधन झाले आहे. स्वीटने १९७० आणि १९८० च्या दशकात मॅटेलसाठी स्नायुबळ असलेल्या ही-मॅन पात्राची रचना केली होती. त्यानंतर त्यांची मालिका १९८२ पहिल्यांदा प्रदर्शित झाली. स्वीट यांच्या पत्नीने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील काही दिवसांपासून स्वीट हे स्मृतिभ्रंशाच्या समस्येने त्रस्त होते. मॅटेलच्या ॲक्शन फिगर्सवर आधारित ‘ही-मॅन अँड द मास्टर्स ऑफ द युनिव्हर्स’ या ॲनिमेटेड मालिका १९८३ ते १९८४ काळामध्ये प्रदर्शित झाल्या होत्या. स्वीट यांच्या निधनामुळे मनोरंजन आणि खेळणी उद्योग शोककळा पसरली आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
स्वीट यांच्या पत्नी मार्लीन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील काही महिन्यांपासून त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्याआधी त्यांचा एक अपघात झाला होता. अपघातात त्यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली होती. मेंदूच्या दोन भागांत रक्तस्त्राव झाल्यामुळे त्यांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना स्मृती काळजी केंद्रात हलवण्यात आले. पण २९ एप्रिलला त्यांनी अखरेचा श्वास घेतला. चला तर जाणून घेऊया स्मृतिभ्रंश होण्याची कारणे आणि लक्षणे, याबद्दल सविस्तर माहिती.
डिमेंशिया म्हणजे स्मृतिभ्रंश किंवा स्मरणशक्ती कमी होणे. ही समस्या प्रामुख्याने मेंदूसंबंधित आजाराची लागण झाल्यानंतर किंवा अपघातात मेंदूला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे उद्भवते. हा आजार विचार, स्मृती, भाषा आणि रोजच्या दैनंदिन कार्यांवर परिणाम करतो. यामुळे निर्णय घेण्याची क्षमता आणि विचार करण्याची क्षमता कमी होऊन जाते. याशिवाय मेंदूच्या पेशींना होणाऱ्या नुकसानीमुळे स्मृतिभ्रंश होण्याची जास्त शक्यता असते.
मेंदूसंबंधित आजारांची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अतिशय सामान्य लक्षणे दिसू लागतात. या लक्षणांकडे कायमच दुर्लक्ष केले जाते. पण अल्झायमर सारखा गंभीर आजार मेंदूमध्ये पसरल्यानंतर मेंदूच्या नसांचे नुकसान करतो. तसेच मेंदूला व्यवस्थित रक्तपुरवठा न झाल्यामुळे, मेंदूला दुखापत, व्हिटॅमिनची कमतरता, मेंदूतील संसर्ग इत्यादी कारणांमुळे स्मृतिभ्रंश सारख्या गंभीर आजाराची लागण होते. डिमेंशियावर पूर्णपणे उपचार उपलब्ध नसल्यामुळे औषधे आणि थेरपी घेऊन सामान्य उपचार करू शकता.