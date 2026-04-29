Tech Tips: नवा RO प्यूरीफायर खरेदी करण्याचा विचार करताय? या गोष्टींकडे चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, नाहीतर कराल पश्चाताप

दुषित आणि अस्वच्छ पाण्यामुळे आजार वाढतात. अशावेळी सुरक्षित आणि निरोगी राहण्याचा पर्याय म्हणून अनेकजण वॉटर प्यूरीफायर खरेदी करण्याला प्राधान्य देतात. वॉटर प्यूरीफायर खरेदी करताना काही गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 08:10 PM
  • RO खरेदी करण्यापूर्वी पाण्याचा TDS लेव्हल तपासणे अत्यावश्यक आहे, कारण कमी TDS असल्यास RO योग्य पर्याय नसतो.
  • कुटुंबाच्या गरजेनुसार योग्य स्टोरेज क्षमता आणि कमी मेंटेनेंस खर्च असलेला RO निवडणे महत्त्वाचे आहे.
  • वॉटर सेविंग टेक्नोलॉजी आणि ISI सर्टिफिकेशन असलेला RO निवडल्यास पाण्याची बचत आणि सुरक्षितता दोन्ही मिळतात.
आजच्या काळात स्वच्छ आणि सुरक्षित पाणी प्रत्येक घराची गरज बनले आहे. पाण्यामध्ये वाढणारे जंतू आणि अशुद्धता यामुळे लोक RO खरेदी करण्याला अधिक प्राधान्य देत आहे. RO म्हणजेच रिवर्स ऑस्मोसिस वॉटर प्यूरीफायर. तुम्ही देखील नवीन RO खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. नवीन RO खरेदी करताना केवळ किंमत किंवा ब्रँड पाहणं पुरेसे ठरत नाही. योग्य RO ची निवड करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी तपासणे गरजेचे आहे. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

पाण्याची क्वालिटी

RO खरेदी करण्यापूर्वी तुमच्या घरातील पाण्याचे TDS म्हणजेच Total Dissolved Solids तपासणे गरजेचे आहे. जर टीडीएस जास्त असेल तरच RO खरेदी करण्याचा विचार करा. जर कमी टीडीएस असेल तर RO खरेदी करणे फायदेशीर ठरणार नाही. कारण RO पाण्यामधील महत्वाचे मिनरलस देखील काढून टाकतो. अशा परिस्थितीत UV किंवा UF प्युरिफायर एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

स्टोरेज क्षमता

तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येच्या हिशोबाने RO चे स्टोरेज सिलेक्ट करा. जर कुटुंब मोठे असेल तर जास्त क्षमता असलेल्या प्युरिफायरची गरज भासते. यामुळे वारंवार पाणी संपण्याची समस्या निर्माण होत नाही.

मेंटेनेंस आणि फिल्टर कॉस्ट

असे अनेक लोकं असतात जे स्वस्त RO खरेदी करतात. मात्र त्यानंतर फिल्टर आणि सर्विसिंगसाठी त्यांना वारंवार जास्त खर्च करावा लागतो. यामुळे नेहमी चांगल्या ब्रँडचा RO खरेदी करा, ज्याची सर्विस तुमच्या क्षेत्रात चांगली असेल आणि फिल्टर देखील अगदी सहज उपलब्ध होईल.

पाणी वाया जाते

असं देखील सांगितलं जातं की, RO प्युरिफायरमधे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जातं. अनेक मशीनमध्ये एक लीटर पाणी साफ करण्यासाठी 2 ते 3 लीटर पाणी वाया जाते. त्यामुळे तुम्ही अशा RO प्युरिफायरची निवड करा ज्यामध्ये वॉटर सेविंग टेक्नोलॉजी असेल.

सर्टिफिकेशन आणि सुरक्षा

जो RO प्युरिफायर तुम्ही खरेदी करत आहात, तो ISI मार्क किंवा इतर सर्टिफिकेशनसह उपलब्ध असल्याची खात्री करा. यामुळे चांगली प्रोडक्ट क्वालिटी मिळण्याची शक्यता असते.

May 17, 2026 | 02:46 PM
May 17, 2026 | 02:41 PM
May 17, 2026 | 02:40 PM
May 17, 2026 | 02:22 PM
May 17, 2026 | 02:21 PM
May 17, 2026 | 02:18 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM

May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM