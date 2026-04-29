Tech Tips: नवा RO प्यूरीफायर खरेदी करण्याचा विचार करताय? या गोष्टींकडे चुकूनही करू नका दुर्लक्ष, नाहीतर कराल पश्चाताप

RO खरेदी करण्यापूर्वी तुमच्या घरातील पाण्याचे TDS म्हणजेच Total Dissolved Solids तपासणे गरजेचे आहे. जर टीडीएस जास्त असेल तरच RO खरेदी करण्याचा विचार करा. जर कमी टीडीएस असेल तर RO खरेदी करणे फायदेशीर ठरणार नाही. कारण RO पाण्यामधील महत्वाचे मिनरलस देखील काढून टाकतो. अशा परिस्थितीत UV किंवा UF प्युरिफायर एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. (फोटो सौजन्य – AI Created)
तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येच्या हिशोबाने RO चे स्टोरेज सिलेक्ट करा. जर कुटुंब मोठे असेल तर जास्त क्षमता असलेल्या प्युरिफायरची गरज भासते. यामुळे वारंवार पाणी संपण्याची समस्या निर्माण होत नाही.
असे अनेक लोकं असतात जे स्वस्त RO खरेदी करतात. मात्र त्यानंतर फिल्टर आणि सर्विसिंगसाठी त्यांना वारंवार जास्त खर्च करावा लागतो. यामुळे नेहमी चांगल्या ब्रँडचा RO खरेदी करा, ज्याची सर्विस तुमच्या क्षेत्रात चांगली असेल आणि फिल्टर देखील अगदी सहज उपलब्ध होईल.
असं देखील सांगितलं जातं की, RO प्युरिफायरमधे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जातं. अनेक मशीनमध्ये एक लीटर पाणी साफ करण्यासाठी 2 ते 3 लीटर पाणी वाया जाते. त्यामुळे तुम्ही अशा RO प्युरिफायरची निवड करा ज्यामध्ये वॉटर सेविंग टेक्नोलॉजी असेल.
जो RO प्युरिफायर तुम्ही खरेदी करत आहात, तो ISI मार्क किंवा इतर सर्टिफिकेशनसह उपलब्ध असल्याची खात्री करा. यामुळे चांगली प्रोडक्ट क्वालिटी मिळण्याची शक्यता असते.