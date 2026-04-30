মাসে প্রেমींসাठी খास! তंदुरशिवाय घरी बनवा स्मोकी आणि मसालेदार 'तंदूर प्रॉन्स', चव जी नेहमीच लक्षात राहिल…

Tandoor Prawns Recipe : कोळंबी लव्हर्ससाठी आजची रेसिपी खास ठरणार आहे. भाजी नाही कोळंबीचा हा स्टार्टर आयटम जिंकेल सर्वांची मने. लगेच नोट करा रेसिपी.

Updated On: Apr 30, 2026 | 09:49 AM
मासे प्रेमींसाठी खास! तंदुरशिवाय घरी बनवा स्मोकी आणि मसालेदार 'तंदूर प्रॉन्स', चव जी नेहमीच लक्षात राहिल...

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • मासे लव्हर्स असाल तर ही रेसिपी जरुर ट्राय करा.
  • आज आपण तंदूर कोळंबी टेस्टी रेसिपी जाणून घेणार आहोत.
  • ही एक स्टार्टरचा प्रकार आहे.
मासे आवडणाऱ्यांसाठी तंदूरी प्रॉन्स ही एक अतिशय स्वादिष्ट आणि आकर्षक डिश आहे. मसाल्यांचा सुगंध, दह्याचा मऊपणा आणि तंदूरी फ्लेवर यामुळे ही डिश चवीला अप्रतिम लागते. रेस्टॉरंटमध्ये आवर्जून मागवली जाणारी ही डिश आता घरच्या घरी सहज तयार करता येते. प्रॉन्सना मसालेदार मॅरिनेशनमध्ये मुरवून भाजल्यामुळे त्यांची चव आणखी खुलते.

पार्टी, खास पाहुणे किंवा विकेंड स्पेशल मेनूसाठी तंदूरी प्रॉन्स हा एक उत्तम पर्याय आहे. बाहेरून हलकेसे कुरकुरीत आणि आतून रसाळ असे हे प्रॉन्स चटणीसोबत सर्व्ह केल्यास प्रत्येकाला नक्की आवडतात. कमी वेळात तयार होणारी ही डिश चव आणि पौष्टिकतेचा उत्तम मिलाफ आहे. तुम्ही पुदिन्याची चटणी किंवा तुमच्या आवडीच्या साॅससह या तंदूर प्राॅन्सना खाण्यासाठी सर्व्ह करु शकता. चला जाणून घेऊया रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य आणि कृती.

साहित्य

  • २५० ग्रॅम प्रॉन्स (स्वच्छ केलेले)
  • १/२ कप घट्ट दही
  • १ टेबलस्पून आले-लसूण पेस्ट
  • १ टीस्पून लाल तिखट
  • १/२ टीस्पून हळद
  • १ टीस्पून तंदूरी मसाला
  • १/२ टीस्पून गरम मसाला
  • १ टीस्पून लिंबाचा रस
  • १ टीस्पून कसुरी मेथी
  • १ टेबलस्पून तेल
  • चवीनुसार मीठ
  •  कांदा आणि लिंबाचे तुकडे
कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम प्रॉन्स/कोळंबी स्वच्छ धुऊन त्यातील अतिरिक्त पाणी काढून टाका.
  • एका भांड्यात दही, आले-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, कसुरी मेथी, लिंबाचा रस,
  • तेल आणि मीठ एकत्र करुन मिसळा.
  • या मिश्रणात प्रॉन्स घालून चांगले मिक्स करा आणि किमान ३० मिनिटे मॅरीनेट करत ठेवा.
  • आता ओव्हन २०० अंश सेल्सिअसवर प्रीहीट करा.
  • मॅरीनेट केलेले प्रॉन्स स्क्युअर्सवर लावा किंवा बेकिंग ट्रेवर ठेवा.
  • १०-१२ मिनिटे बेक करा. मध्ये एकदा उलटवून वरून हलके तेल लावा.
  • छान सोनेरी रंग आल्यावर बाहेर काढा आणि कांदा, लिंबाचे तुकडे आणि हिरवी चटणीसोबत गरमागरम सर्व्ह करा.
  • तुम्ही यांना तव्यावर तूप घालून शॅलो फ्राय देखील करु शकता.

