देशात मुलांना सोशल बंदी? केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; पालकांपासून टेक कंपन्यांपर्यंत खळबळ!

आम्ही पुढे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरवू, खरं तर, जगभरातील अनेक देशांनी अलीकडेच १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली आहे किंवा विविध निर्बंध लादले आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, हा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन आहे. सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांशी चर्चा करत आहे, परंतु कोणताही अंतिम निर्णय किंवा वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. जर ते लागू केले गेले तर त्याचा भारतातील लाखो तरुण वापरकत्यांवर लक्षणीय परिणाम होईल. विशेषतः भारत हा जगातील सर्वांत मोठा सोशल मीडिया बाजार असल्याने त्याचा मोठा परिणाम दिसून येणार आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
डीपफेक व्हिडीओंवरील कठोर नियम
डीपफेक व्हिडीओचकचत आयटी मंत्र्यानी सांगितले की, जीपफेक विडीओसाठी आणखी कठोर नियम आवश्यक आहेत, कारण ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, डीपफेंकविरुद्ध उपाययोजना करण्याबाबत उद्योगाशी चर्चा सुरू आहे. हे पूर्वी जाहीर केलेल्यापेक्षा अधिक कठोर असतील, कायदा अधिक मजबूत करण्यासाठी संसदेला एकमत निर्माण करावे लागेल.
जागतिक स्तरावर काय घडत आहे?
१६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी चालणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिला देश ठरला आहे.
१५ वर्षांखालील मुलाद्वारे सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्यासाठी फ्रान्सने एक विधेयक मंजूर केले आहे,
यूके, स्पेन, डेन्मार्क आणि ग्रीससारखे देश देखील अशाच प्रकारच्या निबंधांचा विचार करत आहेत.
भारतात, गोवा, आध्र प्रदेश आणि कनर्नाटकसारखी राज्ये ऑस्ट्रेलियन मंडिलचे अनुकरण करण्याचा विचार करत आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला ऑस्ट्रेलियासारखा कायदा करण्याची शिफारस केली आहे.
