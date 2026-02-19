Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
देशात मुलांना सोशल बंदी? केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; पालकांपासून टेक कंपन्यांपर्यंत खळबळ!

Social Media Banned : भारतात अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकार या संदर्भात चर्चा करत असून, ऑनलाइन सुरक्षेच्या मुद्द्यांमुळे मोठा निर्णय लवकरच घेतला जाऊ शकतो.

Updated On: Feb 19, 2026 | 11:26 AM
  • केंद्र सरकार अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर वय-आधारित निर्बंध लावण्याच्या पर्यायावर गंभीरपणे विचार करत आहे.
  • संबंधित कंपन्यांशी चर्चा सुरू असून, पुढील दिशा लवकरच स्पष्ट होऊ शकते.
  • विशेषतः डीपफेकसारख्या वाढत्या डिजिटल धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक कडक नियमांची गरज व्यक्त केली जात आहे.
अनेक देशांमध्ये अल्पवयीन मुलांवर सोशल मीडिया बंदी घालण्यात आली असून आता भारतातही अल्पवयीन मुलांकडून सोशल मीडिया वापरावर बंदी येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याचे संकेत दिले आहेत. आयटी मंत्र्यांनी सांगितले की, वय-आधारित निबंधांबाबत सोशल मीडिया कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे.

Google ने भारतात लाँच केला नवा Pixel 10A, किंमत फक्त 49,999; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार विक्री

आम्ही पुढे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरवू, खरं तर, जगभरातील अनेक देशांनी अलीकडेच १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली आहे किंवा विविध निर्बंध लादले आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, हा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन आहे. सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांशी चर्चा करत आहे, परंतु कोणताही अंतिम निर्णय किंवा वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. जर ते लागू केले गेले तर त्याचा भारतातील लाखो तरुण वापरकत्यांवर लक्षणीय परिणाम होईल. विशेषतः भारत हा जगातील सर्वांत मोठा सोशल मीडिया बाजार असल्याने त्याचा मोठा परिणाम दिसून येणार आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

डीपफेक व्हिडीओंवरील कठोर नियम

डीपफेक व्हिडीओचकचत आयटी मंत्र्यानी सांगितले की, जीपफेक विडीओसाठी आणखी कठोर नियम आवश्यक आहेत, कारण ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, डीपफेंकविरुद्ध उपाययोजना करण्याबाबत उद्योगाशी चर्चा सुरू आहे. हे पूर्वी जाहीर केलेल्यापेक्षा अधिक कठोर असतील, कायदा अधिक मजबूत करण्यासाठी संसदेला एकमत निर्माण करावे लागेल.

AI देणार स्पीड ट्रॅकिंग सिस्टीमला गती! चालानपासून वसुलीपर्यंत सर्वकाही होणार स्वयंचलित

जागतिक स्तरावर काय घडत आहे?

१६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी चालणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिला देश ठरला आहे.
१५ वर्षांखालील मुलाद्वारे सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्यासाठी फ्रान्सने एक विधेयक मंजूर केले आहे,
यूके, स्पेन, डेन्मार्क आणि ग्रीससारखे देश देखील अशाच प्रकारच्या निबंधांचा विचार करत आहेत.
भारतात, गोवा, आध्र प्रदेश आणि कनर्नाटकसारखी राज्ये ऑस्ट्रेलियन मंडिलचे अनुकरण करण्याचा विचार करत आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला ऑस्ट्रेलियासारखा कायदा करण्याची शिफारस केली आहे.

Published On: Feb 19, 2026 | 11:26 AM

