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Jio Recharge Plan: Jio चा अवघ्या ५५ रुपयांचा धमाकेदार प्लॅन! मोबाईलवर पाहू शकता १००० हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेल

Updated On: Jul 09, 2026 | 12:50 PM IST
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सारांश

रिलायन्स जिओने आपल्या ग्राहकांसाठी आणखी एक परवडणारा असा एक प्लॅन सादर केला आहे. अवघ्या ५५ रुपयांच्या या प्लॅनद्वारे वापरकर्त्यांना मोबाईलवर १००० हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स पाहण्याची सुविधा मिळणार आहे. काय आहेत या प्लॅनची वैशिष्ट्ये आणि फायदे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • रिलायन्स जिओने नवीन जिओटीव्ही प्रो पॅक आणला आहे
  • JioTV प्रो पॅकमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे
  • हा प्लॅन कोणासाठी उपयुक्त आहे
 

 

रिलायन्स जिओने 55 किमतीचा नवीन जिओटीव्ही प्रो पॅक सादर केला आहे. या नवीन प्लॅनद्वारे तुम्ही जिओटीव्ही मोबाईल ॲपवरून एक हजारांहून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनेल पाहू शकता. हा नवीन प्लॅन केवळ मनोरंजनावर लक्ष केंद्रित करणारा कमी खर्चाचा पर्याय शोधणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी आहे. या प्लॅनची ​​वैधता 30 दिवसांची आहे. अवघ्या ५५ रुपयांच्या या प्लॅनद्वारे वापरकर्त्यांना मोबाईलवर १००० हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स पाहण्याची सुविधा मिळते. चित्रपट, मालिका, बातम्या, क्रीडा आणि मनोरंजन अशा विविध प्रकारचे चॅनेल्स एकाच प्लॅनमध्ये उपलब्ध असल्याने हा प्लॅन अनेकांसाठी आकर्षक ठरू शकतो. या प्लॅनमध्ये डेटा, कॉलिंग किंवा एसएमएस सारखे फायदे मिळत नाहीत. हा प्लॅन केवळ थेट टेलिव्हिजन स्ट्रीमिंगवर लक्ष केंद्रित करतो. डेटा, कॉलिंग किंवा एसएमएस सारखे फायदे मिळत नाहीत. हा प्लॅन केवळ थेट टेलिव्हिजन स्ट्रीमिंगवर लक्ष केंद्रित करतो.

JioTV प्रो पॅकमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे

रिलायन्स जिओच्या म्हणण्यानुसार, या पॅकमध्ये वापरकर्त्यांना १६ हून अधिक भाषांमधील १,००० हून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स पाहता येतील, ज्यात १५० हून अधिक प्रीमियम चॅनेल्सचा समावेश आहे. यामध्ये मनोरंजन, चित्रपट, बातम्या, मुलांचे कार्यक्रम, जीवनशैली आणि प्रादेशिक कार्यक्रमांचा समावेश आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, सबस्क्राइबर्सना जिओस्टार, सोनी एंटरटेनमेंट, सन टीव्ही नेटवर्क, वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी आणि ईटीव्ही यांसारख्या ब्रॉडकास्टर्सचे चॅनेल्स पाहता येतील.

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या प्लॅनमध्ये जिओस्टार आणि सोनी स्पोर्ट्स चॅनेलचा समावेश नाही. ५५ रुपयांच्या प्लॅनने रिचार्ज केल्यानंतर, वापरकर्त्यांना फक्त जिओ टीव्ही ॲप उघडून त्यांच्या जिओ मोबाइल नंबरने लॉग इन करायचे आहे. कोणतीही वेगळी ॲक्टिव्हेशन प्रक्रिया नाही आणि रिचार्ज केल्यानंतर पात्र प्रीमियम चॅनेल त्वरित उपलब्ध होतात. हे सबस्क्रिप्शन मोबाइल डिव्हाइसवर चालते आणि प्रीपेड व पोस्टपेड दोन्ही जिओ ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे.

कोणासाठी हा प्लॅन उपयुक्त आहे

हा नवीन पॅक अशा वापरकर्त्यांसाठी आहे जे प्रामुख्याने त्यांच्या स्मार्टफोनवर टेलिव्हिजन पाहतात आणि ज्यांना बंडल केलेल्या टेलिकॉम लाभांची आवश्यकता नाही. हा केवळ मनोरंजनासाठीचा पॅक असल्याने या सेवेचा वापर करण्यासाठी ग्राहकांकडे आधीपासूनच सक्रिय जिओ प्रीपेड किंवा पोस्टपेड कनेक्शन असणे आवश्यक आहे. हा प्लॅन विशेषतः अशा वापरकर्त्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो जे टीव्हीऐवजी मोबाईलवरच लाइव्ह चॅनेल्स पाहण्यास प्राधान्य देतात. प्रवासादरम्यान, कार्यालयात किंवा घराबाहेर असतानाही मनोरंजन सुरू ठेवण्यासाठी हा प्लॅन उपयोगी ठरतो.

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प्लॅन घेण्यापूर्वी काय तपासावे?

प्लॅन तुमच्या जिओ क्रमांकासाठी उपलब्ध आहे की नाही हे तपासून घ्या

प्लॅनमध्ये इंटरनेट डेटा, वैधता किंवा इतर सुविधा समाविष्ट आहेत का, याची माहिती घ्या.

JioTV किंवा संबंधित ॲपची नवीनतम आवृत्ती वापरा.

प्लॅनच्या अटी व शर्ती तपासूनच रिचार्ज करा.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Jio चा ५५ रुपयांचा प्लॅन काय आहे?

    Ans: हा जिओचा मनोरंजन-केंद्रित रिचार्ज प्लॅन असून, पात्र ग्राहकांना मोबाईलवर लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स पाहण्याची सुविधा देतो.

  • Que: ५५ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये कोणत्या प्रकारचे चॅनेल्स उपलब्ध आहेत?

    Ans: बातम्या, क्रीडा, चित्रपट, मनोरंजन, संगीत, धार्मिक आणि इतर विविध श्रेणीतील चॅनेल्स उपलब्ध असू शकतात

  • Que: रिचार्ज करण्यापूर्वी कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात?

    Ans: प्लॅनची किंमत, वैधता, उपलब्ध सुविधा, पात्रता आणि अटी-शर्ती अधिकृत Jio प्लॅटफॉर्मवर तपासूनच रिचार्ज करावा.

Web Title: Jio rs55 recharge plan watch 1000 live tv channels on your mobile at an affordable price

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Published On: Jul 09, 2026 | 12:50 PM

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