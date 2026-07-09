Maharashtra Rain Alert: राज्यासह देशावर महाभयानक संकट येणार; अत्यंत वेगवान वारे अन्..., पाऊस झोडपणार

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाने थैमान घातले आहे. नाशिक, पुणे, पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस सुरू आहे. घाटमाथ्यावर देखील अतिजोरदार पाऊस कोसळत आहे. मात्र आता पुन्हा एकदा हवामान विभागाने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना अटी जोरदार पावसाचा अलर्ट दिला आहे.
गेले काही दिवस कोकण किनारपट्टीवर मुसळधार पाऊस सुरू आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाने धुमशान घातले आहे. त्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. मच्छिमार बांधवांनी समुद्रात न जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. देशातील उत्तर भागात मुसळधार पावसाचा अलर्ट हवामान विभागाने दिला आहे.
Maharashtra Rain Alert: घाटमाथ्यावर पावसाचे ‘रौद्ररूप’; तर पुणे शहरात…, हवामान विभागाचा अलर्ट काय?
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडीशा, मेघालय, केरळ आणि अन्य काही राज्यांना अटी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. जोरदार वारे आणि वीजांचा कडकडाटासह पावसाचा इशारा दिला गेला आहे. अत्यंत वेगाने बारे वाहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना हवामान विभागाने सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्रात देखील मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे आणि मारठवडत देखील पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कोकण किनपट्टीवर देखील पाऊस कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस झाला आहे.
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घाटमाथ्यावर पावसाचे ‘रौद्ररूप’
दक्षिण गुजरातपासून मध्य केरळपर्यंत किनारपट्टीलगत सक्रिय झालेल्या ऑफ शोअर ट्रफ म्हणजेच द्रोणीय रेषेच्या प्रभावामुळे राज्यातील पावसाचा जोर कायम आहे. गेल्या चोवीस तासांत कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची नोंद झाली. पुणे शहर आणि परिसरात बुधवारी दिवसभर पावसाची संततधार सुरू होती. शहरात मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस झाला, तर घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाच्या सरी कोसळल्या.