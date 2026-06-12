5200mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा... नवा Moto G Max 5G पाहून सर्वांनाच पडली भूरळ! इतकी आहे स्मार्टफोनची किंमत

OnePlus चा डबल धमाका! दमदार फीचर्स दोन तगडे स्मार्टफोन्स लाँच… जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत
टेक कंपनीने ब्राझीलमध्ये नवा मोटो जी मॅक्स 5G स्मार्टफोन 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज ऑप्शनमध्ये लाँच केला आहे. स्मार्टफोनच्या या व्हेरिअंटची किंमत BRL 2,519.10 म्हणजेच सुमारे 47,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन ब्राझीलच्या ऑनलाईन स्टोअरमधून खरेदी करू शकतात. मोटो जी मॅक्स 5G अझुल क्लारो आणि ग्रॅफाइट या दोन रंगांच्या पर्यायात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 6.8-इंच 1.5K सुपर एचडी (1,272×2,772 पिक्सेल) एक्स्ट्रिम अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट, 5,000 पर्यंत पीक ब्राइटनेस आणि कॉर्निंग गोरील्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शनला सपोर्ट करतो. Moto G Max 5G स्मार्टफोन IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग आणि मिलिट्री ग्रेड 810H ड्यूरेबिलिटीने सर्टिफाइड आहे.
मोटोरोलाच्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 चिपसेट देण्यात आला आहे. हा चिपसेट 2.5GHz च्या स्पीडवर क्लॉक करण्यात आला आहे. यासोबतच ग्राफीक्ससाठी फोनमध्ये एआरएम माली-जी57 एमसी2 जीपीयू दिला आहे.
मोटोरोलाच्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे. या स्मार्टफोनचा प्रायमरी कॅमेरा 200-मेगापिक्सेलचा आहे. हा सेंसर अपर्चर f/1.8, डिजिटल झूम 10x आणि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशनला सपोर्ट करतो. यामध्ये 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा दिला आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे.
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नव्या डिव्हाईसमध्ये 5,200mAh बॅटरी दिली आहे. जी 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिविटीसाठी या नव्या डिव्हाईसमध्ये 5G, 4G LTE, डुअल बँड वायफाय, ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाईप सी पोर्ट दिला आहे.