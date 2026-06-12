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Apple Watch यूजर्ससाठी खुशखबर! Telegram ने लाँच केल खास अ‍ॅप; QR कोड स्कॅन करताच मिळणार अ‍ॅक्सेस

Updated On: Jun 12, 2026 | 10:39 AM IST
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सारांश

Telegram App For Apple Watch: टेलिग्रामने ॲपल वॉच यूजर्सना मोठी भेट दिली आहे. कंपनीने वॉचओएससाठी पुन्हा एकदा नेटिव्ह अ‍ॅप लाँच केले असून आता यूजर्स थेट स्मार्टवॉचवरून मेसेजिंग आणि इतर अनेक फीचर्सचा वापर करू शकणार आहेत.

Apple Watch यूजर्ससाठी खुशखबर! Telegram ने लाँच केल खास अ‍ॅप; QR कोड स्कॅन करताच मिळणार अ‍ॅक्सेस

Apple Watch यूजर्ससाठी खुशखबर! Telegram ने लाँच केल खास अ‍ॅप; QR कोड स्कॅन करताच मिळणार अ‍ॅक्सेस

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विस्तार
  • Telegram ने अ‍ॅपल वॉचसाठी नेटिव्ह अ‍ॅप लॉन्च केले असून यूजर्स आता थेट वॉचवरून मेसेज पाठवू आणि प्राप्त करू शकतात.
  • नवीन अ‍ॅपमध्ये व्हॉईस मेसेज, स्टिकर्स, जिआयएफ, व्हिडिओ प्लेबॅक आणि लोकेशन शेअरिंगसारखी फीचर्स उपलब्ध आहेत.
  • अ‍ॅप वापरण्यासाठी यूजर्सना आयफोनवरील टेलिग्राम अ‍ॅपमधून क्यूआर कोड स्कॅन करून सेटअप पूर्ण करावा लागेल.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामने अ‍ॅपल वॉचसाठी एक संपूर्ण नेटिव्ह ॲप लाँच केले आहे. हे ॲप अ‍ॅपलच्या वियरेबल डिव्हाईसवर मेसेजिंग फीचर्सचा एक संपूर्ण सेट ऑफर करतो. या रिलीझमुळे अनेक वर्षांनंतर या प्लॅटफॉर्मचे वॉचओएसवर पुनरागमन झाले आहे, कारण कंपनीने आपले अधिकृत स्मार्टवॉच ॲप्लिकेशन बऱ्याच काळापूर्वी बंद केले होते. या नव्या ॲपमुळे यूजर्स आता थेट त्यांच्या मनगटावरून कन्वर्सेशन्स अ‍ॅक्सेस करू शकणार आहेत, मेसेज पाठवू शकणार आहेत आणि रिसिव्ह देखील करू शकणार आहेत.

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यूजर्सना मिळणार नवे फीचर

तसेच नव्या अ‍ॅपमुळे अ‍ॅपल वॉचमध्ये कॉन्टॅक्ट्स ब्राउज केले जाऊ शकतात, व्हॉईस मेसेज ऐकू शकतात, स्टिकर्स पाहू शकतात, जीआयएफ आणि व्हिडीओ प्ले करू शकतात आणि त्यांचे लोकेशन देखील शेअर करू शकतात. हे ॲप टेलिग्रामची बहुतेक मुख्य कार्यक्षमता ॲपल वॉचवर आणते, ज्यामुळे केवळ साध्या स्मार्टफोन नोटिफिकेशन्स प्राप्त करण्यापेक्षा खूपच चांगला वॉचओएस अनुभव मिळतो. (फोटो सौजन्य – X) 

पावेल डुरोव्ह यांनी केली घोषणा

टेलिग्रामचे फाऊंडर आणि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिईओ पावेल डुरोव्ह यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत याबाबत घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की, अ‍ॅपल वॉचसाठी पूर्णपणे नेटिव्ह टेलिग्राम ॲप्लिकेशन आले आहे.

असा मिळणार नव्या अ‍ॅपचा अ‍ॅक्सेस

पावेल डुरोव्ह यांनी घोषणा केल्यानंतर समोर आलेल्या रिपोर्टनुसार, यूजर्सना या स्मार्टवॉच अ‍ॅपद्वारे कनेक्ट करण्यासाठी सर्वात आधी त्यांच्या आयफोनमध्ये टेलिग्राम अ‍ॅप ओपन करून एक क्यूआर कोड स्कॅन करावा लागणार आहे. याची सेटअप प्रोसेस पूर्णपणे तशीच आहे, ज्याप्रमाणे टेलीग्रामच्या वेब किंवा डेस्कटॉप क्लाइंट्सवर साइन-इन केले जाते. ज्या यूजर्सनी त्यांच्या अकाऊंटवर अ‍ॅडिशनल क्लाउड पासवर्ड (टू-स्टेप वेरिफिकेशन) इनेबल केले आहे, त्यांना अ‍ॅपचा अ‍ॅक्सेस मिळण्यापूर्वी व्हेरिफिकेशन स्टेप पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.

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सेटअप प्रोसेस पूर्ण झाल्यानंतर मिळणार या फीचर्सचा अ‍ॅक्सेस

एकदा सेटअप प्रोसेस पूर्ण झाले की, अ‍ॅपल वॉच अ‍ॅप तुमच्या सर्व संपर्क आणि जुने चॅट्स अ‍ॅक्सेस करण्याचा पर्याय देणार आहे. यानंतर यूजर्स थेट वॉचवर टेक्स्ट मेसेजेस पाठवू शकतात आणि रिसिव्ह करू शकतात, व्हॉईस मेसेज ऐकू शकतात, लोकेशन डिटेल्स शेअर करू शकतात, स्टिकर्स पाहू शकतात आणि थेट वॉच स्क्रीनवर जीआयएफ आणि व्हिडीओ देखील प्ले करू शकणार आहेत. यापूर्वी 2014 मध्ये टेलिग्रामने अ‍ॅपल वॉच अ‍ॅप सादर केला होता. मात्र त्यानंतर हे सॉफ्टवेअर बंद करण्यात आले आणि मूळ वॉचओएस (watchOS) सपोर्ट काढून टाकण्यात आला. मात्र आता कंपनीने लेटेस्ट अपडेटसह अ‍ॅप पुन्हा एकदा लाँच केले आहे. नवीन अपडेटेड वर्जन आता त्या सर्व रीजन्समध्ये रोलआउट होणार आहे, जिथे टेलीग्राम उपलब्ध आहे.

Web Title: Telegram launched app for apple watch users will get access after scanning qr code

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Published On: Jun 12, 2026 | 10:38 AM

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