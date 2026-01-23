Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Tiktok Launched New Version For America Ceo Of The New Version Will Be Adam Presser Tech News Marathi

TikTok Is Backed: अमेरिकेत या सोशल मीडिया अ‍ॅपची पुन्हा एंट्री! या व्यक्तीच्या हाती दिली सिईओ पदाची कमान, काय आहे कंपनीचा प्लॅन?

टिकटॉक आणि अमेरिका यांच्यामध्ये झालेली डील महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण या करारामुळे अमेरिकेत अ‍ॅपच्या भविष्याभोवती असलेली अनिश्चितता संपली आहे. टिकटॉकने अमेरिकेत टिकून राहण्यासाठी अमेरिकन भागीदारीचा मार्ग निवडला आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 11:57 AM
TikTok Is Backed: अमेरिकेत या सोशल मीडिया अ‍ॅपची पुन्हा एंट्री! या व्यक्तीच्या हाती दिली सिईओ पदाची कमान, काय आहे कंपनीचा प्लॅन?

TikTok Is Backed: अमेरिकेत या सोशल मीडिया अ‍ॅपची पुन्हा एंट्री! या व्यक्तीच्या हाती दिली सिईओ पदाची कमान, काय आहे कंपनीचा प्लॅन?

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेत TikTok ची पुनरागमनाची तयारी!
  • नव्या CEO ची नियुक्ती, बंदीचा धोका टळला?
  • TikTok ची अमेरिकेत जोरदार कमबॅक एंट्री
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टिकटॉक आणि अमेरिका यांच्यामध्ये आता अधिकृतपणे एक डिल फायनल झाली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या टिकटॉक बॅनच्या चर्चांना अखेर पूर्णविराम लागला आहे. कंपनी अमेरिकेसाठी टिकटॉक अ‍ॅपचे एक नवीन वर्जन लाँच करणार आहे. याच कारणामुळे आता टिकटॉक अ‍ॅप अमेरिकेत बॅन केल्या जाण्याच्या चर्चा अखेर संपल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेतील सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत टिकटॉक अ‍ॅपवर अनेक प्रश्न उपस्थित करत होती. अशातच टिकटॉक अ‍ॅपने अमेरिकेसाठी नवीन वर्जन लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

टिकटॉक आणि अमेरिका यांच्यामध्ये करार

सोशल मीडिया अ‍ॅप टिकटॉकने सांगितले आहे की, कंपनीने अमेरिकेत आपला व्यवसाय चालवण्यासाठी नवीन संयुक्त कंपनी (जॉइंट व्हेंचर) तयार केली आहे. या कंपनीमध्ये बहुसंख्य मालकी अमेरिकन भागीदारांची असणार आहे. हा निर्णय टिकटॉकच्या चिनी मालकीमुळे लागू होऊ शकणाऱ्या बंदीपासून वाचण्यासाठी घेण्यात आला असल्याचे सांगितलं जात आहे. या नव्या कंपनीचे नाव “टिकटॉक यूएसडीएस जॉइंट व्हेंचर एलएलसी (TikTok USDS Joint Venture LLC)” असे आहे. ही कंपनी 20 कोटींपेक्षा जास्त अमेरिकन युजर्स आणि सुमारे 75 लाख व्यवसायांना सेवा देणार आहे. टिकटॉकने अमेरिकेत टिकून राहण्यासाठी अमेरिकन भागीदारीचा मार्ग निवडला आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मोठ्या गुंतवणूकदारांसोबत कंपनीने केला करार

टिकटॉकने ओरॅकल, सिल्व्हर लेक आणि एमजीएक्स सारख्या मोठ्या गुंतवणूकदारांसोबत करार केला आहे. या सर्व कंपन्यांच्या सहयोगाने एक टिकटॉक यूएस जॉइंट वेंचर तयार करण्यात आले आहे. कंपनीचे म्हणणं आहे की, टिकटॉकचे नवीन वर्जन पूर्णपणे वेगळ्या संरचनेवर काम करणार आहे. यामध्ये अमेरिकेतील यूजर्ससाठी खास सुरक्षा उपाय दिले जाणार आहेत. यूजर डेटा, कंटेंट आणि टेक्नोलॉजी पूर्णपणे सुरक्षित राहावी, असा या डिलचा उद्देश आहे.

डेटा आणि एल्गोरिदमच्या सुरक्षेवर कंपनीचा फोकस

टिकटॉकने दिलेल्या माहितीनुसार, अ‍ॅपचे नवीन वर्जन स्पष्ट सुरक्षा मानकांतर्गत काम करणार आहे. यामध्ये यूजर डेटाची मजबूत सुरक्षा, एल्गोरिदमवर देखरेख, कंटेंट मॉडरेशन आणि सॉफ्टवेअरसोबत मजबूत हमी समाविष्ट केल्या जातील. कंपनीने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, अमेरिकेतील यूजर्सचा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहणार आहे आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होणार नाही.

Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी AI सुद्धा ऑन ड्युटी! दिल्ली पोलीस करणार स्मार्ट ग्लासेसचा वापर, अशी पटणार संशयितांची ओळख

नवीन सीईओ आणि अमेरिकन बोर्ड

नवीन टिकटॉक यूएसडीएस जॉइंट व्हेंचरची कमान एडम प्रेसर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. एडम प्रेसर यापूर्वी टिकटॉकमध्ये हेड ऑफ ऑपरेशंस आणि ट्रस्ट एंड सेफ्टीची जबाबदारी सांभाळत होते. आता ते या नव्या प्लॅटफॉर्मचे सिईओ असणार आहेत. त्यांच्यासोबत सात सदस्यांचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करणार आहेत. यामध्ये जास्तीत जास्त अमेरिकेतील सदस्य असणार आहेत. टिकटॉकचे सध्याचे सीईओ शौ चिउ यांचाही या मंडळात समावेश असेल, जे कंपनी आणि नवीन उपक्रम यांच्यात समन्वय राखतील.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: TikTok कोणत्या देशाची कंपनी आहे?

    Ans: TikTok ही ByteDance या चीनमधील कंपनीची अ‍ॅप आहे, पण अनेक देशांमध्ये ती स्थानिक भागीदारीत चालवली जाते.

  • Que: TikTok अमेरिकेत पुन्हा सुरू झाले आहे का?

    Ans: TikTok ने अमेरिकेत आपले कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी अमेरिकन बहुसंख्य मालकीची जॉइंट व्हेंचर कंपनी स्थापन केली आहे.

  • Que: TikTok वर बंदी का घालण्यात आली होती?

    Ans: डेटा सुरक्षा आणि चिनी मालकी याबाबतच्या चिंतेमुळे TikTok वर बंदीची चर्चा आणि धोका निर्माण झाला होता.

Web Title: Tiktok launched new version for america ceo of the new version will be adam presser tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 11:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Canada-US: ‘आम्ही तुमच्या तुकड्यावर…’ पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ट्रम्प यांना दाखवला आरसा; शेजारी देशांमध्ये युद्ध तणाव वाढला
1

Canada-US: ‘आम्ही तुमच्या तुकड्यावर…’ पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ट्रम्प यांना दाखवला आरसा; शेजारी देशांमध्ये युद्ध तणाव वाढला

Peace Talks : क्रेमलिनमध्ये रंगली सत्ता-सूत्रांची चर्चा; ट्रम्पचे दूत आणि पुतीन यांनी ठरवला युक्रेनच्या भविष्याचा टर्निंग पॉइंट
2

Peace Talks : क्रेमलिनमध्ये रंगली सत्ता-सूत्रांची चर्चा; ट्रम्पचे दूत आणि पुतीन यांनी ठरवला युक्रेनच्या भविष्याचा टर्निंग पॉइंट

Davos 2026 : ‘Board of Peace’ की ‘Piece’ एलोन मस्क यांनी दावोसमध्ये ट्रम्पची उडवली खिल्ली; म्हटले यांना फक्त जगाचे तुकडेच…
3

Davos 2026 : ‘Board of Peace’ की ‘Piece’ एलोन मस्क यांनी दावोसमध्ये ट्रम्पची उडवली खिल्ली; म्हटले यांना फक्त जगाचे तुकडेच…

USA Leaves WHO: अमेरिकेचा ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ला कायमचा रामराम; जिनिव्हातून मुख्यालयावरून हटवला ध्वज
4

USA Leaves WHO: अमेरिकेचा ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ला कायमचा रामराम; जिनिव्हातून मुख्यालयावरून हटवला ध्वज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
TikTok Is Backed: अमेरिकेत या सोशल मीडिया अ‍ॅपची पुन्हा एंट्री! या व्यक्तीच्या हाती दिली सिईओ पदाची कमान, काय आहे कंपनीचा प्लॅन?

TikTok Is Backed: अमेरिकेत या सोशल मीडिया अ‍ॅपची पुन्हा एंट्री! या व्यक्तीच्या हाती दिली सिईओ पदाची कमान, काय आहे कंपनीचा प्लॅन?

Jan 23, 2026 | 11:57 AM
‘तुम्ही खरोखरच निर्दोष आहात?’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका प्रश्नामुळे बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ; नेमकं काय घडलेलं?

‘तुम्ही खरोखरच निर्दोष आहात?’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका प्रश्नामुळे बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ; नेमकं काय घडलेलं?

Jan 23, 2026 | 11:52 AM
कराडच्या आझाद चौकातील दुकानाला भीषण आग; सुमारे तीन लाखांचे नुकसान

कराडच्या आझाद चौकातील दुकानाला भीषण आग; सुमारे तीन लाखांचे नुकसान

Jan 23, 2026 | 11:51 AM
आज निष्ठा सहज विकल्या अन् तत्व फेकून दिली जातात…! बाळासाहेबांसाठी राज ठाकरेंची खास पोस्ट

आज निष्ठा सहज विकल्या अन् तत्व फेकून दिली जातात…! बाळासाहेबांसाठी राज ठाकरेंची खास पोस्ट

Jan 23, 2026 | 11:46 AM
राजकीय घडामोडींना वेग; शरद पवारांचा पक्ष घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढणार?

राजकीय घडामोडींना वेग; शरद पवारांचा पक्ष घड्याळ चिन्हावर निवडणूक लढणार?

Jan 23, 2026 | 11:45 AM
Explainer: हवेतील प्रदूषण वाढले, फुफ्फुसे देत आहेत गंभीर इशारा, शहरात श्वास घेणे झाले कठीण; तज्ज्ञांनी केले जागरूक

Explainer: हवेतील प्रदूषण वाढले, फुफ्फुसे देत आहेत गंभीर इशारा, शहरात श्वास घेणे झाले कठीण; तज्ज्ञांनी केले जागरूक

Jan 23, 2026 | 11:38 AM
Badlapur crime news: बदलापुरात पुन्हा चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार…; नेमकं घडलं काय?

Badlapur crime news: बदलापुरात पुन्हा चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार…; नेमकं घडलं काय?

Jan 23, 2026 | 11:37 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM