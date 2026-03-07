युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

OnePlus 15 सारखी डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्स… ‘या’ कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनने घातलाय धुमाकूळ, किंमत 8 हजारांहून कमी
नुबिया निओ 5 जीटी EUR 399 म्हणजेच सुमारे 42,400 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला आहे. तर स्टँडर्ड मॉडेल EUR 299 म्हणजेच सुमारे 31,000 रुपयांच्या किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. या महिन्याच्या अखेरीस आग्नेय आशियाई बाजारपेठांमध्ये नुबिया निओ 5 सोबत ते तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध होईल. हा स्मार्टफोन कोणत्या रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे, याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. (फोटो सौजन्य – Nubia )
नुबिया निओ 5 जीटी या लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये 6.8-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचे रेजोल्यूशन 1.5K आहे आणि रिफ्रेश रेट 144Hz आहे. हा एक जबरदस्त गेमिंग स्मार्टफोन असल्याच दावा केला जात आहे. स्क्रीन 3,049Hz इंस्टेंट टच सँपलिंग रेट आणि गेमिंगसाठी 5.5ms लेटेंसी रेट ऑफर करते. स्मार्टफोनटच्या डिस्प्लेबाबत असं सांगितलं जात आहे की, डिस्प्ले 4,500 निट्सची पीक ब्राइटनेस ऑफर करतो आणि डोळ्यांची काळजी घेण्यासाठी SGS-सर्टिफाइड आहे.
या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 7400 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. गेमिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 360-डिग्री गेम एंटीना आणि चार बोटांनी कंट्रोल करण्यासाठी 550Hz निओ ट्रिगर 5.0 आहे. फोटोग्राफीसाठी नुबिया निओ 5 जीटीमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्याचा प्रायमरी सेंसर 50-मेगापिक्सेल आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 16-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा दिला आहे.
नुबिया निओ 5 जीटी मध्ये थर्मल मॅनेजमेंटसाठी बिल्ट-इन एक्टिव कूलिंग फॅन आहे. यामध्ये 29,508mm चा स्क्वेअर कूलिंग चेंबर आहे. यामध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षा देण्यासाठी IP64 रेटेड बिल्ड आहे. या फोनमध्ये गेमिंग कोचसोबतच एआय सहपायलट डेमी 2.0 फीचर आहे, जो रियल-टाइम स्टेटस अपडेट शेअर करतो. यामध्ये एआय गेम स्पेस 5.0 देखील आहे,जे सर्व कामगिरी सेटिंग्ज आणि गेम व्यवस्थापन एकाच ठिकाणी ठेवते. यामध्ये RGB लाइटिंग देखील समाविष्ट आहे.
कंपनीने असा दावा केला आहे की, नुबिया निओ 5 जीटीला गॅरेना फ्री फायर आणि एमएलबीबी वर 120FPS गेमप्लसाठी अधिकृतपणे सर्टिफाइड केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे डेल्टा फोर्स (मिड-सीजन अपडेटेड वर्जनसह कम्पॅटिबल) वर 90fps चा अनुभव ऑफर करते. नुबिया निओ 5 जीटी मध्ये डीटीएस:एक्स अल्ट्रासह स्टीरियो डुअल स्पीकर आणि एक एक्स-अॅक्सिस लीनियर मोटार आहे. या हँडसेटमध्ये 6,210mAh ड्युअल-सेल बॅटरी आहे जी 80W पर्यंत वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आणि बायपास चार्जिंग सपोर्टसह येते. नुबिया निओ 5 मॅक्समध्ये 7.5 इंचाचा डिस्प्ले आहे. यात विजेच्या वेगाने चालणारे ट्रिगर्स, एआय गेम स्पेस आणि एआय कोपायलट डेमी 2.0 देखील असतील याची पुष्टी झाली आहे.