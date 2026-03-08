Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Nothing Headphone A Launched In Global Market With Big Battery Read Features Tech News Marathi

आता मिळणार नॉनस्टॉप म्युझिकचा आनंद! 135 तास चालणाऱ्या बॅटरीसह Nothing चे नवे हेडफोन्स लाँच, ANC सपोर्ट आणि असे आहेत फीचर्स

Nothing Headphone (a) Launched: तुम्ही स्टायलिश लूक असलेल्या हेडफोन्सच्या शोधात आहात का? तर नथिंगने लाँच केलेले नवीन हेडफोन्स तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. याचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स देखील कमाल आहेत.

Updated On: Mar 08, 2026 | 01:39 PM
आता मिळणार नॉनस्टॉप म्युझिकचा आनंद! 135 तास चालणाऱ्या बॅटरीसह Nothing चे नवे हेडफोन्स लाँच, ANC सपोर्ट आणि असे आहेत फीचर्स

आता मिळणार नॉनस्टॉप म्युझिकचा आनंद! 135 तास चालणाऱ्या बॅटरीसह Nothing चे नवे हेडफोन्स लाँच, ANC सपोर्ट आणि असे आहेत फीचर्स

Follow Us:
Follow Us:
  • हेडफोन ओवर-ईयर ऑडियो लाइनअपमधील लेटेस्ट एडिशन
  • हेडफोन चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध
  • हेडफोनच्या इयरकपमध्ये नथिंगचे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड
ग्लोबल मार्केटमध्ये Nothing Headphone (a) लाँच करण्यात आले आहेत. हे हेडफोन ओवर-ईयर ऑडियो लाइनअपमधील लेटेस्ट एडिशन आहे. नवीन हेडफोन्स कंपनीने नथिंग फोन 4a सीरीजसह लाँच केले आहे. कंपनीचे हे नवीन हेडफोन्स फ्लॅगशिप नथिंग हेडफोन 1 पेक्षा जास्त एक्सप्रेसिव आणि परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध आहेत. यामध्ये हलके डिझाईन, अडॅप्टिव नॉइज कँसलेशन आणि ब्रँडच्या सिग्नेचर इंडस्ट्रियल एस्थेटिकसह कस्टमाइजेबल कंट्रोल आहे.

Samsung चा मोठा निर्णय! ‘या’ 6 बजेट स्मार्टफोनच्या किंमतीत 3,000 रुपयांपर्यंत वाढ, ग्राहकांना बसला धक्का

नथिंग हेडफोन (a) ची किंमत आणि उपलब्धता

यूकेमध्ये नथिंग हेडफोन (a) ची किंमत GBP 149 म्हणजेच सुमारे 18,200 रुपये, यूएसमध्ये $199 म्हणजेच सुमारे 18,200 रुपये आणि यूरोपमध्ये EUR 159 म्हणजेच सुमारे 17,000 रुपये आहे. हेडफोन चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. ज्यामध्ये काळा, पांढरा, गुलाबी आणि पिवळा यांचा समावेष आहे. ब्रँडने दिलेल्या माहितीनुसार, हेडफोन (a) चे ग्लोबल प्री-ऑर्डर सुरु झाले आहे. काळा, पांढरा, गुलाबी रंगाच्या व्हेरिअंटची विक्री 13 मार्चपासून सुरु होणार आहे. लिमिटेड-एडिशन असलेले पिवळा कलर ऑप्शन 6 एप्रिलपासून विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. नथिंगने अद्याप त्यांच्या नवीनतम ओव्हर-इअर हेडफोन्सची किंमत किंवा उपलब्धता भारतात जाहीर केलेली नाही. (फोटो सौजन्य – X) 

नथिंग हेडफोन (a) चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

नथिंग हेडफोन (a) चे डिझाईन अतिशय हलके आहे. या हेडफोनचे वजन 310 ग्रॅम आहे. ऐकताना अधिक आराम मिळावा यासाठी त्यात ब्रीदेबल मेमरी फोम इअर कुशन आहेत. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, लेटेस्ट लाँच हेडफोन्समध्ये अडॅप्टिव एक्टिव नॉइज कँसलेशन (ANC) देण्यात आला आहे. जे वातावरणानुसार आवाज रद्द करण्याची पातळी आपोआप एडजस्ट करू शकते.

व्हॉईस कॉलिंगसाठी हेडफोन तीन-माइक्रोफोन एनवायर्नमेंटल नॉइज कँसलेशन (ENC) सिस्टिमचा वापर करते. यामध्ये बॅकग्राऊंड आवाज कमी करण्यासाठी आणि यूजरचा आवाज अधिक स्पष्टपणे ऐकण्यासाठी मदत होते. यामध्ये स्टॅटिक स्पॅटियल ऑडियो टेक्नोलॉजीचा वापर करण्यात आला आहे. ज्याबाबत असा दावा केला जात आहे की, हे सराउंड साउंड अनुभव प्रदान करते, जे ऑडिओ प्लेबॅक सुधारते.

boAt महिलांसाठी घेऊन आला खास स्मार्टवॉच! स्टायलिश लूकपासून फिटनेस ट्रॅकिंगपर्यंत मिळणारे हे फीचर्स, इतकी आहे किंमत

हेडफोनच्या इयरकपमध्ये नथिंगचे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड आहे. यामध्ये रोलर, पॅडल आणि बटन कंट्रोल समाविष्ट आहे. याच्या मदतीने यूजर वॉल्यूम एडजस्ट केला जाऊ शकतो, मोड बदल शकतो आणि साध्या जेश्चरसह ट्रॅक नेव्हिगेट केले जाऊ शकते. बटन चॅनल हॉपला देखील सपोर्ट करते. जेणेकरून यूजर अ‍ॅप्स आणि फंक्शन्समध्ये जलद स्विच करू शकतील. याशिवाय, बटन कंट्रोलचा वापर कॅमेरा शटर ट्रिगरसाठी केला जाऊ शकतो. हे जोडलेल्या स्मार्टफोनवर दूरस्थपणे फोटो कॅप्चर करण्यास किंवा व्हिडिओ सुरू करण्यास मदत करते. यूजर नथिंग एक्स कंपॅनियन अ‍ॅपद्वारे ऑडिओ सेटिंग्ज कस्टमाइझ करू शकतील. या डिव्हाईसचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे बॅटरी लाइफ, जे एका चार्जवर 135 तासांपर्यंत प्लेबॅक देऊ शकते, जे पाच दिवसांच्या समतुल्य आहे असा कंपनीचा दावा आहे.

Web Title: Nothing headphone a launched in global market with big battery read features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 01:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

boAt महिलांसाठी घेऊन आला खास स्मार्टवॉच! स्टायलिश लूकपासून फिटनेस ट्रॅकिंगपर्यंत मिळणारे हे फीचर्स, इतकी आहे किंमत
1

boAt महिलांसाठी घेऊन आला खास स्मार्टवॉच! स्टायलिश लूकपासून फिटनेस ट्रॅकिंगपर्यंत मिळणारे हे फीचर्स, इतकी आहे किंमत

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज
2

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

7000mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने भारतात केली एंट्री! प्रोसेसर आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त, वाचा किंमत
3

7000mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने भारतात केली एंट्री! प्रोसेसर आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त, वाचा किंमत

13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित
4

13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता मिळणार नॉनस्टॉप म्युझिकचा आनंद! 135 तास चालणाऱ्या बॅटरीसह Nothing चे नवे हेडफोन्स लाँच, ANC सपोर्ट आणि असे आहेत फीचर्स

आता मिळणार नॉनस्टॉप म्युझिकचा आनंद! 135 तास चालणाऱ्या बॅटरीसह Nothing चे नवे हेडफोन्स लाँच, ANC सपोर्ट आणि असे आहेत फीचर्स

Mar 08, 2026 | 01:39 PM
International Women’s Day:बिकट परिस्थितीत तालिबानी दहशतीला न जुमानता ‘रेडिओ बेगम’ बनला अफगाण महिलांचा बुलंद आवाज

International Women’s Day:बिकट परिस्थितीत तालिबानी दहशतीला न जुमानता ‘रेडिओ बेगम’ बनला अफगाण महिलांचा बुलंद आवाज

Mar 08, 2026 | 01:37 PM
‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल

‘Tateeree’ गाण्यामुळे बादशाहच्या वाढल्या अडचणी; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेणू भाटिया यांनी उचलले मोठे पाऊल

Mar 08, 2026 | 01:35 PM
Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

Mar 08, 2026 | 01:30 PM
लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

लक्ष्य सेन 25 वर्षांचा दुष्काळ संपवेल का? फायनल जिंकल्यास किती पैसे मिळणार खेळाडूला? कुठे पाहता येणार सामना…

Mar 08, 2026 | 01:22 PM
Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

Middle East War : UAE मध्ये राहणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! दूतावासाकडून कडक नियमावली जाहीर

Mar 08, 2026 | 01:21 PM
‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

Mar 08, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM