अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये भारत आघाडीवर, मायक्रोड्रामा प्लॅटफॉर्मचीही झपाट्याने वाढ! जाणून घ्या सविस्तर

जनरेटिव्ह एआय आणि मायक्रोड्रामा अ‍ॅप्सच्या झपाट्याने वाढीमुळे भारत अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये जगात आघाडीवर राहिला आहे. २०२५ मध्ये भारतात सुमारे २५.५ अब्ज अ‍ॅप्स डाउनलोड होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 11:21 AM

Updated On: Jan 24, 2026 | 11:21 AM
अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये भारत आघाडीवर, मायक्रोड्रामा प्लॅटफॉर्मचीही झपाट्याने वाढ! जाणून घ्या सविस्तर

अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये भारत आघाडीवर, मायक्रोड्रामा प्लॅटफॉर्मचीही झपाट्याने वाढ! जाणून घ्या सविस्तर

  • अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये भारत जगातील आघाडीचा देश
  • गेल्या वर्षी जनरल एआय अ‍ॅप्स ६०२ दशलक्ष वेळा डाउनलोड केले
  • किराणा डिलिव्हरी अ‍ॅप्सच्या डाउनलोडमध्येही लक्षणीय वाढ
जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) चा जलद अवलंब केल्यामुळे अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये भारत जगातील आघाडीचा देश बनला आहे. २०२५ मध्ये देशात २५.५ अब्ज अ‍ॅप्स डाउनलोड होण्याचा अंदाज आहे, जो जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत हा दरवर्षी अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये वाढ अनुभवणाऱ्या काही मोजक्या देशांमध्ये आहे. डाउनलोडची ही संख्या २०२३ मध्ये २५.९ अब्ज होती, तर २०२४ मध्ये २४.६ अब्ज होती, अशी माहिती सेन्सर टॉवरच्या स्टेट ऑफ मोबाईल २०२६ च्या अहवालात दिली आहे. त्यानुसार अ‍ॅप डाउनलोडमध्ये वापरकर्त्यांची व्यस्तता वाढली आहे.

एक क्लिकमध्ये मीम तयार! Google Photos चं नवं फीचर युजर्ससाठी गेमचेंजर, असा करा वापर

भारतीयांनी गेल्या वर्षी अ‍ॅप्सवर १२.३ ट्रिलियन तास घालवले, जे २०२४ मध्ये ११.३ ट्रिलियन तासांपेक्षा जास्त आहे. अहवालानुसार, जनरल एआय आणि मायक्रोड्रामा अ‍ॅप्स (स्मार्टफोनवर एक किंवा दोन मिनिटांच्या एपिसोडसह लघु व्हिडिओ अ‍ॅप्स) च्या वाढीमुळे भारतात डाउनलोड आणि व्यस्तता ट्रेंडमध्ये बदल झाला आहे. यामुळे, भारतीयांनी गेल्या वर्षी जनरल एआय अ‍ॅप्स ६०२ दशलक्ष वेळा डाउनलोड केले, जे २०२४ मध्ये १९८ दशलक्ष वेळा होते त्यापेक्षा तिप्पट वाढआहे. ओटीटीला मागे टाकत भारतात अ‍ॅप डाउनलोड वाढविण्यात मायक्रोड्रामानेही मोठी भूमिका बजावली. २०२५ मध्ये ३५० दशलक्षाहून अधिक मायक्रोड्रामा अ‍ॅप्स डाउनलोड झाले. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

कूकू टीव्ही, स्टोरी टीव्ही, क्विक टीव्ही आणि डॅशरील सारख्या अ‍ॅप्सनी आघाडी घेतली. एआय असिस्टंट, व्हिडिओ एडिटिंग, सोशल डिस्कव्हरी आणि फूड आणि किराणा डिलिव्हरी अ‍ॅप्सच्या डाउनलोडमध्येही लक्षणीय वाढ झाली. तथापि, देशात सोशल मीडिया, सोशल मेसेजिंग आणि सिक्युरिटी अ‍ॅप्सच्या डाउनलोडमध्ये घट झाली. डेटा दर्शवितो की गेल्या वर्षी जगभरातील यूजर्सनी अ‍ॅप्सवर एकूण ५.३ ट्रिलियन तास घालवले. या वेळेचा सर्वांत मोठा वाटा गेमिंग अ‍ॅप्सचा होता. सोशल मीडिया, लघु नाटके आणि एआय अ‍ॅप्स सारख्या श्रेणी देखील यूजर्सचे लक्ष वेधून घेण्यात यशस्वी झाल्या.

टॉप २० देशांमध्येही नाही

अहवालानुसार, भारतातील लोक जगाच्या तुलनेत जास्त मोबाइल अ‍ॅप्स डाउनलोड करतात आणि त्यावर जास्त वेळ घालवतात. तथापि, अ‍ॅप-मधील खरेदीचा विचार केला तर भारत लक्षणीयरीत्या मागे आहे. अ‍ॅप-मधील खरेदीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत पहिल्या २० देशांमध्येही नाही. जागतिक स्तरावर, आयएपी महसूल १३% ने वाढून १५० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. अमेरिका (५२ अब्ज डॉलर) आणि चीन (२५ अब्ज डॉलर) यांनी आघाडी घेतली.

Free Fire Max: गेममध्ये लाईव्ह झाला Itadori Royale! प्लेयर्सना मिळणार पारांग स्किन, लूट बॉक्स आणि बरंच काही

चॅटजीपीटी सर्वाधिक डाऊनलोड

अहवालानुसार, एआय असिस्टंट अ‍ॅप्सने डाउनलोडमध्ये वाढ करण्यात मोठी भूमिका बजावली. भारतात सर्वाधिक डाउनलोड केलेले जेन एआय अ‍ॅप चॅटजीपीटी होते, त्यानंतर गुगल जेमिनी, पप्लॅक्सिटी आणि गोंके यांचा क्रमांक लागतो. अहवालात असे म्हटले आहे की, २०२५ मध्ये देशातील एकूण अ‍ॅप डाउनलोडच्या बाबतीत चॅटजीपीटी फक्त इंस्टाग्रामच्या मागे आहे, सेन्सर टॉवरच्या तिमाही डेटावरून असेही दिसून येते की २०२५ च्या दुसऱ्या सहामाहीत एआय असिस्टंट डाउनलोड वेगाने वाढले, जे एआय कंटेंट जनरेटर आणि एआय कंपेनियन अ‍ॅप्स सारख्या इत्तर जनरेटिव्ह एआय श्रेणींपेक्षा खूपच जास्त आहे.

Published On: Jan 24, 2026 | 11:21 AM

