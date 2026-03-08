Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
boAt महिलांसाठी घेऊन आला खास स्मार्टवॉच! स्टायलिश लूकपासून फिटनेस ट्रॅकिंगपर्यंत मिळणारे हे फीचर्स, इतकी आहे किंमत

boAt Chrome Ivory Launched: बोटने महिलांसाठी एक विशेष स्मार्टवॉच लाँच केले आहे. हे स्मार्टवॉच स्टायलिश लूकसोबत जबरदस्त फीचर्स देखील ऑफर करते. या स्मार्टवॉचची किंमत 6 हजार रुपयांहून कमी आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 10:27 AM
boAt महिलांसाठी घेऊन आला खास स्मार्टवॉच! स्टायलिश लूकपासून फिटनेस ट्रॅकिंगपर्यंत मिळणारे हे फीचर्स, इतकी आहे किंमत

boAt महिलांसाठी घेऊन आला खास स्मार्टवॉच! स्टायलिश लूकपासून फिटनेस ट्रॅकिंगपर्यंत मिळणारे हे फीचर्स, इतकी आहे किंमत

  • बोटने लाँच केलेले नवीन स्मार्टवॉच स्टाईल आणि फीचर्सचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन
  • स्मार्टवॉच विशेषत: महिलांसाठी डिझाईन केले
  • प्रीमियम स्मार्टवॉच तीन कलर ऑप्शन आणि चार स्ट्रॅप व्हेरिअंटमध्ये लाँच
महिला दिनानिमित्त टेक कंपनी बोट एक विशेष सरप्राईज घेऊन आली आहे. कंपनीने महिलांसाठी एक खास स्मार्टवॉच लाँच केले आहे. हे स्मार्टवॉच boAt Chrome Ivory या नावाने लाँच करण्यात आले आहे. बोटने लाँच केलेले हे नवीन स्मार्टवॉच स्टाईल आणि फीचर्सचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. बोट क्रोम आयव्हरी स्मार्टवॉचसह कंपनीने त्यांचा स्मार्टवॉच पोर्टफोलियो एक्सपांड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे स्मार्टवॉच विशेषत: महिलांसाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. हे एक प्रीमियम स्मार्टवॉच आहे. हे स्मार्टवॉच महिलांच्या सहकार्याने डिझाईन करण्यात आले आहे. हे स्मार्टवॉच टेक्नोलॉजी आणि ज्वेलरीचे इंस्पायर्ड डिझाईन यांचे कॉम्बिनेशन आहे. हे एक असे स्मार्टवॉच आहे, जे स्टाईल, वेलनेस आणि रोजच्या कामांसाठी इंटीग्रेट करण्यात आले आहे.

OpenAI चा मोठा धमाका! GPT-5.4 लाँच; आता AI स्वतः संगणक चालवणार, फोन आणि वेबवर सपोर्ट

बोट क्रोम आयव्हरीची किंमत आणि उपलब्धता

बोट क्रोम आयव्हरी हे प्रीमियम स्मार्टवॉच तीन कलर ऑप्शन आणि चार स्ट्रॅप व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. या स्मार्टवॉचची सुरुवातीची किंमत 4,499 रुपये आहे. लिमिटेड एडीशन 925 सिल्व्हर चार्म व्हेरिअंटची किंमत 5,999 रुपये आहे आणि ती अ‍ॅमेझॉन.इन, फ्लिपकार्ट, बोट लाईफस्टाईल.कॉम आणि भारतातील निवडक रिटेल स्टोअर्सवर उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – boAt) 

बोट क्रोम आयव्हरीचे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

बोटने लाँच केलेल्या नवीन क्रोम आयव्हरी स्मार्टवॉचमध्ये मेटॅलिक बनावट, हाय-ग्लॉस फिनिश आणि कंटूर्ड डिझाईन आहे, ज्यामुळे आकर्षक आणि स्टायलिश लूक मिळतो. हे डिव्हाईस 1.70-इंच AMOLED डिस्प्लेसह लाँच करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले आणि 1000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस आहे. ज्यामुळे घरात आणि घराबाहेर देखील स्क्रीन स्पष्टपणे पाहू शकता. GIVA च्या सहयोगाने डिझाईन करण्यात आलेले एक लिमिटेड एडीशन 925 सिल्व्हर चार्म, एक खास गिफ्टिंग ऑप्शन ऑफर करतो.

वेलनेस आणि अ‍ॅक्टिव्हिटीबद्दल बोलायचं झालं तर, क्रोम आयव्हरी कंटीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO₂ मेजरमेंट, स्लीप आणि स्ट्रेस ट्रॅकिंग, गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑफर करतो आणि अनेक स्पोर्ट्स मोड आणि डेली अ‍ॅक्टिव्हिटी ट्रॅकिंगला देखील सपोर्ट करते. कंपनीने लाँच केलेले नवीन स्मार्टवॉच पाणी आणि धूळीपासून संरक्षणासाठी IP68 सर्टिफाइड आहे. या लेटेस्ट लाँच स्मार्टवॉचमध्ये ब्लूटूथ कॉलिंग आणि कस्टमाइजेबल वॉच फेस सारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत.

युनिक लुक आणि पॉवरफुल फीचर्स! लाँच होताच सुरु झाली Nubia स्मार्टफोनची चर्चा, 80W चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

बोट क्रोम आयव्हरीमध्ये 1000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेससह 1.70-इंच AMOLED, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले देण्यात आला आहे. बिल्ड आणि डिझाईनबद्दल बोलायचं झालं तर डिव्हाईसमध्ये मेटॅलिक कंस्ट्रक्शन, हाई-ग्लॉस फिनिश आणि कंटूर्ड डिझाईन आहे. कंटीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO₂ मेज़रमेंट, स्लीप ट्रॅकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज अशा फीचर्सने नवे स्मार्टवॉच सुसज्ज आहे. कनेक्टिविटी आणि फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर, बोट क्रोम आयव्हरीमध्ये ब्लूटूथ कॉलिंग, कस्टमाइजेबल वॉच फेस, कंट्रोल अतिशय सोपा आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 10:27 AM

