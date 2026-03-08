boAt महिलांसाठी घेऊन आला खास स्मार्टवॉच! स्टायलिश लूकपासून फिटनेस ट्रॅकिंगपर्यंत मिळणारे हे फीचर्स, इतकी आहे किंमत

OpenAI चा मोठा धमाका! GPT-5.4 लाँच; आता AI स्वतः संगणक चालवणार, फोन आणि वेबवर सपोर्ट
बोट क्रोम आयव्हरी हे प्रीमियम स्मार्टवॉच तीन कलर ऑप्शन आणि चार स्ट्रॅप व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. या स्मार्टवॉचची सुरुवातीची किंमत 4,499 रुपये आहे. लिमिटेड एडीशन 925 सिल्व्हर चार्म व्हेरिअंटची किंमत 5,999 रुपये आहे आणि ती अॅमेझॉन.इन, फ्लिपकार्ट, बोट लाईफस्टाईल.कॉम आणि भारतातील निवडक रिटेल स्टोअर्सवर उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – boAt)
बोटने लाँच केलेल्या नवीन क्रोम आयव्हरी स्मार्टवॉचमध्ये मेटॅलिक बनावट, हाय-ग्लॉस फिनिश आणि कंटूर्ड डिझाईन आहे, ज्यामुळे आकर्षक आणि स्टायलिश लूक मिळतो. हे डिव्हाईस 1.70-इंच AMOLED डिस्प्लेसह लाँच करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले आणि 1000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस आहे. ज्यामुळे घरात आणि घराबाहेर देखील स्क्रीन स्पष्टपणे पाहू शकता. GIVA च्या सहयोगाने डिझाईन करण्यात आलेले एक लिमिटेड एडीशन 925 सिल्व्हर चार्म, एक खास गिफ्टिंग ऑप्शन ऑफर करतो.
वेलनेस आणि अॅक्टिव्हिटीबद्दल बोलायचं झालं तर, क्रोम आयव्हरी कंटीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO₂ मेजरमेंट, स्लीप आणि स्ट्रेस ट्रॅकिंग, गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑफर करतो आणि अनेक स्पोर्ट्स मोड आणि डेली अॅक्टिव्हिटी ट्रॅकिंगला देखील सपोर्ट करते. कंपनीने लाँच केलेले नवीन स्मार्टवॉच पाणी आणि धूळीपासून संरक्षणासाठी IP68 सर्टिफाइड आहे. या लेटेस्ट लाँच स्मार्टवॉचमध्ये ब्लूटूथ कॉलिंग आणि कस्टमाइजेबल वॉच फेस सारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत.
बोट क्रोम आयव्हरीमध्ये 1000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेससह 1.70-इंच AMOLED, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले देण्यात आला आहे. बिल्ड आणि डिझाईनबद्दल बोलायचं झालं तर डिव्हाईसमध्ये मेटॅलिक कंस्ट्रक्शन, हाई-ग्लॉस फिनिश आणि कंटूर्ड डिझाईन आहे. कंटीन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO₂ मेज़रमेंट, स्लीप ट्रॅकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज अशा फीचर्सने नवे स्मार्टवॉच सुसज्ज आहे. कनेक्टिविटी आणि फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर, बोट क्रोम आयव्हरीमध्ये ब्लूटूथ कॉलिंग, कस्टमाइजेबल वॉच फेस, कंट्रोल अतिशय सोपा आहे.