Lucky Oberoi murder : पंजाबमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा; AAP नेत्यांची भरदिवसा गोळ्या झाडून हत्या

राजकारणामध्ये वैचारिक मतभेदांचे रुपांतर हे वैमनस्यात झाले आहे. यामुळे राजकीय नेत्यांवर हल्ले आणि हत्येच्या घटना लक्षणीयरित्या वाढल्या आहेत. पंजाबमध्ये देखील पुन्हा एकदा राजकीय हत्येचा थरार दिसून आला आहे. आप नेते लकी ओबेरॉय यांच्यावर मॉडेल टाउनमधील गुरुद्वारा साहिब बाहेर हल्ला करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, लकी ओबेरॉय हे गुरुद्वाराबाहेर आपली कार पार्क करत असताना हल्लेखोर दुचाकीवरून आले आणि त्यांनी गोळीबार केला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हल्लेखोरांनी तब्बल 16 गोळ्या झाडल्या आहेत. यामधील ओबेरॉय यांना पाच गोळ्या लागल्या आहेत. यानंतर परिसरामध्ये एकच गोंधळ सुरु झाला. लकी ओबेरॉय यांना तात़डीने एका खाजगी रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
लकी ओबेरॉय यांच्यावर गोळीबाराची घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या वेळी आप नेते त्यांच्या थार वाहनात होते. मीडिया रिपोर्टनुसार, त्यांच्या छातीत आणि डोक्यात काही गोळ्या लागल्या आहेत. या घटनेमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये देखील भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच पंजाबचे राजकारण हे किती गढूळ झाले आहे हे देखील पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
पंजाबमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे . भाजप नेते शहजाद पूनावाला यांनी या प्रकरणाबाबत पंजाबच्या आप सरकारला घेरले आहे. एक्स वर पोस्ट करताना त्यांनी लिहिले आहे की, “पंजाबमध्ये पुन्हा एकदा कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते लकी ओबेरॉय यांची जालंधर मॉडेल टाउनमधील गुरुद्वाराबाहेर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. आप हे पंजाबसाठी पाप आहे.”
राजकीय पार्श्वभूमी
लकी ओबेरॉय यांच्या पत्नीने आम आदमी पक्षाच्या तिकिटावर नगरपालिका निवडणूक लढवली होती, परंतु त्यांचा पराभव झाला. या हत्येप्रकरणी पोलिस अधिकारी स्थानिक दुकानदारांची चौकशी करत आहेत. ते सीसीटीव्ही फुटेजमधूनही काही पुरावा मिळत आहे का ते पाहत आहे. तसेच प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. ओबेरॉय हे कॅन्टच्या आप प्रभारी राजविंदर कौर थियारा यांच्या जवळचे मानले जात होते. या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक झालेली नाही.